«Москвада муҳим синов»: Пашинян Путин билан темир йўл тақдирини ҳал қилади!
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Арманистон бош вазири Никол Пашинян Россия президенти Владимир Путин билан бўлажак учрашувда «Жанубий Кавказ темир йўли» консессияси масаласини муҳокама қилмоқчи.
- Россия вице-премери Алексей Оверчук консессиянинг учинчи давлатга сотилиши ёки қайта кўриб чиқилиши оқибатида Россия юкларининг йўқолиши ва «Россия темир йўллари» билан ҳамкорликнинг барҳам топишидан огоҳлантирган.
Жанубий Кавказ минтақасидаги геосиёсий ва логистик мувозанатни белгилаб берувчи стратегик интрига янги босқичга кўтарилди. Арманистон бош вазири Никол Пашинян BoonTV порталига берган интервьюсида Россия президенти Владимир Путин билан бўлажак юзма-юз учрашув чоғида «Жанубий Кавказ темир йўли» (ЮКЖД) концессияси масаласини энг устувор мавзу сифатида муҳокама қилиш ниятида эканини расман маълум қилди. Икки давлат раҳбарларининг аввалги мулоқотлари ва тез орада Москвада бўлиб ўтадиган музокараларида ҳар икки томон учун мақбул бўлган ечимларни топиш мақсад қилинган.
Бироқ бу мулоқот Кремлнинг аввалроқ берган кескин ва жиддий огоҳлантиришлари фонида кечмоқда: Россия ҳукумати вице-премьери Алексей Оверчук темир йўл концессияси учинчи давлатга сотилган ёки қайта кўриб чиқилган тақдирда, Ереванни оғир оқибатлар — Россия юкларининг тўлиқ йўқотилиши ва «Россия темир йўллари» (РЖД) билан ҳар қандай ҳамкорликнинг барҳам топиши кутаётганини очиқ билдирган эди. РФ президентининг матбуот котиби Дмитрий Песков эса Путиннинг таклифига биноан Пашиняннинг Москвага ташрифи яқин кунларда амалга ошишини, аниқ муддатлар лидерларнинг иш графигига қараб мувофиқлаштирилаётганини тасдиқлади.
Хўш, Ереваннинг темир йўл концессиясини ўзгартиришга бўлган уриниши ортида қандай сиёсий мақсадлар ётибди, Москва ўз назоратидаги стратегик йўлни бой беришга рози бўладими ва бу тўқнашув минтақавий логистика харитасига қандай таъсир кўрсатади?
«Огоҳлантириш, концессия ва Москва сафари»: Ереван—Москва муносабатлари хроникаси
Арманистон ва Россия ўртасидаги темир йўл баҳсининг асосий ривожланиш босқичлари:
Никол Пашиняннинг очиқ баёноти: Бош вазир BoonTV мухбирига берган баёнотида темир йўл масаласи энг муҳим кун тартиби эканини ва Путин билан музокараларда ўзаро мақбул муроса йўллари изланишини таъкидлади;
Москванинг қатъий ультиматуми: РФ вице-премьери Алексей Оверчук концессиянинг сотилиши Арманистон учун ҳалокатли бўлишини, мамлакат Россия юкларидан ва РЖД билан интеграциядан маҳрум бўлишини қаттиқ эслатди;
Объектив сабабларнинг йўқлиги: Россия расмийлари концессияни учинчи томонга топшириш учун ҳеч қандай иқтисодий ёки логистик асос йўқлигини, ҳатто Европа Иттифоқига аъзо давлатлар ҳам рус темир йўлидан манфаатдор эканини таъкидламоқда;
Дмитрий Песковдан расмий тасдиқ: Кремль вакили Владимир Путин Пашинянни Москвага таклиф қилгани ва ташриф яқин кунларда давлат раҳбарларининг иш тартиби келишилгач амалга ошишини маълум қилди;
Стратегик тугун: Жанубий Кавказни боғловчи темир йўл тармоғи нафақат иқтисодий, балки катта сиёсий таъсир дастаги бўлиб қолмоқда.
«Жанубий Кавказ темир йўли» концессияси: Томонлар позицияси таққоси
Москва ва Ереван ўртасидаги асосий қарама-қаршилик мезонлари:
Параметрлар ва йўналишлар
Россия томонининг позицияси (Москва)
Арманистон томонининг позицияси (Ереван)
Музокаралар даражаси
Владимир Путин таклифи, Кремлдаги учрашув
Никол Пашиняннинг бўлажак Москва сафари
Концессия тақдири
Сотишга объектив асос йўқ, шартнома сақланиши шарт
Масалани қайта кўриб чиқиш ва ўзаро мақбул ечим топиш
Келтириб чиқарадиган хавф
Россия юкларининг тўхташи, РЖД алоқаларининг узилиши
Муқобил халқаро инвесторларни жалб қилиш интилиши
Логистик таъсир
ЕИ ва қўшнилар ҳамкорлик қилаётганда Ереваннинг ажралиб қолиши
Минтақавий транспорт йўлаклари устидан назоратни тиклаш
Расмий кун тартиби
Песков: лидерлар иш графиги асосида учрашув вақти келишилмоқда
Пашинян: «Бу музокаралардаги энг муҳим масаладир»
Геосиёсий таҳлил: Экспертлар Кремлдаги бўлажак мулоқот ҳақида
Халқаро сиёсат ва транспорт логистикаси бўйича мутахассисларнинг хулосалари:
Стратегик қамал хавфи: Арманистон темир йўлларининг Россия концессиясидан чиқиши Ереванни шимолий савдо йўналишларидан тўлиқ узиб қўйиши мумкин — бу денгизга чиқиш йўли бўлмаган давлат учун катта иқтисодий зарбадир;
Пашиняннинг дипломатик маневри: Арманистон раҳбарияти Ғарб ва Шарқ ўртасидаги мувозанатни сақлашга уриниб, транспорт инфратузилмасини диверсификация қилмоқчи, бироқ Москва буни ўз манфаатларига тўғридан-тўғри хавф деб баҳоламоқда;
Оверчук баёнотининг оғирлиги: Россия ҳукумати бу масалада ҳеч қандай имтиёз бермаслигини ва молиявий босим ричагларини ишга солишга тайёрлигини олдиндан очиқлади;
Путин билан учрашувнинг ҳал қилувчи аҳамияти: Москвадаги музокаралар нафақат темир йўл тақдирини, балки Арманистоннинг МДҲ ва Евроосиё Иқтисодий Иттифоқидаги келажакдаги ўрнини ҳам белгилаб беради.
Никол Пашиняннинг Москвага кутилаётган ташрифи ва Путин билан мулоқоти Жанубий Кавказдаги транспорт артериялари кимнинг қўлида қолишини ҳал этувчи тарихий нуқта бўлиши кутилмоқда.
Сизнингча, Никол Пашинян Владимир Путин билан музокараларда Москванинг кескин қаршилигига қарамай, темир йўл концессиясини ўзгартиришга эриша оладими ёки Арманистон Россия талабларига кўнишга мажбур бўладими? Ушбу логистик қарама-қаршилик Жанубий Кавказда янги инқирозни келтириб чиқармайдими? Ўз таҳлилий фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг ва катта геосиёсатдаги ушбу муҳим музокаралар таҳлилини барча яқинларингиз ҳамда халқаро мавзу ихлосмандларига улашинг!
Изоҳлар 0
…