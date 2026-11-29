Sergey Fomin gewinnt den Titel beim Challenger-Turnier in Griechenland
In der griechischen Stadt Chersonissos findet das prestigeträchtige 56.700 Euro dotierte „Challenger 50“- Tennisturnier Hersonissos Challenger 4 statt. Bemerkenswert ist, dass die Nummer eins von Usbekistan, Sergey Fomin den Hauptpreis im Doppel gewann.
Ein kämpferischer Sieg und Dominanz im Match-Tie-Break
Unser Landsmann bildete ein Tandem mit dem Ukrainer Oleksiy Krutykh und trat im entscheidenden Finale gegen die italienischen Spieler Jacopo Vasami und Gianluca Cadenasso an.
Nachdem sie den ersten Satz verloren hatten, übernahmen Fomin und Krutykh im zweiten Satz die volle Kontrolle und glichen aus. Im entscheidenden Match-Tie-Break setzte sich das usbekisch-ukrainische Duo mit 10:5 durch und sicherte sich den Turniersieg. In dem Match, das nur 1 Stunde und 1 Minute dauerte, erzielten beide Tandems jeweils zwei Asse.
Protokoll des Finales und Hauptstatistiken
Statistiken
Offizielle Daten
Turnier und Kategorie
Hersonissos Challenger 4 (Kategorie „Challenger 50“) — Chersonissos, Griechenland
Preisgeld
56.700 Euro
Disziplin und Phase
Doppel, Finale
Sieger-Duo
Sergey Fomin (Usbekistan) / Oleksiy Krutykh (Ukraine)
Finalgegner
Jacopo Vasami / Gianluca Cadenasso (Italien)
Ergebnis
3:6, 6:1, 10:5 (Match-Tie-Break)
Spieldauer und Asse
1 Stunde 1 Minute; auf beiden Seiten je 2 Asse
Was glauben Sie, welchen mentalen Schub dieser Titel in Griechenland der usbekischen Nummer eins, Sergey Fomin, für seine kommenden Einzelturniere geben wird?
Hinterlassen Sie Ihre Meinung in den Kommentaren und teilen Sie diese gute Nachricht mit Ihren Freunden, die die Erfolge der usbekischen Tennisspieler auf der Weltbühne verfolgen!
Nächster Artikel
Mit Abo ohne Werbung
Zamin Premium — 4 900 UZS im Monat
Kommentare0
…