Die derzeitige Nummer 45 der WTA-Weltrangliste der Damen, Kamilla Rakhimova, hat eines ihrer wichtigsten Ziele für die kommenden Jahre enthüllt. Usbekistans Nummer eins im Tennis bei den Olympischen Sommerspielen 2028 in Los Angeles, USA, vertreten zu wollen. Dies berichtet das Magazin BB Tennis.

„Das ist mein größtes Ziel“

Auf die Frage nach ihren Plänen für die Teilnahme an den Olympischen Spielen 2028 antwortete Rakhimova mit großer Begeisterung und Zuversicht:

„Ja, natürlich. Das ist mein größtes Ziel. Ich hoffe, dass ich die Qualifikationsphase erfolgreich überstehe und Usbekistan bei Olympia vertreten kann“, sagte Kamilla Rakhimova.

Staatsbürgerschaftswechsel, Kampf um die Führung und Ranking-Historie

Kamilla Rakhimova wechselte im Dezember 2025 ihre sportliche Staatsbürgerschaft von Russland zu Usbekistan. Sobald sie begann, für unser Land anzutreten, wurde sie zur Nummer eins Usbekistans und überholte Mariya Timofeyeva,die kurz zuvor in unser Nationalteam gewechselt war. Seitdem ist der interne Wettbewerb zwischen den beiden Tennisspielerinnen sehr intensiv: