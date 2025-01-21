Кейт Уинслет қайси уй ҳайвонидан қўрқиши ҳақида сўзлаб берди

·775·Дунё
Кейт Уинслет қайси уй ҳайвонидан қўрқиши ҳақида сўзлаб берди
Британиялик актриса Кейт Уинслет Стивен Колбер шоусида сигирларни жуда қўрқинчли ҳайвонлар деб ҳисоблаши ҳақида айтиб берди.

Унинг сўзларига кўра, Кейт сигирлар ҳақида анча аввал турли қўрқинчли воқеаларни эшитган, ўша кундан бошлаб актрисада ноодатий фобия пайдо бўлган.

Сигирлардан қўрқиш фобияси “бовинофобия” (bovino — сигир, phobos — қўрқув) деб аталади. Бу фобия сигирлардан, уларнинг кўринишидан ёки улар билан яқинлашишдан қўрқувни ўз ичига олади.

“Менга сигирларнинг ўзини қандай тутишни доим кузатиш ва баъзи ҳолатларда эҳтиёт бўлиш керак эканлиги ҳақида огоҳлантиришган. Масалан, агар сигир думини силкитиб, бошини чайқаса ва яқин атрофида чивинлар бўлса, демак, унинг кайфияти яхши эмас, дегани. Бундай вақтда ҳайвон одамлар томонга югуриб келиши ва уларга ташланиб қолиши мумкин”, деди Уинслет.

Актрисанинг сўзларига кўра, у тез-тез табиат қўйнида, яйловларда сайр қилишни ҳамда тоғларга чиқишни яхши кўради. Аммо йўлида сигирларга дуч келиб қолишдан жуда ҳам қўрқади. Кунларнинг бирида актриса онаси билан саёҳатга чиққан ва қорамоллардан бири уларнинг ортидан югурган.

“Англияда сигирлар билан боғлиқ жуда кўп даҳшатли воқеалар бўлиб ўтган, шунинг учун мен ҳар доим яйловларда ҳадик билан юраман”, дея қўшимча қилди у.

Шу билан бирга, актриса ўзининг фобиясини енгишга ҳаракат қилиши ва ички қўрқувини жиловлай олишни ўрганиши кераклигини ҳам таъкидлаб ўтди.
Кейт УинслетФобияСигирларБританиялик АктрисаҚўрқувТабират СайриСигирларни ҚўрқинчлиБовинофобия ҲақидаТабиат ҚўйнидаЯйловларда СайрФобияни Енгиш
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Марек Якубякдан кескин баёнот: Киевга берилган пуллар сири очилдими?Марек Якубякдан кескин баёнот: Киевга берилган пуллар сири очилдими?Бугун, 07:20Урушдан кимлар бойимоқда? ЕИ ёрдамлари қандай қилиб «пул ювиш»га айланди?Урушдан кимлар бойимоқда? ЕИ ёрдамлари қандай қилиб «пул ювиш»га айланди?Бугун, 06:51Болани урғочи эмас, эркак денгиз оти туғади: табиатнинг ҳайратланарли сириБолани урғочи эмас, эркак денгиз оти туғади: табиатнинг ҳайратланарли сириБугун, 01:34Непал ва Тибетда кучли сел юзлаб сайёҳларни бедарак қилдиНепал ва Тибетда кучли сел юзлаб сайёҳларни бедарак қилдиБугун, 00:41Сунъий интеллект сохта шахслар яратиб, одамларни алдамоқчи бўлдиСунъий интеллект сохта шахслар яратиб, одамларни алдамоқчи бўлдиКеча, 23:5615 кун фақат сув ичган аёл 20 кг озди, аммо оғир касалликка чалинди15 кун фақат сув ичган аёл 20 кг озди, аммо оғир касалликка чалиндиКеча, 23:53
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Қозоғистонлик келиннинг маҳр учун кутилмаган талаби барчани ҳайратга солди
Қозоғистонлик келиннинг маҳр учун кутилмаган талаби барчани ҳайратга солди
Роналду ва Жоржинанинг тўйига таклиф этилган меҳмонлар рўйхати шов-шувда
Роналду ва Жоржинанинг тўйига таклиф этилган меҳмонлар рўйхати шов-шувда
Глазгода улкан аждарҳо осмонда пайдо бўлиб, барчани ҳайратга солди
Глазгода улкан аждарҳо осмонда пайдо бўлиб, барчани ҳайратга солди
Ошқозонидан бутун ўлжалар чиққан махлуқ соҳилга чиқди
Ошқозонидан бутун ўлжалар чиққан махлуқ соҳилга чиқди
Дрон илк бор китнинг туғилиш жараёнини тўлиқ тасвирга олди
Дрон илк бор китнинг туғилиш жараёнини тўлиқ тасвирга олди
Роналдунинг «тўйи» Мадейрани ларзага солди: мухлислар адашди
Роналдунинг «тўйи» Мадейрани ларзага солди: мухлислар адашди
20 йил кутилган тўлиқ Қуёш тутилиши август ойида кузатилади
20 йил кутилган тўлиқ Қуёш тутилиши август ойида кузатилади
Малайзиядаги гўзаллик танловида подиумда юрган товуқ томошабинлар эътиборини тортди
Малайзиядаги гўзаллик танловида подиумда юрган товуқ томошабинлар эътиборини тортди