«8 ўйинда 17 та очко!»: Рафиньядан ақлбовар қилмас старт ва «Олтин тўп» можароси!

·0·Спорт
«8 ўйинда 17 та очко!»: Рафиньядан ақлбовар қилмас старт ва «Олтин тўп» можароси!

Каталониянинг «Барселона» клуби вингери Рафинья 2026/2027 йилги мавсумда бутун футбол оламини лол қолдириб, фаолиятидаги энг даҳшатли ва сермаҳсул кўрсаткичларини қайд этишда давом этмоқда. Испания Ла Лигасининг 7-турида «Рамон Санчес Писхуан» стадионида кечган «Севилья»га қарши оғир баҳсда (3:1) 29 ёшли бразилиялик ҳужумчи феноменал хет-трик қайд этиб, жорий мавсумдаги гол ва голли узатмалари сонини ақлбовар қилмас 17 тага етказиб олди.

Барча мусобақаларни қўшиб ҳисоблаганда, Рафинья бор-йўғи 8 та учрашувда 14 та гол ва 3 та ассист амалга ошириб, Европанинг энг хавфли ҳужумчисига айланди. Аммо энг қизиқ ва мунозарали воқелик шундаки, айнан шундай портлаш фонида нуфузли France Football нашри 22 сентябрь, сешанба куни «Олтин тўп» мукофотига даъвогар 30 нафар юлдуз рўйхатини эълон қилди — унда «Барселона» шарафини Пау Кубарси, Родри ва Ламин Ямал ҳимоя қилишмоқда.

Хўш, Рафиньянинг Ханси Флик тизимидаги бу қадар тўхтатиб бўлмас кўрсаткичлари сири нимада, нега мутахассислар бразилиялик форварднинг «Олтин тўп» рўйхатидаги ўрни борасида баҳслашмоқда ва ушбу рекорд старт «Барса»га йил охирида қайси совринларни тақдим этади?

«8 та ўйин ва 14 та гол»: Рафиньянинг 2026/2027-мавсумдаги ақлбовар қилмас кўрсаткичлари

Бразилиялик вингернинг майдондаги феноменал маҳсулдорлиги хроникаси:

  • «Писхуан»даги ҳет-трик: «Севилья» билан сафар ўйинида Рафинья уч бор тўп киритиб, жамоасининг 3:1 ҳисобидаги иродали ғалабасини якка ўзи нақд қилди;

  • Ла Лигадаги мутлақ етакчилик: Испания чемпионатининг 7 та турида 12 та гол ва 3 та голли узатма қайд этиб, «гол+пас» тизимида 15 очко тўплади;

  • Чемпионлар лигасидаги дубль: УЕФА Чемпионлар Лигаси умумий босқичининг 1-турида «Фейеноорд» устидан қозонилган 5:1 ҳисобидаги тор-морда ҳам иккита тўп киритди;

  • Жами сермаҳсуллик: Барча мусобақалардаги 8 та расмий ўйинда 14 та гол ҳамда 3 та ассист — ҳар бир учрашувга ўртача иккитадан ортиқ самарали ҳаракат.

Рафиньянинг мавсумдаги статистикаси ва «Олтин тўп» номзодлари

2026/2027 йилги мавсум бошидаги асосий кўрсаткичлар ва расмий фактлар:

Кўрсаткичлар ва турнирлар

Ўйинлар сони

Киритган голлари

Голли узатмалари

Самарали ҳаракатлар (Гол+Пас)

Испания Ла Лигаси

7

12

3

15

УЕФА Чемпионлар Лигаси

1 («Фейеноорд» 5:1)

2

0

2

Жами (2026/2027 мавсум)

8 та баҳс

14 та гол

3 та узатма

17 та самарали ҳаракат

  • France Football томонидан «Барселона»дан кўрсатилган номзодлар (30 талик рўйхат): Пау Кубарси, Родри, Ламин Ямал.

Тактик таҳлил: Экспертлар Рафиньянинг феномени ҳақида

Европа футболи шарҳловчилари ва спорт таҳлилчиларининг асосий хулосалари:

  • Ханси Фликнинг эркин қанот тизими: Немис мутахассиси Рафиньяни фақатгина ён чизиққа боғлаб қўймай, жарима майдони марказига яширин ҳужумчи сифатида кириб бориш эркинлигини берди — бу рақиб ҳимояси учун кутилмаган муаммога айланди;

  • Яккабошчилик ва совуққонлик: Рафиньянинг вазиятларни якунлашдаги аниқлиги юқори чўққига чиқди, у минимал имкониятлардан ҳам максимал гол яратмоқда;

  • «Олтин тўп» пойгасидаги янги тўлқин: Кубарси, Родри ва Ямалнинг 30 талик рўйхатга киритилиши «Барселона» лойиҳасининг юқори чўққида эканини кўрсатса, Рафиньянинг айни дамдаги ўйини унинг кейинги мукофот учун бош даъвогарлардан бири эканини исботлайди;

  • Жамоавий баланс: Ямал ва Родрининг марказдаги креативлиги Рафиньянинг бўш зоналардан фойдаланиши учун қулай шароит яратиб бермоқда.

Рафиньянинг 8 та ўйиндаги 17 та самарали ҳаракати «Барселона»нинг жорий мавсумда барча фронтларда чемпионликни кўзлаётганидан далолат беради.

Сизнингча, Рафинья бутун мавсум давомида ушбу ақлбовар қилмас суръатни ушлаб қолиб, Ла Лиганинг «Олтин бутса»сини қўлга кирита оладими? France Football эълон қилган 30 талик номзодлар орасидаги Кубарси, Родри ва Ямал триосидан қайси бири «Олтин тўп»ни олишга энг муносиб деб ҳисоблайсиз? Ўз таҳлилий фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг ва Европа футболидаги ушбу шов-шувли статистика таҳлилини барча футбол ихлосмандлари ҳамда дўстларингизга улашинг!

РафиньяБарселонаЛа ЛигаОлтин тўп
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

«Бу идеал натижа!»: Ханс-Дитер Флик Рафиньянинг ҳет-триги ва 21 очко ҳақида«Бу идеал натижа!»: Ханс-Дитер Флик Рафиньянинг ҳет-триги ва 21 очко ҳақидаБугун, 11:09«Биз ҳали тирикмиз»: Бошкович «Бунёдкор»нинг уйғониши ва «Пахтакор»га қарши режа ҳақида«Биз ҳали тирикмиз»: Бошкович «Бунёдкор»нинг уйғониши ва «Пахтакор»га қарши режа ҳақидаБугун, 11:07UFC 331: Царукяндан даҳшатли нокаут ва 1-раунддаги чақмоқдек ғалаба!UFC 331: Царукяндан даҳшатли нокаут ва 1-раунддаги чақмоқдек ғалаба!Бугун, 09:11Самарқандда Олимпиада нафаси: Ўзбекистон Туркия ва Аргентинани мағлуб этди!Самарқандда Олимпиада нафаси: Ўзбекистон Туркия ва Аргентинани мағлуб этди!Бугун, 09:05«Венеция»да пенальтилар драмаси: «Лацио» 2:0 ҳисобида ишончли ғалаба қозонди!«Венеция»да пенальтилар драмаси: «Лацио» 2:0 ҳисобида ишончли ғалаба қозонди!Бугун, 09:0010 киши бўлиб ғалаба ва Ойбек Бозоров сири!: Тожиев Муборакдаги драматик жангдан сўнг10 киши бўлиб ғалаба ва Ойбек Бозоров сири!: Тожиев Муборакдаги драматик жангдан сўнгБугун, 08:53
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
«Баҳс тугади, Роналду ютди!» Пирс Морган Мессининг кетишидан сўнг кескин баёнот берди
«Баҳс тугади, Роналду ютди!» Пирс Морган Мессининг кетишидан сўнг кескин баёнот берди
Манчестер дербиси олдидан «Сити» мухлислари орасида катта баҳс: Ҳусановми ё Нуньеш?
Манчестер дербиси олдидан «Сити» мухлислари орасида катта баҳс: Ҳусановми ё Нуньеш?
Тафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилди
Тафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилди
«Менга кучлироқ рақиб беринг!»: Майкл Пейж Нурсултон Рўзибоев билан жангдан сўнг
«Менга кучлироқ рақиб беринг!»: Майкл Пейж Нурсултон Рўзибоев билан жангдан сўнг