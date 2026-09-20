Си Цзиньпин саломатлигида сирли муаммо: Вашингтон сафари арафасида хавотир!
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Хитой раиси Си Сзинпиннинг соғлиғи билан боғлиқ хавотирлар Вашингтонга режалаштирилган ташрифи арафасида пайдо бўлди.
- Ҳиндистондаги БРИКС саммити кечки овқатида Си Сзинпиннинг иштирок этмагани унинг соғлиғи ёмонлашгани сабабли бўлгани тахмин қилинмоқда.
- Бу воқеа Хитой раҳбарининг АҚШга 10 йилдаги илк сафари ва Доналд Трамп билан учрашуви тақдирини савол остига қўйди.
- Ҳиндистон расмийлари бу хабарларни рад этаётган бир пайтда, Хитой томони жимлик сақламоқда.
Хитой Халқ Республикаси раиси Си Цзиньпиннинг соғлиғи борасидаги хавотирлар 24 сентябрь куни Вашингтонга режалаштирилган тарихий ташриф арафасида бутун дунё дипломатик доираларини ларзага келтирди. Американинг нуфузли The Wall Street Journal (WSJ) нашри ўз манбаларига таянган ҳолда маълум қилишича, 73 ёшли Хитой етакчиси Ҳиндистоннинг Нью-Деҳли шаҳрида бўлиб ўтган БРИКС саммити доирасидаги расмий кечки овқатда соғлиғи ёмонлашгани сабабли иштирок этмаган ва «сўнгги дақиқаларда» тадбирдан воз кечишга мажбур бўлган.
Расмий дастур бўйича Си Цзиньпин ўрнига тадбирда Хитой ташқи ишлар вазири Ван И қатнашган бўлса, Ҳиндистоннинг энг йирик Press Trust агентлиги раиснинг дам олиш учун зудлик билан меҳмонхонага қайтганини билдирган. Бу воқелик Хитой раҳбарининг сўнгги 10 йил ичидаги АҚШга илк расмий сафари ва Дональд Трамп билан бўладиган олий даражадаги саммити тақдирини катта сўроқ остида қолдирди. Ҳиндистон расмийлари ушбу хабарларни «фейк хавотир» деб атаётган ва Пекин жимлик сақлаётган бир пайтда, ЖАР президенти ҳам Деҳлидан сўнг бетоб бўлиб қолгани маълум бўлди.
Хўш, Си Цзиньпиннинг саломатлиги Трамп билан кутилаётган музокараларни бекор қилиши мумкинми, Пекин ва Вашингтон ўртасидаги тайёргарлик қай даражада ва дунё иқтисодиёти ушбу сирли интригани қандай қарши олмоқда?
«Сўнгги дақиқадаги рад жавоби ва дипломатик саросима»: БРИКС саммити хроникаси
Нью-Деҳлидаги ҳодиса ва бўлажак Вашингтон учрашуви атрофидаги муҳим тафсилотлар:
Кечки овқатнинг бекор қилиниши: Си Цзиньпин Деҳлидаги саммитда давлат раҳбарлари учун уюштирилган асосий кечки овқатга бормади, унинг ўрнини Ван И эгаллади;
Моди нутқининг узилиши: Британиянинг Express нашри ёзишича, Ҳиндистон бош вазири Нарендра Моди кириш сўзини айтаётган пайтда ёрдамчилар Си Цзиньпин томон югуриб келишга мажбур бўлган ва нутқ вақтинча тўхтатилган;
ЖАР президентининг хасталиги: Жанубий Африка Республикаси етакчиси Сирил Рамафоса ҳам БРИКС саммитидан қайтгач, соғлиғи ёмонлашгани сабабли оммавий тадбирларни бекор қилганини маълум қилди;
Нью-Деҳлининг раддияси: Ҳиндистон Ташқи ишлар вазирлиги етакчиларнинг оммавий касалланиши ҳақидаги хабарларни «ижтимоий тармоқлардаги ғаразли фейк» деб баҳолади;
Вашингтон саммитига тайёргарлик: Ташриф ҳали бекор қилинмаган — Хитой Бош вазири ўринбосари Хэ Лифэн ва АҚШ Молия вазири Скотт Бессент музокараларни муҳокама қилиш учун учрашув ўтказиши белгиланган.
Си Цзиньпиннинг АҚШга ташрифи ва саммит режалари қайдномаси
Пекин ва Вашингтон музокараларининг расмий ҳолати ва кўрсаткичлари:
Параметрлар ва жараёнлар
БРИКС саммити (Ҳиндистон)
Вашингтон саммити (АҚШ)
Сана ва манзил
12—13 сентябрь, Нью-Деҳли
24 сентябрь, Вашингтон
Кун тартибидаги асосий мавзулар
Нью-Деҳли декларацияси (қабул қилинди)
Сунъий интеллект, Эрон, Тайван, Савдо алоқалари
Асосий ҳодиса ва сигналлар
Раис Си кечки овқатни ўтказиб юборди
Си ва Трампнинг 10 йилдан ортиқ даврдаги илк юзма-юз учрашуви
Ташриф мақоми
Якунланди (2027 йилда раислик Хитойга ўтади)
Режада сақланиб турибди, тайёргарлик давом этмоқда
Тиббий далиллар ҳолати
Аниқ диагноз йўқ, фақат манбалар хабари
Агар ташриф қолдирилса, бозорларда «шок» кутилмоқда
Халқаро сиёсат таҳлили: Мутахассислар Вашингтон учрашуви ҳақида
Геосиёсат бўйича етакчи экспертлар ва сиёсий шарҳловчиларнинг хулосалари:
Ташрифнинг стратегик аҳамияти: 10 йилдан ортиқ вақт ичида илк бор АҚШ ҳудудига қадам қўяётган Хитой раҳбарининг Дональд Трамп билан учрашуви глобал савдо, сунъий интеллект технологиялари ва Эрон атрофидаги ҳарбий инқироз бўйича келишувларга эришишда ҳал қилувчи нуқта бўлиши керак;
«Парда ортидаги» саломатлик масаласи: Пекин анъанавий тарзда ўз олий раҳбариятининг саломатлиги борасидаги ҳар қандай маълумотни ўта қатъий сир тутади, шу боис WSJ эълон қилган маълумотлар глобал биржаларда саросима уйғотди;
Саммит қолдирилиши оқибатлари: Агар Си Цзиньпин 24 сентябрдаги сафардан бош тортса, бу халқаро майдонда улкан шок келтириб чиқаради ва АҚШ—Хитой муносабатларидаги ноаниқликни максимал даражага чиқаради;
Муқобил каналлар ишламоқда: Ҳар икки давлатнинг иқтисодий ва молиявий 블оклари (Хэ Лифэн ва Скотт Бессент мулоқоти) саммит кун тартибини сақлаб қолишга ҳаракат қилмоқда.
БРИКС майдонидаги сирли кечки овқат ва Ҳиндистоннинг баёнотлари Си Цзиньпиннинг Вашингтон сафари нафақат сиёсий, балки интригаларга бой катта саҳнага айланганини кўрсатмоқда.
Сизнингча, 73 ёшли Си Цзиньпиннинг соғлиғи борасидаги хабарлар ҳақиқатми ёки бу Трамп билан бўладиган ўта муҳим музокаралар олдидан уюштирилган сиёсий босимми? 24 сентябрь кунги Вашингтон саммити дунёдаги савдо урушлари ва можароларни тўхтата олади деб ишонасизми? Ўз таҳлилий фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг ва катта геосиёсатдаги ушбу шов-шувли хабар таҳлилини барча яқинларингиз ҳамда таҳлил ихлосмандларига улашинг!
Изоҳлар 0
…