Челси тажрибали яримҳимоячи Жордан Ҳендерсонни ўз сафига қўшиб олмоқчи
Лондоннинг Челси клуби ёзги трансфер стратегиясини тубдан ўзгартириб, таркибга тажриба қўшиш мақсадида кутилмаган қадамга тайёргарлик кўрмоқда. СунSport нашри тарқатган маълумотларга кўра, жамоа собиқ Ливерпул сардори Жордан Ҳендерсонни ўз сафига қўшиб олиш имкониятларини кўриб чиқмоқда. Айни пайтда Брентфорд сафида ҳаракат қилаётган тажрибали яримҳимоячи Хаби Алонсо бошқарувидаги жамоага зарур бўлган етакчилик фазилатларини олиб келиши кутилмоқда. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Сўнгги трансфер ойналарида фақатгина истиқболли ёш футболчиларни харид қилишга эътибор қаратган Челси раҳбарияти энди таркибдаги мувозанатни сақлаш учун тажрибали ўйинчиларга таянмоқда. Жордан Ҳендерсон ўтган ёзда Голландиянинг Аякс клубидаги 18 ойлик фаолиятидан сўнг Брентфорд билан икки йиллик шартнома имзолаган эди. Бироқ, Кеит Андревс бошчилигидаги жамоа футболчи билан шартномани муддатидан олдин бекор қилишга тайёр бўлиб, бу унинг Челси клубига эркин агент сифатида текинга ўтишини таъминлаши мумкин.
Тажриба ва молиявий мувозанатМазкур трансфер келишуви тажрибали футболчига Европа футболининг энг юқори чўққисида ўз фаолиятини давом эттириш имконини берса, Челси учун молиявий чекловларни бошқаришда қўл келади. Ёшининг ўтганига қарамай, Ҳендерсон халқаро майдонда ҳам ўз аҳамиятини йўқотгани йўқ. У яқинда Томас Тухель бошчилигидаги Англия терма жамоасининг 2026-йилги Жаҳон чемпионати учун қайдномасига киритилган эди. Турнирда унинг майдондаги дақиқалари чекланган бўлса-да, мураббийлар штаби унинг кийиниш хонасидаги муҳим таъсирини юқори баҳолаган эди.
Ҳозирда 90 та ўйинда майдонга тушган тажрибали яримҳимоячи учун фақатгина Лондон клуби кураш олиб бораётгани йўқ. Англия Премер-лигасининг яна иккита клуби ҳам ушбу вазиятни диққат билан кузатмоқда. Шунга қарамай, Челси раҳбарияти ўз сафига тажрибали футболчиларни жалб қилиш жараёнини тезлаштириб, ушбу пойгада яққол пешқадамлик қилмоқда.
Гранит Хака трансферидаги муваффақиятсизлик ва Ҳендерсон вариантиЛондонликлар ёзги трансферлар даврида дастлаб Сандерленд яримҳимоячиси Гранит Хакани ўз сафига қўшиб олмоқчи бўлган эди. Швейцариялик футболчи аввалроқ Баер Леверкусен сафида Хаби Алонсо қўл остида ажойиб ўйин кўрсатганди. Бироқ Сандерленд клуби ўз етакчисини қўйиб юборишни қатъиян рад этди. Футболчининг амалдаги шартномаси 2028-йилнинг ёзига қадар мўлжалланган бўлиб, бош мураббий Регис Ле Брис бу мавзу ёпилганини ва швейцариялик футболчи жамоанинг бўлажак Европа лигасидаги иштироки учун ўта муҳимлигини таъкидлади.
Клубнинг молиявий жиҳатдан сотиш мажбурияти йўқлиги ва қатъий позициясиЧелси клубини эътиборини дарҳол Жордан Ҳендерсон номзодига қаратишга мажбур қилди. Агар трансфер муваффақиятли амалга ошса, лондонликлар нафақат майдонда, балки майдон ташқарисида ҳам кучли етакчига эга бўлишади.
…