Zwei Russische Kriegsgefangene Sollen Aus Kolonie Nahe Charkiw Geflohen Sein

·3·Welt
Zwei Russische Kriegsgefangene Sollen Aus Kolonie Nahe Charkiw Geflohen Sein

Am Abend des 19. Augusts berichteten ukrainische Telegram-Kanäle, dass zwei Kriegsgefangene aus einer Kolonie in der Ukraine geflohen seien.

„Zwei russische Kriegsgefangene haben einen Soldaten der ukrainischen Streitkräfte getötet und sind aus einer Kolonie im Dorf Petrowskoje im Rajon Isjum in der Region Charkiw geflohen“, berichteten ukrainische Medien. Bei den Geflohenen soll es sich um Saifolloch Rachmatow und Jewgeni Danilow handeln, die in der 25. Armee dienten.

Den Angaben zufolge wurde der am 10. Mai 1997 geborene Saifolloch Rachmatow als tadschikischer Staatsbürger geführt und verwendete den Spitznamen „Sablja“. Der am 1. September 2004 geborene Jewgeni Danilow wurde in der Stadt Almatyin Kasachstan geboren und soll den Spitznamen „Roker“ getragen haben.

Nach kursierenden Berichten töteten sie während der Flucht einen Soldaten der ukrainischen Streitkräfte, nahmen dessen Waffe und einen dunkelgrauen Mercedes ML350 an sich und verließen das Gebiet.

Der Staatliche Strafvollzugsdienst der Ukraine erklärte, dass sich ein solcher Vorfall nicht ereignet habe.

„Im System des Staatlichen Strafvollzugsdienstes der Ukraine wurden keine Fluchten von Verurteilten, Gefangenen oder Kriegsgefangenen aus Einrichtungen festgestellt“, heißt es in der Mitteilung.

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