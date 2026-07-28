Anthropic раҳбари очиқ вазнли сунъий интеллект моделларига муносабат билдирди
Сунъий интеллект соҳасидаги етакчи компаниялардан бири бўлган Anthropic асосчиси ва бош директори Dario Amodei очиқ вазнли сунъий интеллект моделларини тақиқлаш тарафдори эмаслигини маълум қилди. Унинг сўзларига кўра, компания ҳеч қачон бундай чекловларни ёқлаб чиқмаган ва бу борадаги миш-мишлар асоссиздир. Ушбу баёнот саноат вакиллари ва технология гигантлари ўртасида очиқ манбали технологияларнинг келажаги ҳақида қизғин мунозаралар кетаётган бир пайтда эълон қилинди. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.
ixbt.com маълумотига кўра, мазкур муносабат Nvidia асосчиси ва бош директори Женсен Ҳуанг томонидан Х ижтимоий тармоғида эълон қилинган очиқ хатдан сўнг келиб чиққан. Ушбу мактубда Nvidia билан бир қаторда Meta, Microsoft, Mistral ва Hugging Face каби қатор етакчи компаниялар сиёсатчиларни очиқ вазнли сунъий интеллект моделларига нисбатан шошма-шофарларча чекловлар қўймасликка чақирганди. Гарчи ўша мактубда Хитой давлати тўғридан-тўғри тилга олинмаган бўлса-да, асосий баҳслар айнан Хитой лабораторияларининг интеллектуал мулкни ўғирлаш орқали имкониятларини кенгайтираётгани ҳақидаги даъволарга бориб тақалади.
Хитойнинг сунъий интеллект борасидаги хавфлариDario Amodei ўзининг блогпостида хавфсизлик масаласига алоҳида тўхталиб, очиқ вазнли моделлар ва Хитой томонидан келаётган таҳдидларни бир-биридан фарқлаш лозимлигини таъкидлади. У хавфли имкониятларга эга бўлмаган очиқ вазнли моделларни жамият учун фойдали деб билишини, улар тадқиқотчилар ва дастурчиларга катта наф келтиришини қайд этди. Бироқ унинг асосий хавотири авторитар ҳукуматлар, хусусан, Хитой Коммунистик партиясининг АҚШдан ҳам қудратлироқ тизимларни яратиб, доимий ҳарбий устунликка эришишга уринишидадир.
Шунингдек, Anthropic раҳбари биологик ҳужумлар ва киберхавфсизлик таҳдидлари кучайишидан хавотир билдирди. Унинг фикрича, очиқ вазнли моделлар бундай сценарийларда хавфлироқ ҳисобланади, чунки улардан фойдаланишни назорат қилиш ёки уларга чекловлар ўрнатиш жуда мушкул. Британия сунъий интеллект хавфсизлиги институти ҳисоботига таяниб, очиқ вазнли кодлар тарқатиб юборилгач, уларни ортга қайтариб олиб бўлмаслигини эслатиб ўтди.
Экспертлар ва келажакдаги чораларОчиқ манба тарафдорлари кучли моделларга кириш имконияти якка тартибдаги назоратдан холи бўлиб, ҳимоячиларга хавфсизликни таъминлашда ёрдам беришини таъкидлашади. Бироқ Амодеи бунга қарши ўлароқ, Хитойнинг сунъий интеллект соҳасидаги устунлигига қарши курашиш учун аниқ чораларни таклиф қилди. Унинг фикрича, Хитойнинг қудратли чипларга киришини чеклаш ҳамда интеллектуал мулк ўғирланишининг олдини олиш учун дистиллаш жараёнларига қарши расмий чоралар кўриш зарур.
Маълумот учун, АҚШ ҳукумати америкалик компанияларнинг интеллектуал мулки ўғирлангани аниқланган тақдирда Хитойга нисбатан санкциялар қўллаши мумкинлигидан огоҳлантириб келмоқда. Шу сабабли технология бозорида инновациялар эркинлиги ва миллий хавфсизлик ўртасидаги мувозанатни сақлаш масаласи бугунги кунда асосий муҳокама марказида қолмоқда.
…