Японияда 100 ёшдан ошганлар сони илк бор 100 мингдан ошди

·16·Дунё
Японияда 100 ёшдан ошганлар сони илк бор 100 мингдан ошди

Японияда 100 ёш ва ундан катталар сони илк бор 100 мингдан ошди. Мамлакат Соғлиқни сақлаш, меҳнат ва фаровонлик вазирлиги маълумотларига кўра, ҳозирда мамлакатда 107 677 нафар юз ёшдан ошган киши яшамоқда.

Уларнинг сони кетма-кет 56 йилдан бери ортиб бормоқда. Бир йил ичида юз ёшдан ошганлар сони 7 914 нафарга кўпайган.

Узоқ умр кўрувчиларнинг асосий қисмини аёллар ташкил этади. 107 677 кишининг 94 298 нафари аёллар бўлиб, бу қарийб 88 фоизга тенг. Япониядаги энг кекса аёл 114 ёшда, энг кекса эркак эса 112 ёшда.

Шу билан бирга, мамлакат демографик жиҳатдан бошқа муаммога ҳам дуч келмоқда. Японияда туғилиш даражаси пасайиб, аҳоли қариб бормоқда. Натижада меҳнатга лаёқатли аҳоли қисқариши ҳамда пенсия, тиббий ва ижтимоий хизматларга бўлган эҳтиёжнинг ортиши масалалари долзарб бўлиб қолмоқда.

Япония демографиясиўтмиш ёшлармамлакатнинг соғлиқни сақлаш вазирлиги
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Charos
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Қозоғистонда аёлнинг оёғи эскалаторга қисилиб қолди (видео)Қозоғистонда аёлнинг оёғи эскалаторга қисилиб қолди (видео)Бугун, 10:46Бразилияда чақалоқ беланчакдан йиқилиб, жароҳат олди (видео)Бразилияда чақалоқ беланчакдан йиқилиб, жароҳат олди (видео)Бугун, 10:29Колумбияда ит эгасини босқинчидан ҳимоя қилдиКолумбияда ит эгасини босқинчидан ҳимоя қилдиБугун, 10:16Ғарбда улкан ёқилғи инқирози бошланди — Макрон шошилинч G7 саммитини чақирмоқдаҒарбда улкан ёқилғи инқирози бошланди — Макрон шошилинч G7 саммитини чақирмоқдаКеча, 22:56Ҳиндистонда кўча санъаткорлари ноодатий томошалар намойиш этмоқда (видео)Ҳиндистонда кўча санъаткорлари ноодатий томошалар намойиш этмоқда (видео)Кеча, 22:38АҚШ қулаётган давлат экани эълон қилинди: Трамп яқин иттифоқчисини ҳимоя қила олмадиАҚШ қулаётган давлат экани эълон қилинди: Трамп яқин иттифоқчисини ҳимоя қила олмадиКеча, 22:29
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Келинга 52 килограмм олтин тақилди: тўй текширила бошланди
Келинга 52 килограмм олтин тақилди: тўй текширила бошланди
Уйда боқилган улкан питон болани ютиб юбордими? Ветнамдаги хабарлар ваҳимага сабаб бўлди
Уйда боқилган улкан питон болани ютиб юбордими? Ветнамдаги хабарлар ваҳимага сабаб бўлди
Ернинг айланиши тезлашди: дунёда вақт тизими ўзгариши мумкин
Ернинг айланиши тезлашди: дунёда вақт тизими ўзгариши мумкин
Туркияда ўзбекистонлик келин 5 млн лиралик тилла билан йўқолди
Туркияда ўзбекистонлик келин 5 млн лиралик тилла билан йўқолди
Икки ҳафталик ҳўтикча йўқолди ва эртаси куни даҳшатли ҳолда топилди
Икки ҳафталик ҳўтикча йўқолди ва эртаси куни даҳшатли ҳолда топилди
Японияда 90 дақиқа ухлаган иштирокчи $14 минг олади
Японияда 90 дақиқа ухлаган иштирокчи $14 минг олади
Ўғлини сақлаб қолиш учун уйида дори тайёрлаган ота
Ўғлини сақлаб қолиш учун уйида дори тайёрлаган ота
436 килолик покистонлик эркак қандай яшайди?
436 килолик покистонлик эркак қандай яшайди?