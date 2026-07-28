Ҳало Кампаигн Эвольвед ўйини учун қандай видеочастота кераклиги маълум бўлди

·37·Техно
Ҳало Кампаигн Эвольвед ўйини учун қандай видеочастота кераклиги маълум бўлди

Маданий францизанинг илк қисми асосида яратилган ҳамда Унреал Энгине 5 двигателига асосланган Ҳало: Кампаигн Эвольвед лойиҳаси эртага расман сотувга чиқарилади. Янги талқин ўйинчиларга таниш оламни замонавий графикада тақдим этиши кутилаётган бир пайтда, мутахассислар уни турли хил аппарат таъминотида синовдан ўтказиб кўришди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

ТечПоверУп нашри хабар беришича, лойиҳанинг техник имкониятлари ва талаблари олдиндан ўрганиб чиқилган бўлиб, бу фойдаланувчиларга ўз шахсий компьютерларини олдиндан баҳолаш имконини беради. Замонавий технологиялар асосида қайта ишланган ушбу лойиҳа замонавий GPU бозорига ҳам ўз талабларини қўймоқда.

Турли пикселлар сонидаги натижалар

Синов натижаларига кўра, энг юқори сифат созламаларида барқарор 60 к/с кўрсаткичига эришиш учун график карталарга қўйиладиган талаблар пикселлар сонига қараб кескин ўзгаради. Жумладан, Фулл ҲД форматида керакли натижани олиш учун NVIDIA RTX 3070 Ти, RTX 5060 Ти ёки AMD Radeon RX 9060 ХТ даражасидаги ускуна талаб этилади.

Агар фойдаланувчи 1440p форматини танласа, тизим талаблари янада ошади. Бундай ҳолда барқарор кадрлар частотасини таъминлаш учун RTX 4070 Ти даражасидаги видеочастота керак бўлади. Энг қийин синов эса ўта юқори 4K пикселлар сонида кузатилди.

Маълум бўлишича, ҳатто флагман даражадаги NVIDIA RTX 4090 график картасининг ўзи ҳам 4K форматида 60 к/с кўрсаткичини тўлиқ таъминлай олмайди. Бу эса Унреал Энгине 5 двигателида яратилган лойиҳалар нақадар ресурс талаб этишини яна бир бор яққол кўрсатиб берди.

Оптимизация ва технологиялар

Мутахассисларнинг фикрича, лойиҳанинг умумий унумдорлиги бундай мураккаб график двигател учун кутилганидек чиқди ва мутлақо фожиали эмас. Замонавий тенденцияларга мос равишда, ўйинда кадрлар частотасини сезиларли даражада ошириш имконини берувчи турли хил упскейлерлар ва кадрлар генераторлари мавжуд.

Хусусан, бозордаги учта асосий етакчи компаниянинг барча асосий технологиялари ушбу лойиҳада тўлиқ қўллаб-қувватланади. Бу эса ўйинчиларга ўз аппарат имкониятларидан келиб чиққан ҳолда график созламаларини оптималлаштириш ва қулай ўйин жараёнидан баҳраманд бўлиш йўлини очиб беради.

Ҳало Кампаигн ЭвольведУнреал Энгине 5ТечПоверУпNVIDIA RTXВидеочастота
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Anthropic раҳбари очиқ вазнли сунъий интеллект моделларига муносабат билдирдиAnthropic раҳбари очиқ вазнли сунъий интеллект моделларига муносабат билдирдиБугун, 05:20Гигабйте GeForce Аорус RTX 5080 Инфинитй ўзига хос платалар дизайни билан ажралиб турдиГигабйте GeForce Аорус RTX 5080 Инфинитй ўзига хос платалар дизайни билан ажралиб турдиБугун, 02:55Сатя Наделла: битта сунъий интеллектга таяниб қолган компаниялар инқирозга учрайдиСатя Наделла: битта сунъий интеллектга таяниб қолган компаниялар инқирозга учрайдиБугун, 02:28Пеакокк ва YouTube стратегик шериклик келишувига эришдиПеакокк ва YouTube стратегик шериклик келишувига эришдиБугун, 01:56Теа Энергй термоядро реакторлари учун 20 миллион доллар грант олдиТеа Энергй термоядро реакторлари учун 20 миллион доллар грант олдиБугун, 01:52Claude фойдаланувчиларининг ёзишмалари Google қидирувига чиқиб кетдиClaude фойдаланувчиларининг ёзишмалари Google қидирувига чиқиб кетдиБугун, 01:26
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб