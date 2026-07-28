Ҳало Кампаигн Эвольвед ўйини учун қандай видеочастота кераклиги маълум бўлди
Маданий францизанинг илк қисми асосида яратилган ҳамда Унреал Энгине 5 двигателига асосланган Ҳало: Кампаигн Эвольвед лойиҳаси эртага расман сотувга чиқарилади. Янги талқин ўйинчиларга таниш оламни замонавий графикада тақдим этиши кутилаётган бир пайтда, мутахассислар уни турли хил аппарат таъминотида синовдан ўтказиб кўришди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
ТечПоверУп нашри хабар беришича, лойиҳанинг техник имкониятлари ва талаблари олдиндан ўрганиб чиқилган бўлиб, бу фойдаланувчиларга ўз шахсий компьютерларини олдиндан баҳолаш имконини беради. Замонавий технологиялар асосида қайта ишланган ушбу лойиҳа замонавий GPU бозорига ҳам ўз талабларини қўймоқда.
Турли пикселлар сонидаги натижаларСинов натижаларига кўра, энг юқори сифат созламаларида барқарор 60 к/с кўрсаткичига эришиш учун график карталарга қўйиладиган талаблар пикселлар сонига қараб кескин ўзгаради. Жумладан, Фулл ҲД форматида керакли натижани олиш учун NVIDIA RTX 3070 Ти, RTX 5060 Ти ёки AMD Radeon RX 9060 ХТ даражасидаги ускуна талаб этилади.
Агар фойдаланувчи 1440p форматини танласа, тизим талаблари янада ошади. Бундай ҳолда барқарор кадрлар частотасини таъминлаш учун RTX 4070 Ти даражасидаги видеочастота керак бўлади. Энг қийин синов эса ўта юқори 4K пикселлар сонида кузатилди.
Маълум бўлишича, ҳатто флагман даражадаги NVIDIA RTX 4090 график картасининг ўзи ҳам 4K форматида 60 к/с кўрсаткичини тўлиқ таъминлай олмайди. Бу эса Унреал Энгине 5 двигателида яратилган лойиҳалар нақадар ресурс талаб этишини яна бир бор яққол кўрсатиб берди.
Оптимизация ва технологияларМутахассисларнинг фикрича, лойиҳанинг умумий унумдорлиги бундай мураккаб график двигател учун кутилганидек чиқди ва мутлақо фожиали эмас. Замонавий тенденцияларга мос равишда, ўйинда кадрлар частотасини сезиларли даражада ошириш имконини берувчи турли хил упскейлерлар ва кадрлар генераторлари мавжуд.
Хусусан, бозордаги учта асосий етакчи компаниянинг барча асосий технологиялари ушбу лойиҳада тўлиқ қўллаб-қувватланади. Бу эса ўйинчиларга ўз аппарат имкониятларидан келиб чиққан ҳолда график созламаларини оптималлаштириш ва қулай ўйин жараёнидан баҳраманд бўлиш йўлини очиб беради.
…