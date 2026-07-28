Асл исми Зилола бўлган гўзал хонанда Шаҳзоданинг бугун туғилган куни!
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Хонанда ва актриса Шаҳзода 28 июль куни 47 ёшга тўлди. Асли исми Зилола Баҳодировна Мусаева бўлган санъаткор 1979 йилда дунёга келган.
Шаҳзода ўзбек тингловчиларига кўплаб машҳур қўшиқлари орқали танилган. У йиллар давомида концерт дастурлари, видеоклиплар ва турли ижодий лойиҳалар билан мухлислари эътиборида бўлиб келмоқда.
Таваллуд куни муносабати билан хонанданинг ижтимоий тармоқдаги саҳифаси табрикларга тўлди. Мухлислари ва яқинлари унга самимий тилаклар билдириб, янги ёшини бахт, саломатлик ва қувонч билан ўтказишини тилашмоқда.
Кузатувчилар изоҳларда Шаҳзоданинг саҳнадаги фаолияти, ўзига хос ижро услуби ва ташқи кўриниши ҳақида ҳам илиқ фикрлар қолдирди.
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг
…