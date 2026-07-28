Венсан Янсен Тоттенхемдан кейинги фаолиятини АҚШда давом эттиради
Тотенхем клубининг собиқ ҳужумчиси Венсан Янсен фаолиятидаги энг муҳим қадамлардан бирини ташлаб, Шимолий Америкага кўчиб ўтишга яқин турибди. Нидерландия терма жамоаси аъзоси Белгиянинг Роял Антверпен жамоасидаги сермаҳсул фаолиятига якун ясаб, АҚШ чемпионатига йўл олишга келишиб олди. Бу трансфер футболчининг кўчманчи тарзда кечаётган фаолиятида янги ва йирик саҳифани очиб беради. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Воэтбал Интернатионал нашри тарқатган маълумотларга кўра, тажрибали ҳужумчи Портланд Тимберс клуби билан шахсий шартнома шартлари бўйича тўлиқ келишувга эришган. MLS вакили футболчининг келажакдаги режалари ва оилавий мақсадларига тўла мос келадиган жозибали таклифни тез фурсатда тақдим этгани трансфернинг тезлашишига туртки бўлди.
Белгиядаги муваффақиятли мавсумлар ва кетиш қарориАҚШга йўл олиш қарори Роял Антверпен клубининг ҳужум чизиғидаги асосий фигурани сақлаб қолиш йўлидаги жиддий уринишларига қарамасдан қабул қилинди. Янсен клубнинг янги таклифини рад этиб, Белгия Pro лигасидаги тўрт йиллик самарали фаолиятига нуқта қўйиш ҳамда Америкадаги янги чақирувни синаб кўришни маъқул топди.
32 ёшли марказий ҳужумчи учун MLS'га ўтиш оддийгина молиявий қадам эмас, балки узоқ йиллик шахсий ва оилавий мақсаднинг рўёбга чиқишидир. Рафиқаси мексикалик-америкалик бўлган футболчи фаолиятининг сўнгги йилларига қадам қўйишидан аввал оиласини АҚШга кўчириш истаги борлигини бир неча бор очиқ таъкидлаган эди.
Оилавий режалар ва келажакдаги мақсадларУзоқ муддатли оилавий режа футболчининг бутсалари михга илгач, Шимолий Америкада доимий яшаш жойини барқарорлаштиришга қаратилган. Портланд клубига ўтиш орқали Венсан ўнинг спортдаги фаолияти даврини оиласининг маиший ва ҳаётий режалари билан мукаммал тарзда уйғунлаштиришга муваффақ бўлди.
Эслатиб ўтамиз, Венсан Янсеннинг Тоттенхемдаги фаолияти оғир кечган бўлиб, у Маурисио Почеттино қўл остида 42 та учрашувда атиги 6 та гол уришга муваффақ бўлганди. Англия Премер-лигасидан кетганидан кейин унинг фаолиятида ҳақиқий ижобий бурилиш ясалди ва ўйин даражаси кескин ошди.
Европадаги ёрқин меросРоял Антверпен сафидан кетаётган собиқ AZ Alkmaar ҳужумчиси ўзидан жиддий из қолдирди. Белгия клубидаги барқарор тўрт мавсум давомида у барча мусобақаларда 173 та ўйин ўтказиб, 64 та гол урди ва 27 та голли узатмага муаллифлик қилди.
Унинг майдондаги тактик ҳаракатлари ва ишончли ўйин услуби жамоанинг ички чемпионатдаги муваффақиятларида ҳал қилувчи рол ўйнади. Янсен ёрдамида Антверпен тарихий дублни расмийлаштириб, мамлакат чемпионати ва кубогини қўлга киритди, шунингдек, клуб тарихида илк бор UEFA Чемпионлар лигасининг гуруҳ босқичида иштирок этди.
…