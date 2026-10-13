Was passiert um den inhaftierten Rapper und Produzenten P. Diddy?

Der bekannte US-Rapper und Produzent P. Diddy (Sean Combs) wurde aufgrund einer Kopfverletzung aus dem Gefängnis, in dem er seine Strafe verbüßt, notfallmäßig in eine medizinische Einrichtung gebracht. TMZ Laut Informationen des Portals ereignete sich der Vorfall in der Nacht zum Samstag, dem 10. Oktober.

Nachdem der Künstler medizinisch versorgt wurde, kehrte er in die Justizvollzugsanstalt zurück, doch die Ursache der Verletzung bleibt weiterhin unklar.

Nächtlicher Notruf und Details zur unbekannten Verletzung

Berichten vom Tatort zufolge wurde die medizinische Hilfe schnell organisiert:

Notruf um 01:00 Uhr nachts: Ein Krankenwagen verließ das Gefängnis FCI Fort Dix im Bundesstaat New Jersey, in dem Sean Combs inhaftiert ist, gegen ein Uhr nachts.

Keine Lebensgefahr: Die Ärzte stuften die Verletzung als nicht lebensbedrohlich ein. Am Morgen wurde er in das Gefängnis zurückgebracht – er war bei Bewusstsein und konnte frei sprechen.

Untersuchung durch Anwälte: Unter welchen Umständen die Verletzung genau entstand, bleibt vorerst unbekannt. Das Anwaltsteam des Rappers untersucht den Vorfall und betonte, dass seine Sicherheit oberste Priorität habe.

Skandale, Einzelhaft und geänderte Haftdauer

Das Leben von Sean Combs hinter Gittern ist von ständigen Konflikten geprägt:

Gerichtsurteil: Im Oktober 2025 wurde Combs wegen zweier Anklagepunkte im Zusammenhang mit Menschenhandel zum Zweck der Prostitution zu 50 Monaten Haft verurteilt und aus dem Untersuchungsgefängnis in Brooklyn nach Fort Dix verlegt.

Entlassungsdatum: Aufgrund von Verstößen gegen interne Vorschriften und Konflikten mit anderen Häftlingen wurde sein Entlassungsdatum mehrfach verschoben – zunächst von Mai 2028 auf Juni, dann auf Februar und nach neuesten Informationen auf Januar 2028.

Verlegung in Einzelhaft: Wie TMZ berichtet, wurde Diddy Anfang Oktober in eine Einzelzelle unter besonderer Überwachung verlegt, nachdem Berichte über sein „luxuriöses Leben“ im Gefängnis die Runde gemacht hatten.

Die Ereignisse um P. Diddy, der im Zentrum eines der größten Skandale des US-Showbusiness steht, werden weltweit mit großem Interesse verfolgt.