«8 ўйинда 17 та очко!»: Рафиньядан ақлбовар қилмас старт ва «Олтин тўп» можароси!
Каталониянинг «Барселона» клуби вингери Рафинья 2026/2027 йилги мавсумда бутун футбол оламини лол қолдириб, фаолиятидаги энг даҳшатли ва сермаҳсул кўрсаткичларини қайд этишда давом этмоқда. Испания Ла Лигасининг 7-турида «Рамон Санчес Писхуан» стадионида кечган «Севилья»га қарши оғир баҳсда (3:1) 29 ёшли бразилиялик ҳужумчи феноменал хет-трик қайд этиб, жорий мавсумдаги гол ва голли узатмалари сонини ақлбовар қилмас 17 тага етказиб олди.
Барча мусобақаларни қўшиб ҳисоблаганда, Рафинья бор-йўғи 8 та учрашувда 14 та гол ва 3 та ассист амалга ошириб, Европанинг энг хавфли ҳужумчисига айланди. Аммо энг қизиқ ва мунозарали воқелик шундаки, айнан шундай портлаш фонида нуфузли France Football нашри 22 сентябрь, сешанба куни «Олтин тўп» мукофотига даъвогар 30 нафар юлдуз рўйхатини эълон қилди — унда «Барселона» шарафини Пау Кубарси, Родри ва Ламин Ямал ҳимоя қилишмоқда.
Хўш, Рафиньянинг Ханси Флик тизимидаги бу қадар тўхтатиб бўлмас кўрсаткичлари сири нимада, нега мутахассислар бразилиялик форварднинг «Олтин тўп» рўйхатидаги ўрни борасида баҳслашмоқда ва ушбу рекорд старт «Барса»га йил охирида қайси совринларни тақдим этади?
«8 та ўйин ва 14 та гол»: Рафиньянинг 2026/2027-мавсумдаги ақлбовар қилмас кўрсаткичлари
Бразилиялик вингернинг майдондаги феноменал маҳсулдорлиги хроникаси:
«Писхуан»даги ҳет-трик: «Севилья» билан сафар ўйинида Рафинья уч бор тўп киритиб, жамоасининг 3:1 ҳисобидаги иродали ғалабасини якка ўзи нақд қилди;
Ла Лигадаги мутлақ етакчилик: Испания чемпионатининг 7 та турида 12 та гол ва 3 та голли узатма қайд этиб, «гол+пас» тизимида 15 очко тўплади;
Чемпионлар лигасидаги дубль: УЕФА Чемпионлар Лигаси умумий босқичининг 1-турида «Фейеноорд» устидан қозонилган 5:1 ҳисобидаги тор-морда ҳам иккита тўп киритди;
Жами сермаҳсуллик: Барча мусобақалардаги 8 та расмий ўйинда 14 та гол ҳамда 3 та ассист — ҳар бир учрашувга ўртача иккитадан ортиқ самарали ҳаракат.
Рафиньянинг мавсумдаги статистикаси ва «Олтин тўп» номзодлари
2026/2027 йилги мавсум бошидаги асосий кўрсаткичлар ва расмий фактлар:
Кўрсаткичлар ва турнирлар
Ўйинлар сони
Киритган голлари
Голли узатмалари
Самарали ҳаракатлар (Гол+Пас)
Испания Ла Лигаси
7
12
3
15
УЕФА Чемпионлар Лигаси
1 («Фейеноорд» 5:1)
2
0
2
Жами (2026/2027 мавсум)
8 та баҳс
14 та гол
3 та узатма
17 та самарали ҳаракат
France Football томонидан «Барселона»дан кўрсатилган номзодлар (30 талик рўйхат): Пау Кубарси, Родри, Ламин Ямал.
Тактик таҳлил: Экспертлар Рафиньянинг феномени ҳақида
Европа футболи шарҳловчилари ва спорт таҳлилчиларининг асосий хулосалари:
Ханси Фликнинг эркин қанот тизими: Немис мутахассиси Рафиньяни фақатгина ён чизиққа боғлаб қўймай, жарима майдони марказига яширин ҳужумчи сифатида кириб бориш эркинлигини берди — бу рақиб ҳимояси учун кутилмаган муаммога айланди;
Яккабошчилик ва совуққонлик: Рафиньянинг вазиятларни якунлашдаги аниқлиги юқори чўққига чиқди, у минимал имкониятлардан ҳам максимал гол яратмоқда;
«Олтин тўп» пойгасидаги янги тўлқин: Кубарси, Родри ва Ямалнинг 30 талик рўйхатга киритилиши «Барселона» лойиҳасининг юқори чўққида эканини кўрсатса, Рафиньянинг айни дамдаги ўйини унинг кейинги мукофот учун бош даъвогарлардан бири эканини исботлайди;
Жамоавий баланс: Ямал ва Родрининг марказдаги креативлиги Рафиньянинг бўш зоналардан фойдаланиши учун қулай шароит яратиб бермоқда.
Рафиньянинг 8 та ўйиндаги 17 та самарали ҳаракати «Барселона»нинг жорий мавсумда барча фронтларда чемпионликни кўзлаётганидан далолат беради.
Сизнингча, Рафинья бутун мавсум давомида ушбу ақлбовар қилмас суръатни ушлаб қолиб, Ла Лиганинг «Олтин бутса»сини қўлга кирита оладими? France Football эълон қилган 30 талик номзодлар орасидаги Кубарси, Родри ва Ямал триосидан қайси бири «Олтин тўп»ни олишга энг муносиб деб ҳисоблайсиз? Ўз таҳлилий фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг ва Европа футболидаги ушбу шов-шувли статистика таҳлилини барча футбол ихлосмандлари ҳамда дўстларингизга улашинг!
Изоҳлар 0
…