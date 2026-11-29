Bibisara Assaubajewa erklärt, warum sie sich für mehr Aktivität in sozialen Netzwerken entschieden hat
Die Anführerin der kasachischen Frauen-Schachnationalmannschaft, internationale Großmeisterin Bibisara Assaubajewa teilte ihre ehrlichen Gedanken darüber mit, warum sie beschlossen hat, ihre Social-Media-Kanäle aktiver zu gestalten und neue Inhaltsformate auszuprobieren.
„Das Schwierigste und Beängstigendste ist der erste Schritt“
In einem Beitrag auf ihrem Telegram-Kanal sprach die 22-jährige Schachspielerin über ihre inneren Zweifel zu Beginn eines neuen Bereichs und die Erwartungen der Gesellschaft:
„Ich verstehe wieder einmal, dass das Wichtigste ist, den ersten Schritt zu tun. Das ist auch das Beängstigendste und Schwierigste. Ich wollte schon immer in den sozialen Medien aktiv sein, aber es gab zu viele Zweifel und Ängste. Es ist nicht einfach, bei Null anzufangen, und dazu kommt noch der ständige Gedanke: ‚Was werden die Leute sagen?‘
Irgendwann beschloss ich, es trotzdem zu versuchen. Zuerst Instagram, dann ein Telegram-Kanal mit 100 Abonnenten, und jetzt TikTok und sogar Gesprächsvideos.
Nach jedem dieser Schritte begann ich zu verstehen, dass wir vieles überbewerten. Die Mängel, über die man sich Sorgen macht, bemerken andere vielleicht gar nicht, oder im Gegenteil, genau diese Aspekte gefallen ihnen. Zum Beispiel mochte ich meine eigene Stimme und wie ich im Video spreche nicht, aber am Ende erhielt ich genau darüber sehr viele nette Kommentare“, schreibt sie.
Erwartungen der Gesellschaft und persönliche Freiheit
Assaubajewa gab zu, dass ihre Zweifel auch darauf zurückzuführen waren, dass sie sich viele Jahre lang ausschließlich dem Denksport gewidmet hatte. Denn in der Gesellschaft herrscht die Ansicht, dass Vertreter eines solchen Bereichs nur in einem bestimmten Rahmen bleiben sollten:
„Aber warum sollte das eine das andere ausschließen? Ich möchte mich nicht einschränken, nur weil die Leute daran gewöhnt sind, mich in einem bestimmten Image zu sehen. Verschiedene Richtungen auszuprobieren, neue Facetten an mir zu entdecken und zu verstehen, was zu mir passt und was nicht – das ist für mich viel interessanter.
Wenn du Angst hast, dass du es nicht kannst, dann mach es einfach zum Spaß. Es ist keine Pflicht, in allem ein Experte zu sein, sich riesige Ziele zu setzen oder auf den idealen Moment zu warten. Manchmal reicht es einfach aus, etwas zu tun, das einem Freude bereitet.
Gib deine Wünsche nicht nur aus Angst auf, dass ‚es nicht klappen könnte‘ oder ‚die Leute es nicht verstehen werden‘. Vielleicht verbirgt sich hinter genau diesem beängstigenden ersten Schritt eine Chance, die dir ein wenig mehr Glück bringt.“
Statt Turnier in Deutschland — Unterstützung durch Liebe in Genf
Wir erinnern daran, dass Bibisara Assaubajewa zuvor ihre Teilnahme am prestigeträchtigen WR Women's Chess Tour 2026 Grand Final in Deutschland abgesagt hatte. Anstatt an diesem großen Wettbewerb teilzunehmen, reiste die Schachspielerin nach Genf (Schweiz), um ihren Liebsten, den usbekischen Großmeister Javohir Sindarovpersönlich zu unterstützen. Dort kämpft Sindarov gegen den Inder Gukesh Dommaraju um die Weltmeisterschaft (FIDE-Weltmeisterschaft).
Die neuesten Nachrichten aus dem Leben von Bibisara Assaubajewa
Bereich
Wichtige Details
Heldin
Bibisara Assaubajewa (Anführerin der kasachischen Frauen-Nationalmannschaft, internationale Großmeisterin)
Neue Aktivität
TikTok, Instagram und Telegram aktiv führen, Gesprächsvideos aufnehmen
Rat an die Menschen
Keine Angst vor Neuem haben, Gedanken wie „was werden die Leute sagen“ vergessen und einfach aus Freude handeln
Letzte wichtige Entscheidung
Absage der Teilnahme am WR Women's Chess Tour 2026 Grand Final in Deutschland
Aktueller Aufenthaltsort
Genf (Schweiz), wo sie ihren Liebsten, den Usbeken Javohir Sindarovbei den Weltmeisterschaftskämpfen unterstützt
Wie positiv wirkt es sich Ihrer Meinung nach auf die Fans aus, wenn berühmte Sportler und Intellektuelle ihr Leben, ihre Gefühle und ihre täglichen Interessen offen in sozialen Netzwerken zeigen?
Hinterlassen Sie Ihre Meinung in den Kommentaren und teilen Sie diesen Beitrag sofort mit Ihren Liebsten, die die interessantesten Ereignisse in der Welt von Bibisara Assaubajewa und dem usbekisch-kasachischen Schach verfolgen!
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