«Эр-Риёд осмонида ракета уриб туширилди!»: Аэропорт ёнидаги ёнғин ва коалиция баёноти
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Шанба тонгида Араб коалицияси ҳаво мудофаа кучлари Саудия Арабистони пойтахти Эр-Риёд томон йўлланган баллистик ракетани муваффақиятли йўқ қилди.
- Бу ҳодиса глобал бозорлар ва авиация хавфсизлиги бўйича жиддий хавотир уйғотди, айниқса, бундан сал олдин халқаро ОАВда Эр-Риёд халқаро аеропорти яқинидаги йирик ёқилғи омборида кучли ёнғин ҳақида хабарлар тарқалган эди.
Фото: Reuters
Яқин Шарқ минтақасидаги ҳарбий кескинлик яна энг хавфли нуқтага кўтарилди. Араб коалицияси ҳаво ҳужумидан мудофаа кучлари шанба тонгида Ямандаги «Ансар Аллоҳ» (ҳусийлар) ҳаракати томонидан Саудия Арабистони пойтахти — Эр-Риёд шаҳри томон йўлланган баллистик ракетани тутиб олиб, ҳавода муваффақиятли йўқ қилди. Бу ҳақда Яманда жанг олиб бораётган коалициянинг расмий вакили Турки ал-Малики баёнот берди. «Шанба куни эрталаб ҳусийлар томонидан Эр-Риёд томон учирилган баллистик ракета уриб туширилди ва йўқ қилинди», дейилади хабарда.
Ушбу ҳодиса глобал бозорлар ва авиация хавфсизлиги бўйича жиддий хавотир уйғотди. Айниқса, бундан сал олдин халқаро ОАВда Эр-Риёд халқаро аэропорти яқинидаги йирик ёқилғи омборида келиб чиққан кучли ёнғин ҳақида хабарлар тарқалган эди. Гарчи ҲҲМ тизимлари ўз вазифасини тўлиқ уддалаган бўлса-да, экспертларда қатор саволлар пайдо бўлмоқда: Саудия Арабистонининг стратегик инфратузилмаси ҳусийларнинг янги ракеталаридан қанчалик ҳимояланган, бу воқеа жаҳон нефть нархига қандай таъсир кўрсатади ва минтақа яна кенг кўламли ҳарбий ҳаракатлар исканжасига тушиб қолмайдими?
«Тонгги ҳужум ва аэропорт ёнидаги аланга»: Эр-Риёддаги воқеалар хроникаси
Шанба тонгида юз берган ҳарбий тўқнашувнинг энг муҳим тафсилотлари:
Шанба эрталабки баллистик зарба: «Ансар Аллоҳ» кучлари Эр-Риёддаги стратегик нишонларга қаратилган оғир ракетани учирди;
ҲҲМ тизимларининг чаққон реакцияси: Коалициянинг ҳаво ҳужумидан мудофаа кучлари ҳаводаги нишонни шаҳарга яқинлашиш арафасидаёқ аниқлаб, парчалаб ташлади;
Турки ал-Маликининг расмий ҳисоботи: Коалиция қўмондонлиги ракета муваффақиятли зарарсизлантирилганини тасдиқлади;
Аэропорт атрофидаги фавқулодда ҳолат: ОАВда пойтахт аэропорти яқинида жойлашган ёқилғи сақлаш базасида келиб чиққан йирик ёнғин тасвирлари пайдо бўлди;
Хавфсизлик чораларининг кучайтирилиши: Ҳаво ҳудудида мониторинг кучайтирилиб, янги зарбалар эҳтимоли баҳоланмоқда.
Эр-Риёдга ракета зарбаси ва ҲҲМ қайдномаси
Ҳодиса тафсилотлари бўйича томонларнинг расмий маълумотлари:
Параметрлар ва йўналишлар
Араб коалицияси берган маълумот
«Ансар Аллоҳ» (ҳусийлар) позицияси
Ҳужум йўналиши
Саудия Арабистони пойтахти — Эр-Риёд шаҳри
Минтақадаги стратегик ва ёқилғи объектлари
Қурол тури
Узоқ масофага учувчи баллистик ракета
Баллистик ракета мажмуаси
Жанговар натижа
Ракета ҳавода тўлиқ уриб туширилди ва йўқ қилинди
Рақиб ҳудудига зарба йўллаш ва босим ўтказиш
Қўшимча ҳодиса
Аэропорт яқинидаги ёқилғи базасида кучли ёнғин
Ҳарбий-психологик кураш олиб бориш
Расмий баёнот берувчи
Бригада генерали Турки ал-Малики
Ҳусийларнинг ҳарбий қаноти вакиллари
Ҳарбий-сиёсий таҳлил: Экспертлар Эр-Риёддаги ҳужум ҳақида
Яқин Шарқ хавфсизлиги бўйича мутахассисларнинг хулосалари:
Мудофаа қалқонининг ишончлилиги: Ракетанинг шаҳар устига тушишига йўл қўйилмагани коалиция ҲҲМ тизимларининг юқори шайлигидан далолат беради;
Энергетика объектлари асосий нишонда: Аэропорт ёнидаги ёқилғи базасидаги ёнғин ҳусийлар энергетика инфратузилмасини энг заиф нуқта сифатида нишонга олаётганини кўрсатмоқда;
Тинчлик музокараларига зарба: Бундай ҳужумлар томонлар ўртасидаги дипломатик алоқалар батамом бошиберк кўчага кириб қолганини англатади;
Нефть бозоридаги беқарорлик: Саудия ҳудудига йўналтирилган ҳар қандай ракета дунё биржаларида қора олтин нархининг кескин ошишига туртки бўлади.
Эр-Риёд осмонидаги ушбу муваффақиятли ҳарбий амалиёт пойтахтни фалокатдан қутқариб қолган бўлса-да, Арабистон яриморолида кескинлик яна хавфли даражага кўтарилаётганини кўрсатди.
Сизнингча, Араб коалицияси Саудия Арабистонининг стратегик объектларини ҳусийлар ракеталаридан тўлиқ ҳимоя қила оладими ёки Яқин Шарқ янги уруш исканжасида қоладими? Бундай зарбалар авиация ва ёқилғи бозорига қандай таъсир кўрсатади? Ўз таҳлилий фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг ва ушбу тезкор шарҳни барча яқинларингиз ҳамда халқаро воқеалар ихлосмандларига улашинг!
Изоҳлар 0
…