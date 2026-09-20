«Эр-Риёд осмонида ракета уриб туширилди!»: Аэропорт ёнидаги ёнғин ва коалиция баёноти

·39·Дунё
«Эр-Риёд осмонида ракета уриб туширилди!»: Аэропорт ёнидаги ёнғин ва коалиция баёноти
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Шанба тонгида Араб коалицияси ҳаво мудофаа кучлари Саудия Арабистони пойтахти Эр-Риёд томон йўлланган баллистик ракетани муваффақиятли йўқ қилди.
  • Бу ҳодиса глобал бозорлар ва авиация хавфсизлиги бўйича жиддий хавотир уйғотди, айниқса, бундан сал олдин халқаро ОАВда Эр-Риёд халқаро аеропорти яқинидаги йирик ёқилғи омборида кучли ёнғин ҳақида хабарлар тарқалган эди.

Фото: Reuters

Яқин Шарқ минтақасидаги ҳарбий кескинлик яна энг хавфли нуқтага кўтарилди. Араб коалицияси ҳаво ҳужумидан мудофаа кучлари шанба тонгида Ямандаги «Ансар Аллоҳ» (ҳусийлар) ҳаракати томонидан Саудия Арабистони пойтахти — Эр-Риёд шаҳри томон йўлланган баллистик ракетани тутиб олиб, ҳавода муваффақиятли йўқ қилди. Бу ҳақда Яманда жанг олиб бораётган коалициянинг расмий вакили Турки ал-Малики баёнот берди. «Шанба куни эрталаб ҳусийлар томонидан Эр-Риёд томон учирилган баллистик ракета уриб туширилди ва йўқ қилинди», дейилади хабарда.

Ушбу ҳодиса глобал бозорлар ва авиация хавфсизлиги бўйича жиддий хавотир уйғотди. Айниқса, бундан сал олдин халқаро ОАВда Эр-Риёд халқаро аэропорти яқинидаги йирик ёқилғи омборида келиб чиққан кучли ёнғин ҳақида хабарлар тарқалган эди. Гарчи ҲҲМ тизимлари ўз вазифасини тўлиқ уддалаган бўлса-да, экспертларда қатор саволлар пайдо бўлмоқда: Саудия Арабистонининг стратегик инфратузилмаси ҳусийларнинг янги ракеталаридан қанчалик ҳимояланган, бу воқеа жаҳон нефть нархига қандай таъсир кўрсатади ва минтақа яна кенг кўламли ҳарбий ҳаракатлар исканжасига тушиб қолмайдими?

«Тонгги ҳужум ва аэропорт ёнидаги аланга»: Эр-Риёддаги воқеалар хроникаси

Шанба тонгида юз берган ҳарбий тўқнашувнинг энг муҳим тафсилотлари:

  • Шанба эрталабки баллистик зарба: «Ансар Аллоҳ» кучлари Эр-Риёддаги стратегик нишонларга қаратилган оғир ракетани учирди;

  • ҲҲМ тизимларининг чаққон реакцияси: Коалициянинг ҳаво ҳужумидан мудофаа кучлари ҳаводаги нишонни шаҳарга яқинлашиш арафасидаёқ аниқлаб, парчалаб ташлади;

  • Турки ал-Маликининг расмий ҳисоботи: Коалиция қўмондонлиги ракета муваффақиятли зарарсизлантирилганини тасдиқлади;

  • Аэропорт атрофидаги фавқулодда ҳолат: ОАВда пойтахт аэропорти яқинида жойлашган ёқилғи сақлаш базасида келиб чиққан йирик ёнғин тасвирлари пайдо бўлди;

  • Хавфсизлик чораларининг кучайтирилиши: Ҳаво ҳудудида мониторинг кучайтирилиб, янги зарбалар эҳтимоли баҳоланмоқда.

Эр-Риёдга ракета зарбаси ва ҲҲМ қайдномаси

Ҳодиса тафсилотлари бўйича томонларнинг расмий маълумотлари:

Параметрлар ва йўналишлар

Араб коалицияси берган маълумот

«Ансар Аллоҳ» (ҳусийлар) позицияси

Ҳужум йўналиши

Саудия Арабистони пойтахти — Эр-Риёд шаҳри

Минтақадаги стратегик ва ёқилғи объектлари

Қурол тури

Узоқ масофага учувчи баллистик ракета

Баллистик ракета мажмуаси

Жанговар натижа

Ракета ҳавода тўлиқ уриб туширилди ва йўқ қилинди

Рақиб ҳудудига зарба йўллаш ва босим ўтказиш

Қўшимча ҳодиса

Аэропорт яқинидаги ёқилғи базасида кучли ёнғин

Ҳарбий-психологик кураш олиб бориш

Расмий баёнот берувчи

Бригада генерали Турки ал-Малики

Ҳусийларнинг ҳарбий қаноти вакиллари

Ҳарбий-сиёсий таҳлил: Экспертлар Эр-Риёддаги ҳужум ҳақида

Яқин Шарқ хавфсизлиги бўйича мутахассисларнинг хулосалари:

  • Мудофаа қалқонининг ишончлилиги: Ракетанинг шаҳар устига тушишига йўл қўйилмагани коалиция ҲҲМ тизимларининг юқори шайлигидан далолат беради;

  • Энергетика объектлари асосий нишонда: Аэропорт ёнидаги ёқилғи базасидаги ёнғин ҳусийлар энергетика инфратузилмасини энг заиф нуқта сифатида нишонга олаётганини кўрсатмоқда;

  • Тинчлик музокараларига зарба: Бундай ҳужумлар томонлар ўртасидаги дипломатик алоқалар батамом бошиберк кўчага кириб қолганини англатади;

  • Нефть бозоридаги беқарорлик: Саудия ҳудудига йўналтирилган ҳар қандай ракета дунё биржаларида қора олтин нархининг кескин ошишига туртки бўлади.

Эр-Риёд осмонидаги ушбу муваффақиятли ҳарбий амалиёт пойтахтни фалокатдан қутқариб қолган бўлса-да, Арабистон яриморолида кескинлик яна хавфли даражага кўтарилаётганини кўрсатди.

Сизнингча, Араб коалицияси Саудия Арабистонининг стратегик объектларини ҳусийлар ракеталаридан тўлиқ ҳимоя қила оладими ёки Яқин Шарқ янги уруш исканжасида қоладими? Бундай зарбалар авиация ва ёқилғи бозорига қандай таъсир кўрсатади? Ўз таҳлилий фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг ва ушбу тезкор шарҳни барча яқинларингиз ҳамда халқаро воқеалар ихлосмандларига улашинг!

Ансар АллоҳEr-RiyadАраб коалициясиBalistik ракета
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Финляндия соҳилларида заҳарли ўргимчак пайдо бўлдиФинляндия соҳилларида заҳарли ўргимчак пайдо бўлдиБугун, 11:37«Новая Гута»да инсонпарварлик миссияси: Россия ва Украина фуқароларни алмашди!«Новая Гута»да инсонпарварлик миссияси: Россия ва Украина фуқароларни алмашди!Бугун, 11:34«Москвада муҳим синов»: Пашинян Путин билан темир йўл тақдирини ҳал қилади!«Москвада муҳим синов»: Пашинян Путин билан темир йўл тақдирини ҳал қилади!Бугун, 11:28«45 млрд долларлик ботқоқ ва 7 та шарт!»: Теҳрон Вашингтонга ультиматум қўйди«45 млрд долларлик ботқоқ ва 7 та шарт!»: Теҳрон Вашингтонга ультиматум қўйдиБугун, 11:20Японияда 100 ёшдан ошганлар сони илк бор 100 мингдан ошдиЯпонияда 100 ёшдан ошганлар сони илк бор 100 мингдан ошдиБугун, 11:04Қозоғистонда аёлнинг оёғи эскалаторга қисилиб қолди (видео)Қозоғистонда аёлнинг оёғи эскалаторга қисилиб қолди (видео)Бугун, 10:46
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Келинга 52 килограмм олтин тақилди: тўй текширила бошланди
Келинга 52 килограмм олтин тақилди: тўй текширила бошланди
Уйда боқилган улкан питон болани ютиб юбордими? Ветнамдаги хабарлар ваҳимага сабаб бўлди
Уйда боқилган улкан питон болани ютиб юбордими? Ветнамдаги хабарлар ваҳимага сабаб бўлди
Ернинг айланиши тезлашди: дунёда вақт тизими ўзгариши мумкин
Ернинг айланиши тезлашди: дунёда вақт тизими ўзгариши мумкин
Туркияда ўзбекистонлик келин 5 млн лиралик тилла билан йўқолди
Туркияда ўзбекистонлик келин 5 млн лиралик тилла билан йўқолди
Икки ҳафталик ҳўтикча йўқолди ва эртаси куни даҳшатли ҳолда топилди
Икки ҳафталик ҳўтикча йўқолди ва эртаси куни даҳшатли ҳолда топилди
Японияда 90 дақиқа ухлаган иштирокчи $14 минг олади
Японияда 90 дақиқа ухлаган иштирокчи $14 минг олади
Ўғлини сақлаб қолиш учун уйида дори тайёрлаган ота
Ўғлини сақлаб қолиш учун уйида дори тайёрлаган ота
436 килолик покистонлик эркак қандай яшайди?
436 килолик покистонлик эркак қандай яшайди?