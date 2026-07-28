Эндигина туғилган болаларини қутқариш учун олов ичига бир неча маротаба кирган мушук Скарлетт!
1996 йилда Нью-Йоркдаги гаражлардан бирида кучли ёнғин содир бўлди. Бино ичида Скарлетт лақабли дайди мушук ва унинг эндигина туғилган бешта боласи қолиб кетган эди.
Ёнғин бошланганида Скарлеттнинг ёлғиз ўзи ташқарига чиқиб, жонини сақлаб қолиш имкони бор эди. Аммо у болаларини ташлаб кетмади. Она мушук қайта-қайта аланга ичига кириб, ҳар сафар биттадан мушукчасини ташқарига олиб чиқди.
Қуюқ тутун, юқори ҳарорат ва оғир куйишларга қарамай, Скарлетт охирги боласини ҳам хавфсиз жойга етказди. Шундан кейингина у бутунлай ҳолдан тойиб, мушукчалари ёнига йиқилди.
Унинг юзи ва панжалари қаттиқ куйган, кўзлари ҳам жиддий жароҳатланган эди. Бироқ бешта мушукчасининг барчаси тирик қолди.
Бу воқеа оммавий ахборот воситалари орқали кенг тарқалди. Даволанишдан кейин Скарлеттни меҳрибон оила ўз қарамоғига олди. Унинг тарихи эса болалари учун ўзини хавфга қўйган она мушукнинг садоқати сифатида эслаб келинмоқда.
…