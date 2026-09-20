«45 млрд долларлик ботқоқ ва 7 та шарт!»: Теҳрон Вашингтонга ультиматум қўйди

·5·Дунё
«45 млрд долларлик ботқоқ ва 7 та шарт!»: Теҳрон Вашингтонга ультиматум қўйди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Эрон Хавфсизлик кенгаши котиби Моҳсен Ризоий Вашингтонга дипломатик музокаралар бошлаш учун 7 та шарт қўйди.
  • АҚШнинг ушбу минтақадаги ҳарбий кампанияси аллақачон 45,1 миллиард доллардан ошиб кетган, бу рақамга зарарланган ҳарбий базаларни таъмирлаш ва бошқа билвосита харажатлар киритилмаган.
  • Эроннинг таъкидлашича, АҚШ ўзини тиқиб қўйган стратегик бошиберк кўчадан чиқишни истаса, Эроннинг қонуний ҳуқуқларини тан олишдан бошқа чораси йўқ.

Яқин Шарқ минтақасидаги ҳарбий қарама-қаршилик глобал сиёсий инқирознинг энг юқори нуқтасига чиқди. Теҳрон расмийлари Оқ уй билан ҳар қандай дипломатик музокараларни бошлаш учун ўз шартларини эълон қилди. Эрон Хавфсизлик кенгаши котиби Моҳсен Ризоий ижтимоий тармоқлар орқали кескин баёнот бериб, Вашингтонга аниқ еттита шарт қўйилганини маълум қилди.

Ризоийнинг таъкидлашича, АҚШ ўзини ўзи тиқиб қўйган стратегик бошиберк кўчадан чиқиб кетишни ва вазиятни янада оғирлаштирмасликни истаса, Эроннинг қонуний ҳуқуқларини тан олишдан бошқа чораси йўқ. Айни пайтда ушбу сиёсий ультиматум Пентагоннинг АҚШ Конгресси олдида берган шов-шувли ҳисоботи фонида янграмоқда: Американинг ушбу кампаниядаги тўғридан-тўғри ҳарбий харажатлари аллақачон 45,1 миллиард доллардан ошиб кетди ва бу ҳали якуний рақам эмас.

Хўш, Теҳроннинг ушбу шартлари Оқ уйни музокаралар столига ўтиришга мажбур қила оладими, минтақадаги зарар кўрган ҳарбий базаларни тиклаш АҚШ бюджетига қанчага тушади ва икки давлат ўртасидаги тўқнашув дунё иқтисодиётига қандай зарба беради?

«45 миллиард долларлик ҳарбий ҳисобот ва Теҳрон талаби»: Воқеалар ривожи

АҚШ—Эрон қарама-қаршилиги атрофидаги сўнгги муҳим рақамлар ва сиёсий баёнотлар:

  • Моҳсен Ризоийнинг ультиматуми: Эрон Хавфсизлик кенгаши котиби Вашингтонга еттита талаб юборилганини ва музокаралар фақат ушбу шартлар қабул қилингандагина бошланишини қатъий билдирди;

  • Теҳроннинг очиқ позицияси: «Вашингтон ўзи кириб қолган тупикдан чиқишни истаса, Эрон шартларини сўзсиз бажариши керак», дея таъкидлади Эрон томони;

  • Пентагоннинг улкан харажатлари: АҚШ мудофаа вазирлиги маълумотига кўра, кампания учун 3 сентябрь ҳолатига 43,6 миллиард доллар ва қўшимча ёқилғи учун яна 1,5 миллиард доллар сарфланган;

  • Яширин зарарлар ҳисоб-китоби: CNN хабарига кўра, ушбу 45,1 миллиард долларлик ҳисобга минтақада зарбага учраган АҚШ ҳарбий базаларини таъмирлаш ва билвосита ҳарбий операцион харажатлар киритилмаган;

  • Конгресснинг босими: Америкалик қонунчилар ва конгрессменлар Пентагондан барча яширин ва билвосита молиявий харажатлар бўйича тўлиқ ҳисобот талаб қилмоқда.

АҚШнинг кампания бўйича харажатлари ва Теҳроннинг сиёсий талаблари

Вашингтоннинг молиявий йўқотишлари ва можаро кўрсаткичлари:

Параметрлар ва йўналишлар

Расмий кўрсаткичлар (АҚШ)

Эрон томонининг позицияси

Асосий ҳарбий харажатлар

$ 43,6 млрд (3 сентябрь ҳолатига)

Ҳарбий босим орқали Теҳронни енгиб бўлмаслиги

Қўшимча ёқилғи харажати

$ 1,5 млрд

Энергетика логистикасини назорат қилиш қобилияти

Умумий очиқланган харажат

$ 45,1 млрд (тўлиқ эмас)

Бошиберк кўчадан чиқиш учун 7 та шарт

Ҳисобга олинмаган зарарлар

Зарарланган ҳарбий базалар таъмири

Минтақавий инфратузилмага берилган зарбалар

Талаб этувчи томон

АҚШ Конгресси (аниқ ҳисобот)

Эрон Хавфсизлик кенгаши (шартларни қабул қилиш)

Геосиёсий таҳлил: Экспертлар 7 та шарт ва ҳарбий инқироз ҳақида

Халқаро хавфсизлик бўйича сиёсий таҳлилчиларнинг асосий хулосалари:

  • Иқтисодий ва ҳарбий чарчоқ: Қисқа вақт ичида 45 миллиард доллардан ортиқ маблағнинг сарфланиши АҚШ учун кампания ниҳоятда қимматга тушаётганини ва ички сиёсий норозиликни кучайтираётганини кўрсатади;

  • Базаларнинг заифлиги: Минтақадаги Америка объектларига етказилган зарарларнинг тўлиқ эълон қилинмаслиги Вашингтоннинг реал инфратузилмавий йўқотишлари анча жиддий эканидан далолат беради;

  • Теҳроннинг дипломатик ташаббуси: Эрон ушбу ультиматум орқали ўзининг заиф эмаслигини, аксинча музокаралар шартларини белгилаш ташаббусини ўз қўлига олганини намойиш қилмоқда;

  • Глобал бозорларга таъсири: Ҳарбий харажатларнинг ўсиши ва ёқилғи инқирози Ғарб давлатларини муроса йўлларини излашга мажбур қилиши мумкин бўлган энг катта омилдир.

Теҳроннинг 7 та талаби ва Пентагоннинг миллиардлаб долларлик сарф-харажатлари Яқин Шарқдаги ушбу геосиёсий тўқнашув янги ва ҳал қилувчи босқичга кирганини кўрсатмоқда.

Сизнингча, АҚШ маъмурияти 45 миллиард доллардан ортиқ маблағ сарфлаб қўйган ушбу кампанияни тўхтатиш учун Эрон қўйган 7 та шартни қабул қиладими ёки ҳарбий ҳаракатлар янада авж оладими? Конгресснинг босими Оқ уйни дипломатик муросага ундашига ишонасизми? Ўз таҳлилий фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг ва жаҳон сиёсатидаги ушбу муҳим воқеалар таҳлилини барча яқинларингиз ҳамда сиёсат ихлосмандларига улашинг!

Эрон Хавфсизлик кенгашиМоҳсен РизоийПентагонАҚШ-Эрон қарама-қаршилиги
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Японияда 100 ёшдан ошганлар сони илк бор 100 мингдан ошдиЯпонияда 100 ёшдан ошганлар сони илк бор 100 мингдан ошдиБугун, 11:04Қозоғистонда аёлнинг оёғи эскалаторга қисилиб қолди (видео)Қозоғистонда аёлнинг оёғи эскалаторга қисилиб қолди (видео)Бугун, 10:46Бразилияда чақалоқ беланчакдан йиқилиб, жароҳат олди (видео)Бразилияда чақалоқ беланчакдан йиқилиб, жароҳат олди (видео)Бугун, 10:29Колумбияда ит эгасини босқинчидан ҳимоя қилдиКолумбияда ит эгасини босқинчидан ҳимоя қилдиБугун, 10:16Ғарбда улкан ёқилғи инқирози бошланди — Макрон шошилинч G7 саммитини чақирмоқдаҒарбда улкан ёқилғи инқирози бошланди — Макрон шошилинч G7 саммитини чақирмоқдаКеча, 22:56Ҳиндистонда кўча санъаткорлари ноодатий томошалар намойиш этмоқда (видео)Ҳиндистонда кўча санъаткорлари ноодатий томошалар намойиш этмоқда (видео)Кеча, 22:38
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Келинга 52 килограмм олтин тақилди: тўй текширила бошланди
Келинга 52 килограмм олтин тақилди: тўй текширила бошланди
Уйда боқилган улкан питон болани ютиб юбордими? Ветнамдаги хабарлар ваҳимага сабаб бўлди
Уйда боқилган улкан питон болани ютиб юбордими? Ветнамдаги хабарлар ваҳимага сабаб бўлди
Ернинг айланиши тезлашди: дунёда вақт тизими ўзгариши мумкин
Ернинг айланиши тезлашди: дунёда вақт тизими ўзгариши мумкин
Туркияда ўзбекистонлик келин 5 млн лиралик тилла билан йўқолди
Туркияда ўзбекистонлик келин 5 млн лиралик тилла билан йўқолди
Икки ҳафталик ҳўтикча йўқолди ва эртаси куни даҳшатли ҳолда топилди
Икки ҳафталик ҳўтикча йўқолди ва эртаси куни даҳшатли ҳолда топилди
Японияда 90 дақиқа ухлаган иштирокчи $14 минг олади
Японияда 90 дақиқа ухлаган иштирокчи $14 минг олади
Ўғлини сақлаб қолиш учун уйида дори тайёрлаган ота
Ўғлини сақлаб қолиш учун уйида дори тайёрлаган ота
436 килолик покистонлик эркак қандай яшайди?
436 килолик покистонлик эркак қандай яшайди?