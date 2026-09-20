Хитойда Кинетика-1 ракетаси ёрдамида тўққизта янги сунъий йўлдош учирилди
Хитойнинг КАС Спасе компанияси ўзининг қаттиқ ёнилғида ишловчи Кинетика-1 (Хитойда «Литсзян-1» номи билан машҳур) ташувчи ракетасининг навбатдаги муваффақиятли парвозини амалга оширди. Ixbt.com маълумотига кўра, космик кема 20-сентябрь куни Пекин вақти билан соат 12:03 да Сзютсзян космодромининг «Дунфен» тижорат майдончасидан муваффақиятли фазога кўтарилган ва белгиланган орбитага бир йўла тўққизта сунъий йўлдошни муваффақиятли олиб чиққан. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Мазкур муваффақиятли старт мамлакатнинг тижорат космонавтикаси соҳасидаги салоҳиятини янада намойиш этиб, орбитал гуруҳларни тезкорлик билан тўлдириш имкониятларини кенгайтиради. Замонавий технологик талабларга жавоб берадиган ушбу аппаратлар турли илмий ва амалий вазифаларни бажаришга мўлжалланган бўлиб, уларнинг космосга чиқарилиши илм-фан ва телекоммуникация инфратузилмасини ривожлантиришда муҳим қадам ҳисобланади.
Орбитал гуруҳ таркиби ва вазифалариЯнги учирилган сунъий йўлдошлар туркумидан Ер масофадан туриб зондлаш қурилмалари, жумладан, «Тсинлин-01» ва «Тсинлин-02» аппаратлари ўрин олди. Шунингдек, гуруҳга сунъий йўлдош алоқаси ва телекоммуникация технологияларини интеграция қилиш жараёнларини синовдан ўтказишга мўлжалланган «Пенчен шоуфа» ҳамда орбитанинг ўзида маълумотларни бевосита қайта ишлаш имкониятига эга юқори аниқликдаги «Чаочжисуан-1» космик аппарати киритилди.
Бундан ташқари, Хитой космик дастури доирасида электромагнит спектрини кузатиш ва таҳлил қилиш учун мўлжалланган учта «Дитин-01» сунъий йўлдоши орбитага муваффақиятли етказилди. Ушбу рўйхатни «Путсзян-4» ҳамда «Юнхяо танлучже» аппаратлари тўлдириб, космик тадқиқотлар ва мониторинг кўламини янада кенгайтирди.
Кинетика-1 ракетасининг техник имкониятлариКинетика-1 тўрт босқичли қаттиқ ёнилғи ракетаси бўлиб, унинг узунлиги 31 метрни, бош қисмидаги обтекател диаметри эса 3,35 метрни ташкил қилади. Ўзининг техник кўрсаткичларига кўра, мазкур ташувчи ракета пастки Ер орбитасига 2 тоннагача, қуёш-синхрон орбитасига эса 1,5 тоннагача фойдали юкни етказиб бериш қувватига эга.
Ушбу парвоз Кинетика-1 ракета оиласи учун мазкур дастур доирасидаги ўн олтинчи, шунингдек, жорий йил бошидан бери амалга оширилган бешинчи муваффақиятли старт бўлди. Мазкур кўрсаткичлар Хитойда тижорат мақсадидаги космик парвозлар жадаллашиб, уларнинг ишончлилиги ошиб бораётганини кўрсатади.
Изоҳлар 0
…