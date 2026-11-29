Im Rahmen des 12. Spieltags der französischen Ligue 1 Lens auswärts Angers zu Gast und 5:2 feierte einen deutlichen Sieg. Der Held des Spiels war der 25-jährige senegalesische Stürmer von Lens, Abdallah Sima der fünf Tore erzielte und damit einen Fünferpack schnürte.

4 Tore in 17 Minuten und ein Rekord nach 12 Jahren

Obwohl Aminein der ersten Halbzeit den Führungstreffer für Angers erzielte, glich Abdallah Sima in der 43. Minute aus. Zu Beginn der zweiten Halbzeit (48. Minute) brachte Amine die Gastgeber erneut in Führung, doch danach gehörte das Feld allein dem senegalesischen Stürmer.

Sima in der 64., 70., 76. und 81. Minute — innerhalb von nur 17 Minuten ließ er den gegnerischen Torhüter viermal keine Chance und sicherte Lens den beeindruckenden Comeback-Sieg. Bemerkenswert ist, dass der Spieler in seinen vorherigen sechs Ligaspielen nur ein Tor erzielt hatte und in der gesamten letzten Saison auf lediglich zwei Treffer kam.

Damit wurde Abdallah Sima erst der zweite Spieler in der französischen Liga in den letzten 40 Jahren der fünf Tore in einem Spiel erzielte. Der letzte Fünferpack in der Ligue 1 wurde im Jahr 2014 verzeichnet, als der Stürmer von Nizza, Carlos Eduardo beim Sieg gegen Guingamp (7:2) fünf Treffer erzielte.

Spielbericht und Statistiken

Statistiken Offizielle Daten Wettbewerb und Spieltag Ligue 1, Frankreich, 12. Spieltag Spiel und Ergebnis Angers — Lens 2:5 Tore Amine (20', 48') — Abdallah Sima (43', 64', 70', 76', 81') Spielerprofil Abdallah Sima (25 Jahre, Senegal, Stürmer bei Lens) Historische Leistung In der französischen Liga in den letzten 40 Jahren der zweite Spieler mit einem Fünferpack (erstmals seit Carlos Eduardo von Nizza im Jahr 2014)

Glauben Sie, dass Abdallah Sima, der mit seinen 5 Toren in einem Spiel Geschichte geschrieben hat, in dieser Saison auch um die Torjägerkanone der Ligue 1 mitkämpfen kann?

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