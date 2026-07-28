Венсан Янсен Тоттенхемдан кейинги фаолиятини АҚШда давом эттиради

·36·Спорт
Венсан Янсен Тоттенхемдан кейинги фаолиятини АҚШда давом эттиради

Тотенхем клубининг собиқ ҳужумчиси Венсан Янсен фаолиятидаги энг муҳим қадамлардан бирини ташлаб, Шимолий Америкага кўчиб ўтишга яқин турибди. Нидерландия терма жамоаси аъзоси Белгиянинг Роял Антверпен жамоасидаги сермаҳсул фаолиятига якун ясаб, АҚШ чемпионатига йўл олишга келишиб олди. Бу трансфер футболчининг кўчманчи тарзда кечаётган фаолиятида янги ва йирик саҳифани очиб беради. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Воэтбал Интернатионал нашри тарқатган маълумотларга кўра, тажрибали ҳужумчи Портланд Тимберс клуби билан шахсий шартнома шартлари бўйича тўлиқ келишувга эришган. MLS вакили футболчининг келажакдаги режалари ва оилавий мақсадларига тўла мос келадиган жозибали таклифни тез фурсатда тақдим этгани трансфернинг тезлашишига туртки бўлди.

Белгиядаги муваффақиятли мавсумлар ва кетиш қарори

АҚШга йўл олиш қарори Роял Антверпен клубининг ҳужум чизиғидаги асосий фигурани сақлаб қолиш йўлидаги жиддий уринишларига қарамасдан қабул қилинди. Янсен клубнинг янги таклифини рад этиб, Белгия Pro лигасидаги тўрт йиллик самарали фаолиятига нуқта қўйиш ҳамда Америкадаги янги чақирувни синаб кўришни маъқул топди.

32 ёшли марказий ҳужумчи учун MLS'га ўтиш оддийгина молиявий қадам эмас, балки узоқ йиллик шахсий ва оилавий мақсаднинг рўёбга чиқишидир. Рафиқаси мексикалик-америкалик бўлган футболчи фаолиятининг сўнгги йилларига қадам қўйишидан аввал оиласини АҚШга кўчириш истаги борлигини бир неча бор очиқ таъкидлаган эди.

Оилавий режалар ва келажакдаги мақсадлар

Узоқ муддатли оилавий режа футболчининг бутсалари михга илгач, Шимолий Америкада доимий яшаш жойини барқарорлаштиришга қаратилган. Портланд клубига ўтиш орқали Венсан ўнинг спортдаги фаолияти даврини оиласининг маиший ва ҳаётий режалари билан мукаммал тарзда уйғунлаштиришга муваффақ бўлди.

Эслатиб ўтамиз, Венсан Янсеннинг Тоттенхемдаги фаолияти оғир кечган бўлиб, у Маурисио Почеттино қўл остида 42 та учрашувда атиги 6 та гол уришга муваффақ бўлганди. Англия Премер-лигасидан кетганидан кейин унинг фаолиятида ҳақиқий ижобий бурилиш ясалди ва ўйин даражаси кескин ошди.

Европадаги ёрқин мерос

Роял Антверпен сафидан кетаётган собиқ AZ Alkmaar ҳужумчиси ўзидан жиддий из қолдирди. Белгия клубидаги барқарор тўрт мавсум давомида у барча мусобақаларда 173 та ўйин ўтказиб, 64 та гол урди ва 27 та голли узатмага муаллифлик қилди.

Унинг майдондаги тактик ҳаракатлари ва ишончли ўйин услуби жамоанинг ички чемпионатдаги муваффақиятларида ҳал қилувчи рол ўйнади. Янсен ёрдамида Антверпен тарихий дублни расмийлаштириб, мамлакат чемпионати ва кубогини қўлга киритди, шунингдек, клуб тарихида илк бор UEFA Чемпионлар лигасининг гуруҳ босқичида иштирок этди.

Венсан ЯнсенПортланд ТимберсРоял АнтверпенMLSТоттенхем
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Челси тажрибали яримҳимоячи Жордан Ҳендерсонни ўз сафига қўшиб олмоқчиЧелси тажрибали яримҳимоячи Жордан Ҳендерсонни ўз сафига қўшиб олмоқчиБугун, 02:33Бредли Барколя PSJни тарк этиб, Англия Премер-лигасига ўтмоқчиБредли Барколя PSJни тарк этиб, Англия Премер-лигасига ўтмоқчиБугун, 02:31Жон Стоунз фаолиятини Италияда давом эттириши кутилмоқдаЖон Стоунз фаолиятини Италияда давом эттириши кутилмоқдаБугун, 02:10Интер Куртис Жонс трансфери бўйича музокараларни давом эттирмоқдаИнтер Куртис Жонс трансфери бўйича музокараларни давом эттирмоқдаБугун, 00:36Италия футболида шов-шувли воқеа: Малдини ва Леонардо истеъфога чиқдиИталия футболида шов-шувли воқеа: Малдини ва Леонардо истеъфога чиқдиКеча, 23:31Суперлигада драма: уч ўйин, икки пенальти ва 90+2-даги голСуперлигада драма: уч ўйин, икки пенальти ва 90+2-даги голКеча, 22:46
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Фабио Каннаваро: "Бу ҳикоя тугамади, фақат битта афсусим бор"
Фабио Каннаваро: "Бу ҳикоя тугамади, фақат битта афсусим бор"
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Ўзбек ҳимоячиси Бундеслигага йўл олмоқда: Трансфер нархи маълум бўлди
Ўзбек ҳимоячиси Бундеслигага йўл олмоқда: Трансфер нархи маълум бўлди
Конго сардори Ўзбекистоннинг заиф нуқталарини қандай топганини айтди
Конго сардори Ўзбекистоннинг заиф нуқталарини қандай топганини айтди