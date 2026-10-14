Trumps kontroverse Antwort: Warum er glaubt, dass Putin den Krieg eher beenden will

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Trumps kontroverse Antwort: Warum er glaubt, dass Putin den Krieg eher beenden will

US-Präsident Donald Trump beantwortete wichtige Fragen zum Krieg in der Ukraine, zur Unterstützung Washingtons für Kiew und zu möglichen Friedensverhandlungen mit Russland. Im Gespräch mit Pressevertretern bestätigte das Weiße Haus offiziell, dass die Vereinigten Staaten der ukrainischen Seite weiterhin strategische Geheimdienstinformationen zur Verfügung stellen.

Gleichzeitig lieferte sich Trump mit Journalisten eine interessante und kontroverse Debatte über die jüngsten gegenseitigen Angriffe der Konfliktparteien und die Möglichkeiten, ein Friedensabkommen zu erreichen.

Geheimdienstinformationen und die Bedingung für einen Waffenstillstand

Donald Trump äußerte sich klar zur Position Washingtons hinsichtlich der Beobachtung des Konflikts und der geheimdienstlichen Unterstützung:

  • Geheimdienstliche Versorgung: Laut dem Präsidenten haben die USA den Prozess der Versorgung der Ukraine mit wichtigen operativen und geheimdienstlichen Informationen nicht eingestellt;

  • Überwachung von Waffenstillstandsverletzungen: „Wenn Russland das Waffenstillstandsabkommen bricht, werde ich Sie als einer der Ersten darüber informieren“, betonte Trump.

Energieschläge: „Die Ukraine hat erst einen Tag zuvor Ziele angegriffen“

Während des Gesprächs mit der Presse reagierte Trump auf die Frage der Medienvertreter zu den jüngsten massiven Angriffen Russlands auf ausgewogene und umstrittene Weise:

  • Einwand des Journalisten: Der Journalist erinnerte daran, dass Russland erst gestern sechs wichtige Energieanlagen der Ukraine mit verheerenden Schlägen angegriffen hatte;

  • Trumps Gegenantwort: „Nun, nur einen Tag zuvor hatte die Ukraine ebenfalls zahlreiche Ziele angegriffen“, bewertete er die Situation als einen Austausch gegenseitiger Schläge.

Warum will ausgerechnet Putin den Krieg eher beenden?

Der bemerkenswerteste Punkt des Gesprächs war die Frage nach Trumps Überzeugung bezüglich der Position Moskaus:

  • Zweifelnde Frage: Einer der Journalisten fragte: „Warum sind Sie sich so sicher, dass Putin den Krieg mehr beenden will als Selenskyj?“

  • Der Faktor Erfahrung bei Verhandlungen: Trump antwortete darauf basierend auf seiner eigenen Erfahrung: „Es geht um die Fähigkeit, Vereinbarungen zu treffen. Das ist genau das, womit ich mich mein ganzes Leben und meine Karriere lang beschäftigt habe.“

Diese Aussagen des US-Führers zeigen, dass Washington, ohne die Hilfe für Kiew vollständig einzustellen, verstärkt auf eine Strategie setzt, den Konflikt durch Verhandlungen und pragmatische Vereinbarungen zu lösen.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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