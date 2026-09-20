616 млн сўмлик мукофот: “Йил ўқитувчиси” ғолиблари аниқланди

·32·Ўзбекистон
616 млн сўмлик мукофот: “Йил ўқитувчиси” ғолиблари аниқланди

Ўзбекистонда педагоглар ўртасида йилнинг энг катта беллашувларидан бири бўлган, Президент ташаббуси билан жорий этилган Йил ўқитувчиси” танлови ғолиблари аниқланди. Бу ҳақда Мактабгача ва мактаб таълими вазирлиги хабар берди.

Маълум қилинишича, танловнинг 208 та туман ва шаҳрида биринчи ўринни эгаллаган ғолибларнинг ҳар бирига 616 млн сўм миқдорида пул мукофоти берилади. Бу сумма базавий ҳисоблаш миқдорининг 1 400 бараварига тенг.

Вазирлик хабарида мазкур танлов жорий йилда илк бор ўтказилгани таъкидланган. Қайд этилишича, ушбу беллашув таълим соҳасида амалга оширилаётган ислоҳотларнинг муносиб эътирофи ҳамда педагогларни қўллаб-қувватлаш ва рағбатлантиришнинг муҳим кўринишларидан бири ҳисобланади.

Шунингдек, танлов нафақат ўқитувчиларни моддий жиҳатдан рағбатлантириш, балки уларнинг касбий маҳоратини янада ошириш ва таълим сифатини юксалтиришга ҳам хизмат қилиши қайд этилган.

Ғолиб педагоглар рўйхати билан махсус ҳавола орқали танишиш мумкин.

Маълумот учун, жорий йилги танловда мамлакат бўйлаб 46 минг нафардан ортиқ педагог иштирок этган. Уларнинг 208 нафари танловда ғолибликни қўлга киритган.

Йил ўқитувчисиМектбгача ва мактаб таълими вазирлигиПрезидент ташаббусиЎзбекистон
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Контракт тўлови 15 октябргача узайтирилди: талабалар учун муҳим шартлар!Контракт тўлови 15 октябргача узайтирилди: талабалар учун муҳим шартлар!Бугун, 12:18«Йил ўқитувчиси» танлови ғолиблари: 208 нафар ўқитувчи 616 млн. сўмдан мукофот олади:«Йил ўқитувчиси» танлови ғолиблари: 208 нафар ўқитувчи 616 млн. сўмдан мукофот олади:Кеча, 21:31Хусусий мактабдаги яширин "бункер": Халқаро SAT сертификатини сохталаштириш схемасиХусусий мактабдаги яширин "бункер": Халқаро SAT сертификатини сохталаштириш схемасиКеча, 18:20Тошкентдан Нукусга юқори тезликдаги поездлар қатнови йўлга қўйиладиТошкентдан Нукусга юқори тезликдаги поездлар қатнови йўлга қўйиладиКеча, 17:19Президент Нукусдаги 24/7 гавжум кўчада сайр қилди: Халқ билан самимий мулоқот (видео) Президент Нукусдаги 24/7 гавжум кўчада сайр қилди: Халқ билан самимий мулоқот (видео) 18.09, 21:59Президент Нукусдаги Дийқан арна маҳалласига борди — даромад топишнинг янги модели!Президент Нукусдаги Дийқан арна маҳалласига борди — даромад топишнинг янги модели!18.09, 18:08
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Ўзбекистон янгиликлар

Кредит олганларга муҳим хушхабар: қатъий тақиқ жорий этилмоқда!
Кредит олганларга муҳим хушхабар: қатъий тақиқ жорий этилмоқда!
«Ўн йил бўлибди, полковник унвони берайлик!»: Президент билан кутилмаган самимий суҳбат
«Ўн йил бўлибди, полковник унвони берайлик!»: Президент билан кутилмаган самимий суҳбат
Мустақиллик байрамида ўзбекистонликлар неча кун дам олади?
Мустақиллик байрамида ўзбекистонликлар неча кун дам олади?
Қашқадарёда кутилмаганда қор ёғди
Қашқадарёда кутилмаганда қор ёғди
Икки муҳим тайинлов: Самандар Садуллаев ва Пўлат Бобожоновга янги масъулият юкланди
Икки муҳим тайинлов: Самандар Садуллаев ва Пўлат Бобожоновга янги масъулият юкланди
Ўзбекистонда ҳарорат кескин тушиб, ёмғир ва сел хавфи эълон қилинди
Ўзбекистонда ҳарорат кескин тушиб, ёмғир ва сел хавфи эълон қилинди
Мустақиллик байрамида ўзбекистонликлар 3-4 кун дам олади
Мустақиллик байрамида ўзбекистонликлар 3-4 кун дам олади
Ўқитувчиларга 1 октябрда қанча мукофот берилиши кутилмоқда?
Ўқитувчиларга 1 октябрда қанча мукофот берилиши кутилмоқда?