Хитойда гуманоид робот синов вақтида муҳандис қўлидаги пультни тепиб юборди

·0·Техно
Хитойда гуманоид робот синов вақтида муҳандис қўлидаги пультни тепиб юборди

Хитойнинг Чжэцзян провинциясидаги Шаосин шаҳрида гуманоид роботни синовдан ўтказиш вақтида кутилмаган ҳолат юз берди.

2026 йил 7 сентябрь куни тасвирга олинган видеода муҳандис роботни бошқараётган пайтда қурилма тўсатдан у томон ҳаракатланиб, оёғи билан қўлидаги бошқарув пультини тепиб юборгани кўринади. Зарба оқибатида пульт ерга тушиб кетган.

Муҳандис роботнинг кейинги ҳаракатидан четланиб, пультни ердан олган ва у ердан узоқлашган. Хабарларга кўра, у воқеа оқибатида жароҳат олмаган.

Шундан сўнг робот ҳаракатини якунлаб, олдинга эгилиб таъзим қилган. Бу ҳолат ижтимоий тармоқларда роботнинг ҳаракатларини шарқона жанг санъати усталарига қиёслашга сабаб бўлган.

Роботнинг нима сабабдан бундай ҳаракат қилгани — техник носозлик, дастур ёки бошқа сабаб — ҳозирча аниқ эмас.

ШаосинЧжэцзянгуманоид роботтехник носозлик
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Charos
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Хитойда Кинетика-1 ракетаси ёрдамида тўққизта янги сунъий йўлдош учирилдиХитойда Кинетика-1 ракетаси ёрдамида тўққизта янги сунъий йўлдош учирилдиБугун, 11:28Джеймс Уебб телескопи энг совуқ қўнғир митти объектининг об-ҳавосини ўргандиДжеймс Уебб телескопи энг совуқ қўнғир митти объектининг об-ҳавосини ўргандиБугун, 05:55Илм-фан тарихида илк бор автомашинада антиматерия ташилдиИлм-фан тарихида илк бор автомашинада антиматерия ташилдиБугун, 05:27Samsung Galaxy S27 Ultra смартфони йирикроқ аккумулятор билан таъминланадиSamsung Galaxy S27 Ultra смартфони йирикроқ аккумулятор билан таъминланадиКеча, 21:28iPhone 18 Pro Max батареяси учун махсус режим жорий этилдиiPhone 18 Pro Max батареяси учун махсус режим жорий этилдиКеча, 20:28Пикачу Халқаро космик станциясида: митти қаҳрамон орбитадаги илмий миссиядаПикачу Халқаро космик станциясида: митти қаҳрамон орбитадаги илмий миссиядаКеча, 18:25
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Бир ойлаб ювмаса бўладиган футболка: Унинг таркибида олтин бор (видео)
Бир ойлаб ювмаса бўладиган футболка: Унинг таркибида олтин бор (видео)
Хитой балиққа ўхшайдиган робот яратди: сув остида янги давр бошланиши мумкин (видео)
Хитой балиққа ўхшайдиган робот яратди: сув остида янги давр бошланиши мумкин (видео)
iPhone учун тўлов оилавий фожиага сабаб бўлди (видео)
iPhone учун тўлов оилавий фожиага сабаб бўлди (видео)
iPhone 18 Pro ва Pro Max нархлари маълум бўлди
iPhone 18 Pro ва Pro Max нархлари маълум бўлди
Ўзбекистон илк "камикадзе" дронини тақдим этди: Ҳарбий кўргазмада катта шов-шув...
Ўзбекистон илк "камикадзе" дронини тақдим этди: Ҳарбий кўргазмада катта шов-шув...
Антарктидадан топилган метеорит Қуёш тизими ҳақидаги тасаввурларни ўзгартирди
Антарктидадан топилган метеорит Қуёш тизими ҳақидаги тасаввурларни ўзгартирди
Samsung Galaxy S27 флагманлари зарядлаш қуввати маълум бўлди
Samsung Galaxy S27 флагманлари зарядлаш қуввати маълум бўлди
Ҳинд океанидан чиқарилган Starship кемасининг янги суратлари эълон қилинди
Ҳинд океанидан чиқарилган Starship кемасининг янги суратлари эълон қилинди