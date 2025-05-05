Усик болалигида бошидан ўтказган «нокаут» ҳақида сўзлаб берди: уни от ҳушидан кетказган экан

·414·Дунё
Усик болалигида бошидан ўтказган «нокаут» ҳақида сўзлаб берди: уни от ҳушидан кетказган экан
Бугунги кунда оғир вазнда WBC, WBA, WBO, IBО ва The Ring чемпионлик камарлари соҳиби бўлган украиналик бокс юлдузи Александр Усик таниқли британиялик журналист Пирс Морган билан интервьюси чоғида қизиқ ва кутилмаган воқеани эслаб ўтди.

Мазкур суҳбатда чемпион ўзининг болалик йилларини хотирлади ва ўшанда содир бўлган ғайриоддий ҳодиса ҳақида гапириб берди. Усикка кўра, у ёшлигида оддий бир қишлоқ боласи бўлиб, кўп вақтини табиат қўйнида, оддий қишлоқ ишлари билан ўтказган. Шу пайтларда унинг бошидан ҳайратланарли ва ўзи учун жуда таъсирли бўлган воқеа ўтган экан.

«Мен оддий, деҳқончилик ва чорвачилик ишларини қилиб юрадиган оддийгина бола эдим. Бир куни очиқ ҳавода ишлаб юрган пайтимда, тасодифан бир отнинг ёнига ўтиб қолдим. Шу вақтда кутилмаганда, от тўсатдан бошимга қаттиқ зарба бериб юборди. Ўша дақиқадан бошлаб ҳушимни йўқотдим ва аниқ нокаутга тушиб қолдим», — дея ёд олади Усик ўша кунларни.

Украиналик чемпион мазкур воқеани ҳаётидаги биринчи «нокаут» сифатида ҳазиломуз тарзда эслаган ҳолда, бу эпизод ўзининг кейинги ҳаётидаги кўплаб синовларга чидамли бўлишга сабаб бўлганини ҳам қайд этди.

Эслатиб ўтамиз, Александр Усик профессионал боксда ҳозирги пайтда оғир вазн тоифасининг етакчи спортчиларидан ҳисобланади. У ўзининг навбатдаги жангини 19 июль куни IBF йўналиши чемпиони Даниэль Дюбуага қарши ўтказади. Мазкур жангда Усик барча йўналишлар бўйича мутлақ чемпион бўлиш мақсадида яна бир қадам ташлайди.

Мухлислар мазкур жангни катта қизиқиш билан кутишмоқда ва Усик ўз камарларини ҳимоя қилиш учун қатъий тайёргарлик кўрмоқда.
Александр УсикБокс ЖанглариБолалик ЭсдалариНокаут ВоқеасиСпорт ЖурналистикасиЎзбекистон Спорти
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ҳиндистондаги сирли ресторан: мижозлар қабрлар орасида овқатланадиҲиндистондаги сирли ресторан: мижозлар қабрлар орасида овқатланадиБугун, 22:24«Россия қувғиндига айланмади»: Ғарбнинг Москвани дипломатик яккалаш режаси нега барбод бўлди?«Россия қувғиндига айланмади»: Ғарбнинг Москвани дипломатик яккалаш режаси нега барбод бўлди?Бугун, 21:34Германия энергетикасида бир кунда 2 та йирик диверсия: Электр станциялари тўхтатилдиГермания энергетикасида бир кунда 2 та йирик диверсия: Электр станциялари тўхтатилдиБугун, 21:01Хитой нефть гиганти Россия хомашёсини «супуриб олмоқда»: Хусусий заводлар хомашёсиз қолдиХитой нефть гиганти Россия хомашёсини «супуриб олмоқда»: Хусусий заводлар хомашёсиз қолдиБугун, 20:49Европада янги энергетик зарба: Ямал газининг катта оқими Осиёга бурилди!Европада янги энергетик зарба: Ямал газининг катта оқими Осиёга бурилди!Бугун, 20:44Сиёсий найранг: Пашинян Путин билан учрашувда ЕИга интилиш «стратегик танлов эмас»лигини айтдиСиёсий найранг: Пашинян Путин билан учрашувда ЕИга интилиш «стратегик танлов эмас»лигини айтдиБугун, 20:35
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Қозоғистонлик келиннинг маҳр учун кутилмаган талаби барчани ҳайратга солди
Қозоғистонлик келиннинг маҳр учун кутилмаган талаби барчани ҳайратга солди
Глазгода улкан аждарҳо осмонда пайдо бўлиб, барчани ҳайратга солди
Глазгода улкан аждарҳо осмонда пайдо бўлиб, барчани ҳайратга солди
Роналдунинг «тўйи» Мадейрани ларзага солди: мухлислар адашди
Роналдунинг «тўйи» Мадейрани ларзага солди: мухлислар адашди
Малайзиядаги гўзаллик танловида подиумда юрган товуқ томошабинлар эътиборини тортди
Малайзиядаги гўзаллик танловида подиумда юрган товуқ томошабинлар эътиборини тортди
Роналдунинг аср тўйи: маросим ўтказиладиган жой ва тафсилотлар
Роналдунинг аср тўйи: маросим ўтказиладиган жой ва тафсилотлар
Электр устунига чиққан улкан илон электр токи уриши оқибатида ҳалок бўлди
Электр устунига чиққан улкан илон электр токи уриши оқибатида ҳалок бўлди
95 фоизлик гўзаллик: Америкалик актриса Эмма Стоун дунёдаги энг гўзал аёл деб топилди!
95 фоизлик гўзаллик: Америкалик актриса Эмма Стоун дунёдаги энг гўзал аёл деб топилди!
Лойга ботган қишлоқ болаларининг қувноқ ўйини тармоқларни забт этди
Лойга ботган қишлоқ болаларининг қувноқ ўйини тармоқларни забт этди