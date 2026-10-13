Piraterie oder Recht? Konflikt um einen von Frankreich beschlagnahmten Tanker

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Piraterie oder Recht? Konflikt um einen von Frankreich beschlagnahmten Tanker

Die französische Marine hat im Indischen Ozean einen Öltanker unter dem Verdacht des illegalen Transports von Erdölprodukten und der Fahrt unter falscher Flagge DF Peak festgesetzt. Dies gab der französische Präsident Emmanuel Macron auf seinem X (ehemals Twitter) Account bekannt.

Der französische Staatschef veröffentlichte ein Video, das zeigt, wie Soldaten per Hubschrauber direkt auf das Schiff abgeseilt wurden, und betonte, dass Paris weltweit einen entschlossenen Kampf gegen die „Schattenflotte“ führe.

Details zur Festnahme auf dem Ozean und zur Situation des Tankers

Die von der französischen Marine durchgeführte Operation fand in der Nähe der Insel Réunion statt:

  • Einsatzgebiet: Der Tanker wurde mehr als 450 Seemeilen südlich der Insel Réunion gestoppt;

  • Macrons Position: Der französische Präsident erklärte, dass diese Maßnahme „vollständig im Einklang mit den Normen des internationalen Seerechts“ stehe;

  • Gefälschte Dokumente: Le Monde berichtete, dass erste Untersuchungen an Bord den Verdacht bezüglich der Flagge des Schiffes bestätigten. Die Unterlagen wurden der Staatsanwaltschaft von Saint-Denis übergeben;

  • Besatzung unter Kontrolle: Der Öltanker wurde für weitere Untersuchungen an die Küste von Réunion gebracht. Die 21 Besatzungsmitglieder aus verschiedenen Ländern werden unter strenger Bewachung durch das französische Militär festgehalten.

Internationale Proteste: Vorwurf der „Piraterie“

Die Maßnahmen von Paris, ausländische Schiffe auf hoher See festzusetzen, führen zu diplomatischen Spannungen:

  • Zielscheibe „Schattenflotte“: Frankreich und westliche Staaten versuchen, das Netzwerk geheimer Schiffe zu kontrollieren, die Sanktionen umgehen, um Öl zu transportieren;

  • Moskaus scharfe Reaktion: Zuvor hatte Artjom Studennikow, Direktor der Ersten Europa-Abteilung des russischen Außenministeriums, Frankreich beschuldigt, Tanker nach eigenem Ermessen festzuhalten und sich auf internationaler Bühne der Piraterie und Plünderung schuldig zu machen.

Dieser militärische Einsatz Frankreichs im Indischen Ozean könnte zu einer weiteren Verschärfung der Sicherheit auf internationalen Seewegen und zu verstärkten geopolitischen Rivalitäten führen.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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