«Новая Гута»да инсонпарварлик миссияси: Россия ва Украина фуқароларни алмашди!
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Беларус воситачилигида Россия ва Украина ўртасида «Novaя Гута» назорат-ўтказиш пунктида тинч аҳоли вакилларини ўзаро алмашиш жараёни муваффақиятли якунланди.
- Ушбу инсонпарварлик келишуви доирасида Россиядан Украинага 15 нафар, Украинадан Россияга эса 3 нафар фуқаро қайтарилди.
- Қайтарилганлар орасида катта қисми пенсионерлар, қаровга муҳтож ва ҳаракатланиши чекланган кекса шахслар бўлиб, уларнинг энг кексаси 96 ёшда.
Беларусь чегарасида Москва ва Киев ўртасида сўнгги пайтларда камдан-кам учрайдиган муҳим инсонпарварлик воқеаси қайд этилди. Россия ва Украина томонлари расмий Минск воситачилигида тинч аҳоли вакилларини ўзаро алмашиш жараёнини муваффақиятли якунлади. Беларусь давлат ахборот агентлиги («БелТА») ҳамда Украина Олий Радасининг инсон ҳуқуқлари бўйича вакили Дмитрий Лубинец томонидан тасдиқланган расмий маълумотларга кўра, ушбу жараён Беларусь—Украина давлат чегарасидаги «Новая Гута» назорат-ўтказиш пунктида ташкил этилди.
Инсонпарварлик келишуви доирасида Россиядан Украинага ўз яқинлари бағрига 15 нафар тинч фуқаро қайтарилган бўлса, Украина ҳудудидан Россиядаги қариндошлари ҳузурига 3 нафар фуқаро юборилди. Ушбу инсонларнинг катта қисми пенсионерлар, қаровга муҳтож ҳамда ҳаракатланиши чекланган кекса шахслардан иборат. Маълум бўлишича, Украинага қайтарилган фуқароларнинг энг кексаси 96 ёшда, энг ёши эса 49 ёшда бўлган. Шу билан бирга, украиналик омбудсман аввалроқ сафарбарлик бўйича баҳсли статистик баёнот бериб, ТЦК ходимлари томонидан жалб этилганларнинг бор-йўғи 2 фоизи фронт чизиғигача етиб бораётганини таъкидлаган эди.
Хўш, Минск майдончаси дипломатик мулоқотлар учун қайта тикланяптими, ушбу инсонпарварлик қадами томонлар ўртасида кенгроқ музокараларга йўл оча оладими ва нима учун алмашинувда айнан кекса ёшдаги фуқароларга устуворлик берилди?
«96 ёшли қария ва чегарадаги учрашув»: «Новая Гута»даги воқеалар ривожи
Инсонпарварлик йўлаги доирасида амалга оширилган жараённинг асосий лаҳзалари:
Минск воситачилигидаги келишув: Икки давлат ўртасидаги нозик музокаралар Беларусь кўмаги остида амалга оширилиб, «Новая Гута» пункти хавфсиз алмашинув манзили этиб белгиланди;
15 га 3 формуласи: Россия томонидан 15 нафар Украина фуқароси, Украина ҳудудидан эса 3 нафар россиялик ўз оилалари бағрига қайтарилди;
Ёш тоифаси ва саломатлик ҳолати: Қайтарилганлар орасида энг кекса инсон 96 ёшли қария бўлса, энг ёши 49 ёшни ташкил этди; асосий контингент ҳаракати чекланган пенсионерлардан иборат бўлди;
Омбудсманларнинг мувофиқлиги: Украина инсон ҳуқуқлари бўйича вакили Дмитрий Лубинец УНИАН агентлигига берган изоҳида Минск тақдим этган барча рақамлар ва тафсилотларни тўлиқ тасдиқлади;
Лубинецнинг сафарбарлик борасидаги иқрори: Омбудсман ушбу алмашинув фонида Украинадаги ҳарбий чақирув ҳолатига тўхталиб, сафарбар қилинганларнинг жуда оз қисми (2%) тўғридан-тўғри жанг майдонига етиб бораётганини эслатиб ўтди.
«Новая Гута» пунктидаги инсонпарварлик алмашинуви кўрсаткичлари
Беларусь—Украина чегарасида кечган жараённинг расмий қайдномаси:
Кўрсаткичлар ва мезонлар
Россиядан Украинага қайтарилганлар
Украинадан Россияга қайтарилганлар
Фуқаролар сони
15 нафар тинч аҳоли вакили
3 нафар тинч аҳоли вакили
Ижтимоий ҳолати
Пенсионерлар, ҳаракати чекланган шахслар
Оиласи билан бирлашиш истагидаги фуқаролар
Ёш чегаралари
Энг кексаси — 96 ёш, энг ёши — 49 ёш
Кекса ва муҳтож шахслар тоифаси
Алмашинув жойи
«Новая Гута» чегара назорат пункти
«Новая Гута» чегара назорат пункти
Воситачи давлат
Беларусь Республикаси («БелТА» тасдиғи)
Беларусь Республикаси (Минск канали)
Расмий тасдиқловчи
Дмитрий Лубинец (Украина омбудсмани)
Расмий Минск ва тегишли идоралар
Халқаро ҳуқуқ таҳлили: Экспертлар чегарадаги инсонпарварлик қадами ҳақида
Халқаро сиёсат ва инсон ҳуқуқлари бўйича мутахассисларнинг хулосалари:
Оилаларни бирлаштириш устуворлиги: Ҳарбий низоларнинг оғир шароитида кексалар ва муҳтож фуқароларни чегара орқали қариндошларига топшириш — томонларнинг минимал инсонпарварлик меъёрларини сақлаб турганини англатади;
Беларусь дипломатик платформаси: Минскнинг воситачилик роли ушбу келишув орқали яна фаоллашди ва чегара ҳудуди гуманитар йўлаклар учун ишончли манзил сифатида хизмат қила олишини кўрсатди;
Психологик аҳамият: 96 ёшли фуқаронинг уйига қайтарилиши жамиятда ижобий резонанс уйғотиб, сиёсий зиддиятлардан қатъи назар, оддий инсонлар тақдири диққат марказида эканини эслатмоқда;
Келгуси жараёнларга таъсири: Фуқаролик шахсларининг муваффақиятли алмашинуви кейинчалик бошқа тоифадаги асирлар ва ушлаб турилганларни қайтариш бўйича музокаралар учун муҳим психологик пойдевор бўлиб хизмат қилиши мумкин.
«Новая Гута»даги ушбу инсонпарварлик миссияси ҳар қандай мураккаб шароитда ҳам оилаларни бирлаштириш ва инсон ҳаётини асраш йўлидаги энг муҳим қадамлардан бири бўлди.
Сизнингча, чегарадаги ушбу муваффақиятли фуқаролик алмашинуви томонлар ўртасида тўлақонли тинчлик музокараларини қайта бошлаш учун туртки бўла оладими? Минск платформаси келажакда яна асосий дипломатик марказга айланиши мумкин деб ҳисоблайсизми? Ўз таҳлилий фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг ва ушбу муҳим инсонпарварлик хабари таҳлилини барча яқинларингиз ҳамда халқаро воқеалар ихлосмандларига улашинг!
Изоҳлар 0
…