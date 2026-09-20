Томас Тухел Гарри Магуайрга қаттиқ шарт қўйди ва терма жамоадаги келажагига нуқта қўйди
Англия терма жамоаси бош мураббийи Томас Тухел навбатдаги таркибни эълон қилиш чоғида бир қатор кескин ва муросасиз қарорларга қўл урди. Мутахассис Миллатлар лигаси ўйинлари учун тайёргарлик кўраётган вақтда жамоада янги маданият ва тартиб ўрнатишга киришди. Ушбу ўзгаришлар фонида "Манчестер Юнайтед" ҳимоячиси Гарри Магуайр яна эътибордан четда қолди ва унинг миллий жамоадаги фаолияти сўроқ остида қолди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
ixbt.com маълумотига кўра, мағлубият билан якунланган жаҳон чемпионатидан сўнг юзага келган жанжалли вазиятлар ва оммавий норозиликлар сабабли Магуайр терма жамоадан яна четлаштирилди. Тухел тажрибали ҳимоячининг ўрнига "Эвертон" футболчиси Жаррад Брентвейтни таркибга жалб этди. Ушбу танлов Гарри учун халқаро майдонга қайтиш эшиклари ёпилиб бораётганини яққол кўрсатмоқда.
Магуайр ва унинг онасининг норозилигиЖаҳон чемпионати олдидан юзага келган можаро футболчининг ўзи ва унинг яқинлари томонидан очиқ танқид қилинган эди. Хусусан, Гарри Магуайрнинг онаси ўғлининг таркибга киритилмаганидан бутунлай ҳафсаласи пир бўлганини ва очиқчасига ғазабда эканини билдирган эди. Ушбу жамоатчилик босими ва футболчининг ўз норозилигини очиқ ижор қилгани немис мутахассисига умуман маъқул келмаган.
Матбуот анжуманида бу ҳолатга изоҳ берар экан, Томас Тухел ўйинчининг хатти-ҳаракатлари жамоага фақат зарар келтирганини таъкидлади. "Бу ҳеч қандай ёрдам бермайди. Мен буни унинг бутун ҳаёти давомида юзига солиб юрмайман, чунки шундай одам эмасман, аммо бу менга ёқмади", — деди бош мураббий.
Трент Александер-Арнолд учун имкониятГарри Магуайрдан фарқли ўлароқ, "Реал Мадрид" ҳимоячиси Трент Александер-Арнолд терма жамоага қайтиш имкониятини қўлга киритди. "Арсенал" ва "Челси" етакчиларининг жароҳатлари сабабли бўш қолган ўрин Трент учун миллий жамоага эшикларни очди. Тухел футболчининг истеъдодини тан олса-да, унга жиддий мудофаа талабларини қўйди.
Бош мураббийнинг фикрича, Александер-Арнолд ўзининг ҳимоядаги ҳаракатларини кескин яхшилаши шарт. "Мен унинг истеъдодини биламан, миллий либосда ўйнаш учун қанчалик жон куйдираётганини ҳам эшитганман. Энди у ўзини кўрсатиши учун қулай фурсат келди", дея қўшимча қилди Тухел.
Изоҳлар 0
…