Kamilla Rakhimova will Usbekistan bei den Olympischen Spielen 2028 in Los Angeles vertreten
Die derzeitige Nummer 45 der WTA-Weltrangliste der Damen, Kamilla Rakhimova, hat eines ihrer wichtigsten Ziele für die kommenden Jahre enthüllt. Usbekistans Nummer eins im Tennis bei den Olympischen Sommerspielen 2028 in Los Angeles, USA, vertreten zu wollen. Dies berichtet das Magazin BB Tennis.
„Das ist mein größtes Ziel“
Auf die Frage nach ihren Plänen für die Teilnahme an den Olympischen Spielen 2028 antwortete Rakhimova mit großer Begeisterung und Zuversicht:
„Ja, natürlich. Das ist mein größtes Ziel. Ich hoffe, dass ich die Qualifikationsphase erfolgreich überstehe und Usbekistan bei Olympia vertreten kann“, sagte Kamilla Rakhimova.
Staatsbürgerschaftswechsel, Kampf um die Führung und Ranking-Historie
Kamilla Rakhimova wechselte im Dezember 2025 ihre sportliche Staatsbürgerschaft von Russland zu Usbekistan. Sobald sie begann, für unser Land anzutreten, wurde sie zur Nummer eins Usbekistans und überholte Mariya Timofeyeva,die kurz zuvor in unser Nationalteam gewechselt war. Seitdem ist der interne Wettbewerb zwischen den beiden Tennisspielerinnen sehr intensiv:
13. Oktober 2026: Nachdem Mariya Timofeyeva beim WTA-1000-Turnier in Peking die dritte Runde erreichte, stieg sie auf Platz 63 der Weltrangliste und erlangte vorübergehend den Status der Nummer 1 Usbekistans zurück (zu diesem Zeitpunkt lag Rakhimova auf Platz 69).
2. November 2026: Kamilla Rakhimova, die das Halbfinale des prestigeträchtigen WTA-500-Turniers in Tokio erreichte, übernahm erneut die Führung unter den usbekischen Tennisspielerinnen und erzielte das beste Ergebnis ihrer Karriere — Platz 44 der Weltrangliste .
Kamilla Rakhimovas aktuelle Ergebnisse und der Weg zu Olympia
Kennzahlen
Details
Sportlerin
Kamilla Rakhimova (25 Jahre, Usbekistan)
Aktuelles Ranking
Platz 45 (WTA) — Usbekistans Nummer eins
Höchstes Ranking
Platz 44 (Stand: 2. November 2026)
Datum des Wechsels der Sportstaatsbürgerschaft
Dezember 2025
Hauptziel
Olympische Spiele Los Angeles 2028 Qualifikation erreichen und Usbekistan vertreten
Größte Erfolge (2026)
Halbfinale WTA 500 Tokio, 3. Runde bei den US Open und in Wimbledon
Glauben Sie, dass Kamilla Rakhimova ihre Top-Form bis zu den Olympischen Spielen 2028 halten und in die Top 30 der Welt vorstoßen kann?
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