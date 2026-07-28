"Яна қайтишни истайдиган шаҳар": Райҳоннинг Франкфурт саёҳатидан янги лавҳалар
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Хонанда Райҳон турмуш ўртоғи билан Германиянинг Франкфурт шаҳри бўйлаб саёҳат қилмоқда. У сафар давомида олинган янги сурат ва видеоларни ижтимоий тармоқдаги саҳифаси орқали мухлислари билан бўлишди.
Кадрларда Франкфуртнинг замонавий осмонўпар бинолари, тарихий меъморчилиги, шаҳар кўчалари ва Майн дарёси атрофидаги манзаралар акс этган. Хонанда шаҳар унда илиқ таассурот қолдирганини ёзди.
"Франкфурт замонавий осмонўпар бинолар ва тарихий меъморчилик уйғунлашган шаҳар. Бу ерда ҳар бир кўчанинг ўзига хос руҳи бор, Майн дарёси эса шаҳарга алоҳида файз бағишлайди. Франкфурт яна қайтишни истайдиган шаҳар", деб изоҳ қолдирди Райҳон.
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг
…