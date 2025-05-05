Усик болалигида бошидан ўтказган «нокаут» ҳақида сўзлаб берди: уни от ҳушидан кетказган экан
Бугунги кунда оғир вазнда WBC, WBA, WBO, IBО ва The Ring чемпионлик камарлари соҳиби бўлган украиналик бокс юлдузи Александр Усик таниқли британиялик журналист Пирс Морган билан интервьюси чоғида қизиқ ва кутилмаган воқеани эслаб ўтди.Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Мазкур суҳбатда чемпион ўзининг болалик йилларини хотирлади ва ўшанда содир бўлган ғайриоддий ҳодиса ҳақида гапириб берди. Усикка кўра, у ёшлигида оддий бир қишлоқ боласи бўлиб, кўп вақтини табиат қўйнида, оддий қишлоқ ишлари билан ўтказган. Шу пайтларда унинг бошидан ҳайратланарли ва ўзи учун жуда таъсирли бўлган воқеа ўтган экан.
«Мен оддий, деҳқончилик ва чорвачилик ишларини қилиб юрадиган оддийгина бола эдим. Бир куни очиқ ҳавода ишлаб юрган пайтимда, тасодифан бир отнинг ёнига ўтиб қолдим. Шу вақтда кутилмаганда, от тўсатдан бошимга қаттиқ зарба бериб юборди. Ўша дақиқадан бошлаб ҳушимни йўқотдим ва аниқ нокаутга тушиб қолдим», — дея ёд олади Усик ўша кунларни.
Украиналик чемпион мазкур воқеани ҳаётидаги биринчи «нокаут» сифатида ҳазиломуз тарзда эслаган ҳолда, бу эпизод ўзининг кейинги ҳаётидаги кўплаб синовларга чидамли бўлишга сабаб бўлганини ҳам қайд этди.
Эслатиб ўтамиз, Александр Усик профессионал боксда ҳозирги пайтда оғир вазн тоифасининг етакчи спортчиларидан ҳисобланади. У ўзининг навбатдаги жангини 19 июль куни IBF йўналиши чемпиони Даниэль Дюбуага қарши ўтказади. Мазкур жангда Усик барча йўналишлар бўйича мутлақ чемпион бўлиш мақсадида яна бир қадам ташлайди.
Мухлислар мазкур жангни катта қизиқиш билан кутишмоқда ва Усик ўз камарларини ҳимоя қилиш учун қатъий тайёргарлик кўрмоқда.
Мазкур суҳбатда чемпион ўзининг болалик йилларини хотирлади ва ўшанда содир бўлган ғайриоддий ҳодиса ҳақида гапириб берди. Усикка кўра, у ёшлигида оддий бир қишлоқ боласи бўлиб, кўп вақтини табиат қўйнида, оддий қишлоқ ишлари билан ўтказган. Шу пайтларда унинг бошидан ҳайратланарли ва ўзи учун жуда таъсирли бўлган воқеа ўтган экан.
«Мен оддий, деҳқончилик ва чорвачилик ишларини қилиб юрадиган оддийгина бола эдим. Бир куни очиқ ҳавода ишлаб юрган пайтимда, тасодифан бир отнинг ёнига ўтиб қолдим. Шу вақтда кутилмаганда, от тўсатдан бошимга қаттиқ зарба бериб юборди. Ўша дақиқадан бошлаб ҳушимни йўқотдим ва аниқ нокаутга тушиб қолдим», — дея ёд олади Усик ўша кунларни.
Украиналик чемпион мазкур воқеани ҳаётидаги биринчи «нокаут» сифатида ҳазиломуз тарзда эслаган ҳолда, бу эпизод ўзининг кейинги ҳаётидаги кўплаб синовларга чидамли бўлишга сабаб бўлганини ҳам қайд этди.
Эслатиб ўтамиз, Александр Усик профессионал боксда ҳозирги пайтда оғир вазн тоифасининг етакчи спортчиларидан ҳисобланади. У ўзининг навбатдаги жангини 19 июль куни IBF йўналиши чемпиони Даниэль Дюбуага қарши ўтказади. Мазкур жангда Усик барча йўналишлар бўйича мутлақ чемпион бўлиш мақсадида яна бир қадам ташлайди.
Мухлислар мазкур жангни катта қизиқиш билан кутишмоқда ва Усик ўз камарларини ҳимоя қилиш учун қатъий тайёргарлик кўрмоқда.
…