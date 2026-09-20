Томас Тухел Гарри Магуайрга қаттиқ шарт қўйди ва терма жамоадаги келажагига нуқта қўйди

·0·Спорт
Томас Тухел Гарри Магуайрга қаттиқ шарт қўйди ва терма жамоадаги келажагига нуқта қўйди

Англия терма жамоаси бош мураббийи Томас Тухел навбатдаги таркибни эълон қилиш чоғида бир қатор кескин ва муросасиз қарорларга қўл урди. Мутахассис Миллатлар лигаси ўйинлари учун тайёргарлик кўраётган вақтда жамоада янги маданият ва тартиб ўрнатишга киришди. Ушбу ўзгаришлар фонида "Манчестер Юнайтед" ҳимоячиси Гарри Магуайр яна эътибордан четда қолди ва унинг миллий жамоадаги фаолияти сўроқ остида қолди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

ixbt.com маълумотига кўра, мағлубият билан якунланган жаҳон чемпионатидан сўнг юзага келган жанжалли вазиятлар ва оммавий норозиликлар сабабли Магуайр терма жамоадан яна четлаштирилди. Тухел тажрибали ҳимоячининг ўрнига "Эвертон" футболчиси Жаррад Брентвейтни таркибга жалб этди. Ушбу танлов Гарри учун халқаро майдонга қайтиш эшиклари ёпилиб бораётганини яққол кўрсатмоқда.

Магуайр ва унинг онасининг норозилиги

Жаҳон чемпионати олдидан юзага келган можаро футболчининг ўзи ва унинг яқинлари томонидан очиқ танқид қилинган эди. Хусусан, Гарри Магуайрнинг онаси ўғлининг таркибга киритилмаганидан бутунлай ҳафсаласи пир бўлганини ва очиқчасига ғазабда эканини билдирган эди. Ушбу жамоатчилик босими ва футболчининг ўз норозилигини очиқ ижор қилгани немис мутахассисига умуман маъқул келмаган.

Матбуот анжуманида бу ҳолатга изоҳ берар экан, Томас Тухел ўйинчининг хатти-ҳаракатлари жамоага фақат зарар келтирганини таъкидлади. "Бу ҳеч қандай ёрдам бермайди. Мен буни унинг бутун ҳаёти давомида юзига солиб юрмайман, чунки шундай одам эмасман, аммо бу менга ёқмади", — деди бош мураббий.

Трент Александер-Арнолд учун имконият

Гарри Магуайрдан фарқли ўлароқ, "Реал Мадрид" ҳимоячиси Трент Александер-Арнолд терма жамоага қайтиш имкониятини қўлга киритди. "Арсенал" ва "Челси" етакчиларининг жароҳатлари сабабли бўш қолган ўрин Трент учун миллий жамоага эшикларни очди. Тухел футболчининг истеъдодини тан олса-да, унга жиддий мудофаа талабларини қўйди.

Бош мураббийнинг фикрича, Александер-Арнолд ўзининг ҳимоядаги ҳаракатларини кескин яхшилаши шарт. "Мен унинг истеъдодини биламан, миллий либосда ўйнаш учун қанчалик жон куйдираётганини ҳам эшитганман. Энди у ўзини кўрсатиши учун қулай фурсат келди", дея қўшимча қилди Тухел.

Томас ТухелГарри МагуайрТрент Александер-АрнолдАнглия терма жамоасиФутбол янгиликлари
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

«8 ўйинда 17 та очко!»: Рафиньядан ақлбовар қилмас старт ва «Олтин тўп» можароси!«8 ўйинда 17 та очко!»: Рафиньядан ақлбовар қилмас старт ва «Олтин тўп» можароси!Бугун, 11:12«Бу идеал натижа!»: Ханс-Дитер Флик Рафиньянинг ҳет-триги ва 21 очко ҳақида«Бу идеал натижа!»: Ханс-Дитер Флик Рафиньянинг ҳет-триги ва 21 очко ҳақидаБугун, 11:09«Биз ҳали тирикмиз»: Бошкович «Бунёдкор»нинг уйғониши ва «Пахтакор»га қарши режа ҳақида«Биз ҳали тирикмиз»: Бошкович «Бунёдкор»нинг уйғониши ва «Пахтакор»га қарши режа ҳақидаБугун, 11:07UFC 331: Царукяндан даҳшатли нокаут ва 1-раунддаги чақмоқдек ғалаба!UFC 331: Царукяндан даҳшатли нокаут ва 1-раунддаги чақмоқдек ғалаба!Бугун, 09:11Самарқандда Олимпиада нафаси: Ўзбекистон Туркия ва Аргентинани мағлуб этди!Самарқандда Олимпиада нафаси: Ўзбекистон Туркия ва Аргентинани мағлуб этди!Бугун, 09:05«Венеция»да пенальтилар драмаси: «Лацио» 2:0 ҳисобида ишончли ғалаба қозонди!«Венеция»да пенальтилар драмаси: «Лацио» 2:0 ҳисобида ишончли ғалаба қозонди!Бугун, 09:00
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
«Баҳс тугади, Роналду ютди!» Пирс Морган Мессининг кетишидан сўнг кескин баёнот берди
«Баҳс тугади, Роналду ютди!» Пирс Морган Мессининг кетишидан сўнг кескин баёнот берди
Манчестер дербиси олдидан «Сити» мухлислари орасида катта баҳс: Ҳусановми ё Нуньеш?
Манчестер дербиси олдидан «Сити» мухлислари орасида катта баҳс: Ҳусановми ё Нуньеш?
Тафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилди
Тафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилди
«Менга кучлироқ рақиб беринг!»: Майкл Пейж Нурсултон Рўзибоев билан жангдан сўнг
«Менга кучлироқ рақиб беринг!»: Майкл Пейж Нурсултон Рўзибоев билан жангдан сўнг