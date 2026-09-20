«Новая Гута»да инсонпарварлик миссияси: Россия ва Украина фуқароларни алмашди!

·14·Дунё
«Новая Гута»да инсонпарварлик миссияси: Россия ва Украина фуқароларни алмашди!
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Беларус воситачилигида Россия ва Украина ўртасида «Novaя Гута» назорат-ўтказиш пунктида тинч аҳоли вакилларини ўзаро алмашиш жараёни муваффақиятли якунланди.
  • Ушбу инсонпарварлик келишуви доирасида Россиядан Украинага 15 нафар, Украинадан Россияга эса 3 нафар фуқаро қайтарилди.
  • Қайтарилганлар орасида катта қисми пенсионерлар, қаровга муҳтож ва ҳаракатланиши чекланган кекса шахслар бўлиб, уларнинг энг кексаси 96 ёшда.

Беларусь чегарасида Москва ва Киев ўртасида сўнгги пайтларда камдан-кам учрайдиган муҳим инсонпарварлик воқеаси қайд этилди. Россия ва Украина томонлари расмий Минск воситачилигида тинч аҳоли вакилларини ўзаро алмашиш жараёнини муваффақиятли якунлади. Беларусь давлат ахборот агентлиги («БелТА») ҳамда Украина Олий Радасининг инсон ҳуқуқлари бўйича вакили Дмитрий Лубинец томонидан тасдиқланган расмий маълумотларга кўра, ушбу жараён Беларусь—Украина давлат чегарасидаги «Новая Гута» назорат-ўтказиш пунктида ташкил этилди.

Инсонпарварлик келишуви доирасида Россиядан Украинага ўз яқинлари бағрига 15 нафар тинч фуқаро қайтарилган бўлса, Украина ҳудудидан Россиядаги қариндошлари ҳузурига 3 нафар фуқаро юборилди. Ушбу инсонларнинг катта қисми пенсионерлар, қаровга муҳтож ҳамда ҳаракатланиши чекланган кекса шахслардан иборат. Маълум бўлишича, Украинага қайтарилган фуқароларнинг энг кексаси 96 ёшда, энг ёши эса 49 ёшда бўлган. Шу билан бирга, украиналик омбудсман аввалроқ сафарбарлик бўйича баҳсли статистик баёнот бериб, ТЦК ходимлари томонидан жалб этилганларнинг бор-йўғи 2 фоизи фронт чизиғигача етиб бораётганини таъкидлаган эди.

Хўш, Минск майдончаси дипломатик мулоқотлар учун қайта тикланяптими, ушбу инсонпарварлик қадами томонлар ўртасида кенгроқ музокараларга йўл оча оладими ва нима учун алмашинувда айнан кекса ёшдаги фуқароларга устуворлик берилди?

«96 ёшли қария ва чегарадаги учрашув»: «Новая Гута»даги воқеалар ривожи

Инсонпарварлик йўлаги доирасида амалга оширилган жараённинг асосий лаҳзалари:

  • Минск воситачилигидаги келишув: Икки давлат ўртасидаги нозик музокаралар Беларусь кўмаги остида амалга оширилиб, «Новая Гута» пункти хавфсиз алмашинув манзили этиб белгиланди;

  • 15 га 3 формуласи: Россия томонидан 15 нафар Украина фуқароси, Украина ҳудудидан эса 3 нафар россиялик ўз оилалари бағрига қайтарилди;

  • Ёш тоифаси ва саломатлик ҳолати: Қайтарилганлар орасида энг кекса инсон 96 ёшли қария бўлса, энг ёши 49 ёшни ташкил этди; асосий контингент ҳаракати чекланган пенсионерлардан иборат бўлди;

  • Омбудсманларнинг мувофиқлиги: Украина инсон ҳуқуқлари бўйича вакили Дмитрий Лубинец УНИАН агентлигига берган изоҳида Минск тақдим этган барча рақамлар ва тафсилотларни тўлиқ тасдиқлади;

  • Лубинецнинг сафарбарлик борасидаги иқрори: Омбудсман ушбу алмашинув фонида Украинадаги ҳарбий чақирув ҳолатига тўхталиб, сафарбар қилинганларнинг жуда оз қисми (2%) тўғридан-тўғри жанг майдонига етиб бораётганини эслатиб ўтди.

«Новая Гута» пунктидаги инсонпарварлик алмашинуви кўрсаткичлари

Беларусь—Украина чегарасида кечган жараённинг расмий қайдномаси:

Кўрсаткичлар ва мезонлар

Россиядан Украинага қайтарилганлар

Украинадан Россияга қайтарилганлар

Фуқаролар сони

15 нафар тинч аҳоли вакили

3 нафар тинч аҳоли вакили

Ижтимоий ҳолати

Пенсионерлар, ҳаракати чекланган шахслар

Оиласи билан бирлашиш истагидаги фуқаролар

Ёш чегаралари

Энг кексаси — 96 ёш, энг ёши — 49 ёш

Кекса ва муҳтож шахслар тоифаси

Алмашинув жойи

«Новая Гута» чегара назорат пункти

«Новая Гута» чегара назорат пункти

Воситачи давлат

Беларусь Республикаси («БелТА» тасдиғи)

Беларусь Республикаси (Минск канали)

Расмий тасдиқловчи

Дмитрий Лубинец (Украина омбудсмани)

Расмий Минск ва тегишли идоралар

Халқаро ҳуқуқ таҳлили: Экспертлар чегарадаги инсонпарварлик қадами ҳақида

Халқаро сиёсат ва инсон ҳуқуқлари бўйича мутахассисларнинг хулосалари:

  • Оилаларни бирлаштириш устуворлиги: Ҳарбий низоларнинг оғир шароитида кексалар ва муҳтож фуқароларни чегара орқали қариндошларига топшириш — томонларнинг минимал инсонпарварлик меъёрларини сақлаб турганини англатади;

  • Беларусь дипломатик платформаси: Минскнинг воситачилик роли ушбу келишув орқали яна фаоллашди ва чегара ҳудуди гуманитар йўлаклар учун ишончли манзил сифатида хизмат қила олишини кўрсатди;

  • Психологик аҳамият: 96 ёшли фуқаронинг уйига қайтарилиши жамиятда ижобий резонанс уйғотиб, сиёсий зиддиятлардан қатъи назар, оддий инсонлар тақдири диққат марказида эканини эслатмоқда;

  • Келгуси жараёнларга таъсири: Фуқаролик шахсларининг муваффақиятли алмашинуви кейинчалик бошқа тоифадаги асирлар ва ушлаб турилганларни қайтариш бўйича музокаралар учун муҳим психологик пойдевор бўлиб хизмат қилиши мумкин.

«Новая Гута»даги ушбу инсонпарварлик миссияси ҳар қандай мураккаб шароитда ҳам оилаларни бирлаштириш ва инсон ҳаётини асраш йўлидаги энг муҳим қадамлардан бири бўлди.

Сизнингча, чегарадаги ушбу муваффақиятли фуқаролик алмашинуви томонлар ўртасида тўлақонли тинчлик музокараларини қайта бошлаш учун туртки бўла оладими? Минск платформаси келажакда яна асосий дипломатик марказга айланиши мумкин деб ҳисоблайсизми? Ўз таҳлилий фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг ва ушбу муҳим инсонпарварлик хабари таҳлилини барча яқинларингиз ҳамда халқаро воқеалар ихлосмандларига улашинг!

Новая ГутаМинск воситачилигиДмитрий ЛубинецБелТА
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Финляндия соҳилларида заҳарли ўргимчак пайдо бўлдиФинляндия соҳилларида заҳарли ўргимчак пайдо бўлдиБугун, 11:37«Москвада муҳим синов»: Пашинян Путин билан темир йўл тақдирини ҳал қилади!«Москвада муҳим синов»: Пашинян Путин билан темир йўл тақдирини ҳал қилади!Бугун, 11:28«45 млрд долларлик ботқоқ ва 7 та шарт!»: Теҳрон Вашингтонга ультиматум қўйди«45 млрд долларлик ботқоқ ва 7 та шарт!»: Теҳрон Вашингтонга ультиматум қўйдиБугун, 11:20Японияда 100 ёшдан ошганлар сони илк бор 100 мингдан ошдиЯпонияда 100 ёшдан ошганлар сони илк бор 100 мингдан ошдиБугун, 11:04Қозоғистонда аёлнинг оёғи эскалаторга қисилиб қолди (видео)Қозоғистонда аёлнинг оёғи эскалаторга қисилиб қолди (видео)Бугун, 10:46Бразилияда чақалоқ беланчакдан йиқилиб, жароҳат олди (видео)Бразилияда чақалоқ беланчакдан йиқилиб, жароҳат олди (видео)Бугун, 10:29
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Келинга 52 килограмм олтин тақилди: тўй текширила бошланди
Келинга 52 килограмм олтин тақилди: тўй текширила бошланди
Уйда боқилган улкан питон болани ютиб юбордими? Ветнамдаги хабарлар ваҳимага сабаб бўлди
Уйда боқилган улкан питон болани ютиб юбордими? Ветнамдаги хабарлар ваҳимага сабаб бўлди
Ернинг айланиши тезлашди: дунёда вақт тизими ўзгариши мумкин
Ернинг айланиши тезлашди: дунёда вақт тизими ўзгариши мумкин
Туркияда ўзбекистонлик келин 5 млн лиралик тилла билан йўқолди
Туркияда ўзбекистонлик келин 5 млн лиралик тилла билан йўқолди
Икки ҳафталик ҳўтикча йўқолди ва эртаси куни даҳшатли ҳолда топилди
Икки ҳафталик ҳўтикча йўқолди ва эртаси куни даҳшатли ҳолда топилди
Японияда 90 дақиқа ухлаган иштирокчи $14 минг олади
Японияда 90 дақиқа ухлаган иштирокчи $14 минг олади
Ўғлини сақлаб қолиш учун уйида дори тайёрлаган ота
Ўғлини сақлаб қолиш учун уйида дори тайёрлаган ота
436 килолик покистонлик эркак қандай яшайди?
436 килолик покистонлик эркак қандай яшайди?