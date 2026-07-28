Челси тажрибали яримҳимоячи Жордан Ҳендерсонни ўз сафига қўшиб олмоқчи

·33·Спорт
Челси тажрибали яримҳимоячи Жордан Ҳендерсонни ўз сафига қўшиб олмоқчи

Лондоннинг Челси клуби ёзги трансфер стратегиясини тубдан ўзгартириб, таркибга тажриба қўшиш мақсадида кутилмаган қадамга тайёргарлик кўрмоқда. СунSport нашри тарқатган маълумотларга кўра, жамоа собиқ Ливерпул сардори Жордан Ҳендерсонни ўз сафига қўшиб олиш имкониятларини кўриб чиқмоқда. Айни пайтда Брентфорд сафида ҳаракат қилаётган тажрибали яримҳимоячи Хаби Алонсо бошқарувидаги жамоага зарур бўлган етакчилик фазилатларини олиб келиши кутилмоқда. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Сўнгги трансфер ойналарида фақатгина истиқболли ёш футболчиларни харид қилишга эътибор қаратган Челси раҳбарияти энди таркибдаги мувозанатни сақлаш учун тажрибали ўйинчиларга таянмоқда. Жордан Ҳендерсон ўтган ёзда Голландиянинг Аякс клубидаги 18 ойлик фаолиятидан сўнг Брентфорд билан икки йиллик шартнома имзолаган эди. Бироқ, Кеит Андревс бошчилигидаги жамоа футболчи билан шартномани муддатидан олдин бекор қилишга тайёр бўлиб, бу унинг Челси клубига эркин агент сифатида текинга ўтишини таъминлаши мумкин.

Тажриба ва молиявий мувозанат

Мазкур трансфер келишуви тажрибали футболчига Европа футболининг энг юқори чўққисида ўз фаолиятини давом эттириш имконини берса, Челси учун молиявий чекловларни бошқаришда қўл келади. Ёшининг ўтганига қарамай, Ҳендерсон халқаро майдонда ҳам ўз аҳамиятини йўқотгани йўқ. У яқинда Томас Тухель бошчилигидаги Англия терма жамоасининг 2026-йилги Жаҳон чемпионати учун қайдномасига киритилган эди. Турнирда унинг майдондаги дақиқалари чекланган бўлса-да, мураббийлар штаби унинг кийиниш хонасидаги муҳим таъсирини юқори баҳолаган эди.

Ҳозирда 90 та ўйинда майдонга тушган тажрибали яримҳимоячи учун фақатгина Лондон клуби кураш олиб бораётгани йўқ. Англия Премер-лигасининг яна иккита клуби ҳам ушбу вазиятни диққат билан кузатмоқда. Шунга қарамай, Челси раҳбарияти ўз сафига тажрибали футболчиларни жалб қилиш жараёнини тезлаштириб, ушбу пойгада яққол пешқадамлик қилмоқда.

Гранит Хака трансферидаги муваффақиятсизлик ва Ҳендерсон варианти

Лондонликлар ёзги трансферлар даврида дастлаб Сандерленд яримҳимоячиси Гранит Хакани ўз сафига қўшиб олмоқчи бўлган эди. Швейцариялик футболчи аввалроқ Баер Леверкусен сафида Хаби Алонсо қўл остида ажойиб ўйин кўрсатганди. Бироқ Сандерленд клуби ўз етакчисини қўйиб юборишни қатъиян рад этди. Футболчининг амалдаги шартномаси 2028-йилнинг ёзига қадар мўлжалланган бўлиб, бош мураббий Регис Ле Брис бу мавзу ёпилганини ва швейцариялик футболчи жамоанинг бўлажак Европа лигасидаги иштироки учун ўта муҳимлигини таъкидлади.

Клубнинг молиявий жиҳатдан сотиш мажбурияти йўқлиги ва қатъий позициясиЧелси клубини эътиборини дарҳол Жордан Ҳендерсон номзодига қаратишга мажбур қилди. Агар трансфер муваффақиятли амалга ошса, лондонликлар нафақат майдонда, балки майдон ташқарисида ҳам кучли етакчига эга бўлишади.

ЧелсиЖордан ҲендерсонБрентфордПремер-лигаТрансфер
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Венсан Янсен Тоттенхемдан кейинги фаолиятини АҚШда давом эттирадиВенсан Янсен Тоттенхемдан кейинги фаолиятини АҚШда давом эттирадиБугун, 02:59Бредли Барколя PSJни тарк этиб, Англия Премер-лигасига ўтмоқчиБредли Барколя PSJни тарк этиб, Англия Премер-лигасига ўтмоқчиБугун, 02:31Жон Стоунз фаолиятини Италияда давом эттириши кутилмоқдаЖон Стоунз фаолиятини Италияда давом эттириши кутилмоқдаБугун, 02:10Интер Куртис Жонс трансфери бўйича музокараларни давом эттирмоқдаИнтер Куртис Жонс трансфери бўйича музокараларни давом эттирмоқдаБугун, 00:36Италия футболида шов-шувли воқеа: Малдини ва Леонардо истеъфога чиқдиИталия футболида шов-шувли воқеа: Малдини ва Леонардо истеъфога чиқдиКеча, 23:31Суперлигада драма: уч ўйин, икки пенальти ва 90+2-даги голСуперлигада драма: уч ўйин, икки пенальти ва 90+2-даги голКеча, 22:46
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Фабио Каннаваро: "Бу ҳикоя тугамади, фақат битта афсусим бор"
Фабио Каннаваро: "Бу ҳикоя тугамади, фақат битта афсусим бор"
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Ўзбек ҳимоячиси Бундеслигага йўл олмоқда: Трансфер нархи маълум бўлди
Ўзбек ҳимоячиси Бундеслигага йўл олмоқда: Трансфер нархи маълум бўлди
Конго сардори Ўзбекистоннинг заиф нуқталарини қандай топганини айтди
Конго сардори Ўзбекистоннинг заиф нуқталарини қандай топганини айтди