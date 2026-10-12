Saudi-Arabien infolge eines ballistischen Raketenangriffs auf den internationalen Flughafen König Khalid in der Hauptstadt Riad zwei usbekische Staatsbürger wurden verletzt. Wie die Publikation „Asia-Plus“ unter Berufung auf das Außenministerium von Usbekistan berichtet, ereignete sich der Vorfall am 10. Oktober im Bereich des Terminals 3 des Flughafens.

Der Pressesprecher des Außenministeriums, Omonulla Fayziyev, gab eine offizielle Stellungnahme zur Situation ab und erläuterte Details zum Gesundheitszustand unserer verletzten Landsleute sowie zur Lage der anderen Bürger am Flughafen.

Den Verletzten wurde sofort medizinische Hilfe geleistet

Laut Angaben des Außenministeriums wurden alle notwendigen Sofortmaßnahmen für die bei dem Angriff verletzten Usbeken ergriffen:

Leichte Verletzungen und Krankenhausaufenthalt: Während des Angriffs erlitten zwei Bürger leichte Verletzungen; sie erhielten zunächst vor Ort Erste Hilfe und wurden anschließend in das „Diriyah Hospital“ gebracht.

Aus dem Krankenhaus entlassen: Nach allen notwendigen medizinischen Untersuchungen und Behandlungen wurde der Gesundheitszustand beider Bürger als stabil bestätigt und sie wurden aus dem Krankenhaus entlassen.

Die übrigen 20 Landsleute blieben unverletzt: Etwa 20 weitere usbekische Staatsbürger, die sich zum Zeitpunkt des Raketeneinschlags im Flughafengebäude aufhielten, blieben unverletzt.

Details zu den Angriffen: Zahlreiche Opfer und Schäden

Den vorliegenden Informationen zufolge wurden am vergangenen Wochenende zwei Luftangriffe durch die „Ansar Allah“-Bewegung auf den saudi-arabischen Hauptstadtflughafen verübt:

Opfer des ersten Angriffs: Der erste Einschlag hatte tragische Folgen: 13 Menschen kamen ums Leben, 309 Personen erlitten Verletzungen unterschiedlichen Grades.

Folgen des zweiten Schlags: Beim zweiten Angriff starb eine weitere Person und 11 Bürger wurden verletzt.

Offizielle Stellungnahme des Außenministeriums von Usbekistan

Das Außenministerium der Republik Usbekistan verurteilte diese bewaffneten Angriffe auf die Zivilbevölkerung und die zivile Infrastruktur aufs Schärfste. Das offizielle Taschkent betrachtet solche Handlungen, die die Sicherheit der Zivilbevölkerung gefährden und gegen internationales Recht verstoßen, unter keinen Umständen als akzeptabel.