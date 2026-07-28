Бредли Барколя PSJни тарк этиб, Англия Премер-лигасига ўтмоқчи

·43·Спорт
Бредли Барколя PSJни тарк этиб, Англия Премер-лигасига ўтмоқчи

Парижнинг PSJ клуби ҳужумчиси Бредли Барколя жамоадан кетиш истагини билдириб, клуб раҳбариятини ҳайратда қолдирди. Sky Sport хабарига кўра, Франция терма жамоаси аъзоси молиявий жиҳатдан фойдали бўлган янги шартномани имзолашдан бош тортган ва ёзги трансферлар даврида Англия Премер-лигасига кўчиб ўтишни мақсад қилган. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Ҳозирда 23 ёшли вингернинг парижликлар билан амалдаги келишуви 2028-йилгача мўлжалланган бўлса-да, у фаолиятида янги синовларни бошлаш вақти келди, деган қарорга келган. PSJ раҳбарияти уни келажакдаги лойиҳаларнинг муҳим қисми сифатида кўраётган эди, бироқ футболчининг бу қадами клубни мураккаб вазиятга солиб қўйди.

Ливерпул асосий даъвогарга айланди

Флориан Плеттенберг маълумотларига кўра, Ливерпул футболчининг вакиллари билан музокараларни бошлаб юборган ва унинг трансфери бўйича асосий даъвогар сифатида намоён бўлмоқда. Мерсисайдликлар ҳужум чизиғини кучайтириш учун франциялик футболчини асосий нишон сифатида белгилаган.

Маълум қилинишича, Ливерпул раҳбарияти Бредли Барколяга жамоанинг энг кўп маош олувчи ўйинчилари қаторига қўшилиш имконини берувчи салмоқли шартнома таклиф этишга тайёр. Клуб аллақачон ҳам футболчининг вакиллари, ҳам парижликлар расмийлари билан дастлабки алоқаларни ўрнатиб улгурган.

Арсенал ҳам қизиқиш билдирмоқда

Англиянинг бошқа бир гранд клуби — Арсенал ҳам қанот ҳужумчиси учун курашга қўшилиши мумкин. Лондонликлар Букайо Сака ҳамда Габриел Мартинелли учун рақобат муҳитини яратиш мақсадида Барколянинг ҳаракатларини диққат билан кузатиб бораётгани айтилмоқда.

Шунга қарамай, Ливерпул трансфер ойнаси ёпилгунга қадар келишувга эришиш борасида фаолроқ ҳаракат қилмоқда ва футболчининг ўзи ҳам шахсий шартнома шартлари бўйича келишиб олгани тахмин қилинмоқда.

Трансфере қўйилган улкан нарх

RMC Sport нашрининг ёзишича, PSJ ўз юлдузини осонликча қўйиб юбормоқчи эмас ва унинг трансфер нархини 170 миллион евро этиб белгилаган. Агар ушбу трансфер амалга ошса, бу футбол тарихидаги энг қиммат келишувлардан бирига айланиши шубҳасиз.

Брэдли БарколяЛиверпоолАрсеналPSGПремер-лига
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Венсан Янсен Тоттенхемдан кейинги фаолиятини АҚШда давом эттирадиВенсан Янсен Тоттенхемдан кейинги фаолиятини АҚШда давом эттирадиБугун, 02:59Челси тажрибали яримҳимоячи Жордан Ҳендерсонни ўз сафига қўшиб олмоқчиЧелси тажрибали яримҳимоячи Жордан Ҳендерсонни ўз сафига қўшиб олмоқчиБугун, 02:33Жон Стоунз фаолиятини Италияда давом эттириши кутилмоқдаЖон Стоунз фаолиятини Италияда давом эттириши кутилмоқдаБугун, 02:10Интер Куртис Жонс трансфери бўйича музокараларни давом эттирмоқдаИнтер Куртис Жонс трансфери бўйича музокараларни давом эттирмоқдаБугун, 00:36Италия футболида шов-шувли воқеа: Малдини ва Леонардо истеъфога чиқдиИталия футболида шов-шувли воқеа: Малдини ва Леонардо истеъфога чиқдиКеча, 23:31Суперлигада драма: уч ўйин, икки пенальти ва 90+2-даги голСуперлигада драма: уч ўйин, икки пенальти ва 90+2-даги голКеча, 22:46
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Фабио Каннаваро: "Бу ҳикоя тугамади, фақат битта афсусим бор"
Фабио Каннаваро: "Бу ҳикоя тугамади, фақат битта афсусим бор"
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Ўзбек ҳимоячиси Бундеслигага йўл олмоқда: Трансфер нархи маълум бўлди
Ўзбек ҳимоячиси Бундеслигага йўл олмоқда: Трансфер нархи маълум бўлди
Конго сардори Ўзбекистоннинг заиф нуқталарини қандай топганини айтди
Конго сардори Ўзбекистоннинг заиф нуқталарини қандай топганини айтди