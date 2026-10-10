Türkei verbietet Kindern unter 15 Jahren den Zugang zu sozialen Netzwerken

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Türkei verbietet Kindern unter 15 Jahren den Zugang zu sozialen Netzwerken

In einer Zeit, in der die Beschränkungen für digitale Sicherheit und der Schutz der jüngeren Generation vor den negativen Auswirkungen des Internets weltweit zunehmen, haben auch die türkischen Behörden eine drastische Entscheidung getroffen. Ab dem 1. November dieses Jahres ist es gesetzlich verboten, Bürgern unter 15 Jahren Dienste sozialer Netzwerke innerhalb des Landes anzubieten.

Diese Regelung beschränkt nicht nur die Erstellung neuer Profile, sondern umfasst auch die obligatorische Altersüberprüfung bestehender Nutzer, die Schaffung einer sicheren digitalen Umgebung für Jugendliche über 15 Jahren sowie eine deutliche Verschärfung der elterlichen Kontrolle.

Wie wird das Alter überprüft? Integration mit dem E-Government-Portal

Während es bisher ausreichte, bei der Registrierung in sozialen Netzwerken einfach manuell ein Geburtsdatum anzugeben, wird solchen Fälschungen nun ein Riegel vorgeschoben:

  • Identifizierung über die staatliche Plattform: Gemäß den neuen Regeln ist jedes soziale Netzwerk verpflichtet, bei der Kontoeröffnung das tatsächliche Alter des Nutzers über die türkische E-Government-Plattform (ähnlich dem e-Devlet-System) mittels einer persönlichen Identifikationsnummer zu überprüfen.

  • Automatische Ablehnung: Bestätigt das System, dass der Nutzer das 15. Lebensjahr noch nicht vollendet hat, werden alle Anfragen zur Kontoerstellung automatisch abgelehnt.

  • Algorithmische Kontrolle: Zudem wird für Nutzer über 15 Jahren eine speziell angepasste interne Benutzeroberfläche eingeführt, die psychisch und moralisch schädliche Inhalte einschränkt.

Globaler Trend: Warum ergreifen Staaten solche Maßnahmen?

Diese Entscheidung der Türkei ist eine logische Fortsetzung der weltweiten Welle zur Erhöhung der digitalen Sicherheit:

  • Cyber-Gefahren und psychische Gesundheit: Zahlreiche internationale Studien belegen, dass soziale Netzwerke die Psyche von Jugendlichen negativ beeinflussen und Probleme wie Depressionen, Cybermobbing und Konzentrationsschwäche verursachen.

  • Verantwortung der Eltern: Die neue Regelung gibt Eltern zusätzliche rechtliche Instrumente an die Hand, um die Bildschirmzeit ihrer Kinder effektiv zu verwalten und deren virtuelle Sicherheit zu gewährleisten.

Wie diese strengen Regeln, die am 1. November in Kraft treten, von ausländischen Mediengiganten (Instagram, TikTok, YouTube etc.) technisch umgesetzt werden und ob diese Erfahrung auch andere Länder der Region beeinflussen wird, steht im Fokus der Experten.

TürkeiE-DevletSoziale NetzwerkeJugendschutzDigitale Sicherheit
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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