In Frankreich geplünderte Markenartikel werden zum Verkauf angeboten

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In Frankreich geplünderte Markenartikel werden zum Verkauf angeboten

Anzeigen für den Verkauf von Waren, die während der Unruhen in Frankreich gestohlen wurden, tauchen massenhaft im Internet auf. Franzosen äußern in sozialen Netzwerken ihren Unmut über solche Angebote. Dies geht aus Berichten hervor, die von RIA Novosti analysiert wurden.

Solche Anzeigen werden hauptsächlich auf der französischen Version der Online-Plattform Vinted geschaltet.

„Vinted ist am 17. Oktober zum größten Marktplatz für den Verkauf von gestohlenen und geplünderten Waren geworden!“, beschwerte sich eine Nutzerin namens Marie im sozialen Netzwerk X.

Nutzer sozialer Netzwerke weisen darauf hin, dass die Zahl der Anzeigen für den Verkauf von Kosmetikprodukten, insbesondere Kosmetiksets, sowie Kleidung und Schuhen im Internet zugenommen hat. In einigen Anzeigen wird sogar offen angegeben, dass die Waren während der Demonstrationen am 17. Oktober gestohlen wurden.

„Auf Vinted herrscht ein wahres Chaos“, schrieb ein weiterer Internetnutzer. Er fügte seinem Beitrag Screenshots von Anzeigen bei, in denen Tüten mit Kosmetikprodukten aus Sephora-Filialen zum Verkauf angeboten wurden.

Der französische Handelsminister Serge Papin bestätigte, dass während der Unruhen gestohlene Waren auf einigen Online-Plattformen zum Verkauf angeboten werden. Er verurteilte diese Praxis und kündigte an, sich mit Vertretern dieser Dienste zu treffen, um das Problem zu lösen.

Die Proteste in Frankreich begannen Mitte September. Damals gingen Oberstufenschüler in den Gebieten um Paris auf die Straße, um eine Verbesserung der Schulsituation zu fordern. Später schlossen sich ihnen Bürger an, die mit den gestiegenen Preisen im Land unzufrieden waren. Infolgedessen breiteten sich die Demonstrationen auf andere Regionen Frankreichs aus.

Die größte Demonstration fand am 17. Oktober landesweit statt. Sie endete mit Unruhen und Plünderungen von Geschäften. Nach Angaben des Innenministeriums nahmen etwa 550.000 Menschen daran teil.

Vor dem Hintergrund der Proteste plünderten Randalierer am selben Tag Geschäfte, schlugen Schaufenster ein und stahlen verschiedene Waren. Darunter befanden sich auch Produkte aus Boutiquen teurer Marken. Solche Vorfälle wurden insbesondere in Paris und Marseille beobachtet.

VintedSerge PapinProteste vom 17. OktoberParisFrankreich
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Charos
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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