Хитойда Кинетика-1 ракетаси ёрдамида тўққизта янги сунъий йўлдош учирилди

·5·Техно
Хитойда Кинетика-1 ракетаси ёрдамида тўққизта янги сунъий йўлдош учирилди

Хитойнинг КАС Спасе компанияси ўзининг қаттиқ ёнилғида ишловчи Кинетика-1 (Хитойда «Литсзян-1» номи билан машҳур) ташувчи ракетасининг навбатдаги муваффақиятли парвозини амалга оширди. Ixbt.com маълумотига кўра, космик кема 20-сентябрь куни Пекин вақти билан соат 12:03 да Сзютсзян космодромининг «Дунфен» тижорат майдончасидан муваффақиятли фазога кўтарилган ва белгиланган орбитага бир йўла тўққизта сунъий йўлдошни муваффақиятли олиб чиққан. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Мазкур муваффақиятли старт мамлакатнинг тижорат космонавтикаси соҳасидаги салоҳиятини янада намойиш этиб, орбитал гуруҳларни тезкорлик билан тўлдириш имкониятларини кенгайтиради. Замонавий технологик талабларга жавоб берадиган ушбу аппаратлар турли илмий ва амалий вазифаларни бажаришга мўлжалланган бўлиб, уларнинг космосга чиқарилиши илм-фан ва телекоммуникация инфратузилмасини ривожлантиришда муҳим қадам ҳисобланади.

Орбитал гуруҳ таркиби ва вазифалари

Янги учирилган сунъий йўлдошлар туркумидан Ер масофадан туриб зондлаш қурилмалари, жумладан, «Тсинлин-01» ва «Тсинлин-02» аппаратлари ўрин олди. Шунингдек, гуруҳга сунъий йўлдош алоқаси ва телекоммуникация технологияларини интеграция қилиш жараёнларини синовдан ўтказишга мўлжалланган «Пенчен шоуфа» ҳамда орбитанинг ўзида маълумотларни бевосита қайта ишлаш имкониятига эга юқори аниқликдаги «Чаочжисуан-1» космик аппарати киритилди.

Бундан ташқари, Хитой космик дастури доирасида электромагнит спектрини кузатиш ва таҳлил қилиш учун мўлжалланган учта «Дитин-01» сунъий йўлдоши орбитага муваффақиятли етказилди. Ушбу рўйхатни «Путсзян-4» ҳамда «Юнхяо танлучже» аппаратлари тўлдириб, космик тадқиқотлар ва мониторинг кўламини янада кенгайтирди.

Кинетика-1 ракетасининг техник имкониятлари

Кинетика-1 тўрт босқичли қаттиқ ёнилғи ракетаси бўлиб, унинг узунлиги 31 метрни, бош қисмидаги обтекател диаметри эса 3,35 метрни ташкил қилади. Ўзининг техник кўрсаткичларига кўра, мазкур ташувчи ракета пастки Ер орбитасига 2 тоннагача, қуёш-синхрон орбитасига эса 1,5 тоннагача фойдали юкни етказиб бериш қувватига эга.

Ушбу парвоз Кинетика-1 ракета оиласи учун мазкур дастур доирасидаги ўн олтинчи, шунингдек, жорий йил бошидан бери амалга оширилган бешинчи муваффақиятли старт бўлди. Мазкур кўрсаткичлар Хитойда тижорат мақсадидаги космик парвозлар жадаллашиб, уларнинг ишончлилиги ошиб бораётганини кўрсатади.

Кинетика-1КАС СпасеКосмосХитойСунъий йўлдош
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Джеймс Уебб телескопи энг совуқ қўнғир митти объектининг об-ҳавосини ўргандиДжеймс Уебб телескопи энг совуқ қўнғир митти объектининг об-ҳавосини ўргандиБугун, 05:55Илм-фан тарихида илк бор автомашинада антиматерия ташилдиИлм-фан тарихида илк бор автомашинада антиматерия ташилдиБугун, 05:27Samsung Galaxy S27 Ultra смартфони йирикроқ аккумулятор билан таъминланадиSamsung Galaxy S27 Ultra смартфони йирикроқ аккумулятор билан таъминланадиКеча, 21:28iPhone 18 Pro Max батареяси учун махсус режим жорий этилдиiPhone 18 Pro Max батареяси учун махсус режим жорий этилдиКеча, 20:28Пикачу Халқаро космик станциясида: митти қаҳрамон орбитадаги илмий миссиядаПикачу Халқаро космик станциясида: митти қаҳрамон орбитадаги илмий миссиядаКеча, 18:25iPhone 18 Pro ва Pro Max нархлари маълум бўлдиiPhone 18 Pro ва Pro Max нархлари маълум бўлдиКеча, 17:11
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Бир ойлаб ювмаса бўладиган футболка: Унинг таркибида олтин бор (видео)
Бир ойлаб ювмаса бўладиган футболка: Унинг таркибида олтин бор (видео)
Хитой балиққа ўхшайдиган робот яратди: сув остида янги давр бошланиши мумкин (видео)
Хитой балиққа ўхшайдиган робот яратди: сув остида янги давр бошланиши мумкин (видео)
iPhone учун тўлов оилавий фожиага сабаб бўлди (видео)
iPhone учун тўлов оилавий фожиага сабаб бўлди (видео)
iPhone 18 Pro ва Pro Max нархлари маълум бўлди
iPhone 18 Pro ва Pro Max нархлари маълум бўлди
Ўзбекистон илк "камикадзе" дронини тақдим этди: Ҳарбий кўргазмада катта шов-шув...
Ўзбекистон илк "камикадзе" дронини тақдим этди: Ҳарбий кўргазмада катта шов-шув...
Антарктидадан топилган метеорит Қуёш тизими ҳақидаги тасаввурларни ўзгартирди
Антарктидадан топилган метеорит Қуёш тизими ҳақидаги тасаввурларни ўзгартирди
Samsung Galaxy S27 флагманлари зарядлаш қуввати маълум бўлди
Samsung Galaxy S27 флагманлари зарядлаш қуввати маълум бўлди
Ҳинд океанидан чиқарилган Starship кемасининг янги суратлари эълон қилинди
Ҳинд океанидан чиқарилган Starship кемасининг янги суратлари эълон қилинди