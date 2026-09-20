Хитойда гуманоид робот синов вақтида муҳандис қўлидаги пультни тепиб юборди
Хитойнинг Чжэцзян провинциясидаги Шаосин шаҳрида гуманоид роботни синовдан ўтказиш вақтида кутилмаган ҳолат юз берди.
2026 йил 7 сентябрь куни тасвирга олинган видеода муҳандис роботни бошқараётган пайтда қурилма тўсатдан у томон ҳаракатланиб, оёғи билан қўлидаги бошқарув пультини тепиб юборгани кўринади. Зарба оқибатида пульт ерга тушиб кетган.
Муҳандис роботнинг кейинги ҳаракатидан четланиб, пультни ердан олган ва у ердан узоқлашган. Хабарларга кўра, у воқеа оқибатида жароҳат олмаган.
Шундан сўнг робот ҳаракатини якунлаб, олдинга эгилиб таъзим қилган. Бу ҳолат ижтимоий тармоқларда роботнинг ҳаракатларини шарқона жанг санъати усталарига қиёслашга сабаб бўлган.
Роботнинг нима сабабдан бундай ҳаракат қилгани — техник носозлик, дастур ёки бошқа сабаб — ҳозирча аниқ эмас.
Изоҳлар 0
…