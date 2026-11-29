Die Anführerin der kasachischen Frauen-Schachnationalmannschaft, internationale Großmeisterin Bibisara Assaubajewa teilte ihre ehrlichen Gedanken darüber mit, warum sie beschlossen hat, ihre Social-Media-Kanäle aktiver zu gestalten und neue Inhaltsformate auszuprobieren.

„Das Schwierigste und Beängstigendste ist der erste Schritt“

In einem Beitrag auf ihrem Telegram-Kanal sprach die 22-jährige Schachspielerin über ihre inneren Zweifel zu Beginn eines neuen Bereichs und die Erwartungen der Gesellschaft:

„Ich verstehe wieder einmal, dass das Wichtigste ist, den ersten Schritt zu tun. Das ist auch das Beängstigendste und Schwierigste. Ich wollte schon immer in den sozialen Medien aktiv sein, aber es gab zu viele Zweifel und Ängste. Es ist nicht einfach, bei Null anzufangen, und dazu kommt noch der ständige Gedanke: ‚Was werden die Leute sagen?‘ Irgendwann beschloss ich, es trotzdem zu versuchen. Zuerst Instagram, dann ein Telegram-Kanal mit 100 Abonnenten, und jetzt TikTok und sogar Gesprächsvideos. Nach jedem dieser Schritte begann ich zu verstehen, dass wir vieles überbewerten. Die Mängel, über die man sich Sorgen macht, bemerken andere vielleicht gar nicht, oder im Gegenteil, genau diese Aspekte gefallen ihnen. Zum Beispiel mochte ich meine eigene Stimme und wie ich im Video spreche nicht, aber am Ende erhielt ich genau darüber sehr viele nette Kommentare“, schreibt sie.

Erwartungen der Gesellschaft und persönliche Freiheit

Assaubajewa gab zu, dass ihre Zweifel auch darauf zurückzuführen waren, dass sie sich viele Jahre lang ausschließlich dem Denksport gewidmet hatte. Denn in der Gesellschaft herrscht die Ansicht, dass Vertreter eines solchen Bereichs nur in einem bestimmten Rahmen bleiben sollten: