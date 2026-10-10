Was haben Trump und Putin telefonisch vereinbart?

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Was haben Trump und Putin telefonisch vereinbart?

In den Beziehungen zwischen den USA und Russland kam es zu einer unerwarteten diplomatischen Wende. Der offizielle Sprecher des Kremls, Dmitri Peskow, gab bekannt, dass der russische Präsident Wladimir Putin und US-Präsident Donald Trump ein persönliches Treffen in naher Zukunft planen.

Diese Erklärung folgte auf ein wichtiges Telefonat zwischen den beiden Staatschefs. Das Gespräch endete nicht nur mit Glückwünschen und politischen Diskussionen über die Ukraine, sondern auch mit aufsehenerregenden Entscheidungen auf dem Energiemarkt.

Unerwartete Wende auf dem Energiemarkt: Beschränkungen für Diesel aufgehoben

Das resonanzstärkste praktische Ergebnis des Telefonats betraf Entscheidungen auf dem Kraftstoffmarkt:

  • Lieferung von 1,8 Millionen Tonnen: Donald Trump gab bekannt, dass Russland mehr als 1,8 Millionen Tonnen Dieselkraftstoff an den amerikanischen und den Weltmarkt liefern wird;

  • Offizielle Entscheidung des US-Finanzministeriums: Nach dem Gespräch hob das US-Finanzministerium offiziell die geltenden strengen Beschränkungen für russischen Diesel auf;

  • Gültigkeitsdauer bis 2027: Die Lockerung der Sanktionen und die Aufhebung der Beschränkungen wurden bis zum 7. April 2027 festgelegt.

Geburtstagsglückwünsche und gegensätzliche Positionen zur Ukraine

Während der Verhandlungen wurden auch die internationale Sicherheit und die Lage an der Front ausführlich erörtert:

  • Persönlicher Glückwunsch: Trump gratulierte Putin herzlich zu seinem kürzlich begangenen Geburtstag;

  • Putins Bedingung gegenüber Kiew: Als das Thema Friedensverhandlungen zur Ukraine aufkam, erklärte der russische Präsident, dass eine Wiederaufnahme des Dialogs aufgrund der aktuellen Haltung des offiziellen Kiews derzeit völlig unmöglich sei;

  • Trumps Anweisung: Nach dieser Antwort wies Donald Trump sein Team an, diese klaren Signale Russlands direkt an die ukrainische Führung weiterzuleiten.

Peskow: „Die Staatschefs werden sich bald persönlich treffen“

Laut Kreml-Sprecher Dmitri Peskow bereiten sich die Parteien auf ein persönliches Treffen vor, um die erzielten Vereinbarungen fortzusetzen. Dieser mögliche Gipfel könnte nicht nur die russisch-amerikanischen Beziehungen, sondern auch die geopolitische Lage weltweit und die globale Energiesicherheit grundlegend verändern.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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