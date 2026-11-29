In der griechischen Stadt Chersonissos findet das prestigeträchtige 56.700 Euro dotierte „Challenger 50“- Tennisturnier Hersonissos Challenger 4 statt. Bemerkenswert ist, dass die Nummer eins von Usbekistan, Sergey Fomin den Hauptpreis im Doppel gewann.

Ein kämpferischer Sieg und Dominanz im Match-Tie-Break

Unser Landsmann bildete ein Tandem mit dem Ukrainer Oleksiy Krutykh und trat im entscheidenden Finale gegen die italienischen Spieler Jacopo Vasami und Gianluca Cadenasso an.

Nachdem sie den ersten Satz verloren hatten, übernahmen Fomin und Krutykh im zweiten Satz die volle Kontrolle und glichen aus. Im entscheidenden Match-Tie-Break setzte sich das usbekisch-ukrainische Duo mit 10:5 durch und sicherte sich den Turniersieg. In dem Match, das nur 1 Stunde und 1 Minute dauerte, erzielten beide Tandems jeweils zwei Asse.

Protokoll des Finales und Hauptstatistiken

Statistiken Offizielle Daten Turnier und Kategorie Hersonissos Challenger 4 (Kategorie „Challenger 50“) — Chersonissos, Griechenland Preisgeld 56.700 Euro Disziplin und Phase Doppel, Finale Sieger-Duo Sergey Fomin (Usbekistan) / Oleksiy Krutykh (Ukraine) Finalgegner Jacopo Vasami / Gianluca Cadenasso (Italien) Ergebnis 3:6, 6:1, 10:5 (Match-Tie-Break) Spieldauer und Asse 1 Stunde 1 Minute; auf beiden Seiten je 2 Asse

Was glauben Sie, welchen mentalen Schub dieser Titel in Griechenland der usbekischen Nummer eins, Sergey Fomin, für seine kommenden Einzelturniere geben wird?

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