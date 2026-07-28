Anthropic раҳбари очиқ вазнли сунъий интеллект моделларига муносабат билдирди

·41·Техно
Anthropic раҳбари очиқ вазнли сунъий интеллект моделларига муносабат билдирди

Сунъий интеллект соҳасидаги етакчи компаниялардан бири бўлган Anthropic асосчиси ва бош директори Dario Amodei очиқ вазнли сунъий интеллект моделларини тақиқлаш тарафдори эмаслигини маълум қилди. Унинг сўзларига кўра, компания ҳеч қачон бундай чекловларни ёқлаб чиқмаган ва бу борадаги миш-мишлар асоссиздир. Ушбу баёнот саноат вакиллари ва технология гигантлари ўртасида очиқ манбали технологияларнинг келажаги ҳақида қизғин мунозаралар кетаётган бир пайтда эълон қилинди. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.

ixbt.com маълумотига кўра, мазкур муносабат Nvidia асосчиси ва бош директори Женсен Ҳуанг томонидан Х ижтимоий тармоғида эълон қилинган очиқ хатдан сўнг келиб чиққан. Ушбу мактубда Nvidia билан бир қаторда Meta, Microsoft, Mistral ва Hugging Face каби қатор етакчи компаниялар сиёсатчиларни очиқ вазнли сунъий интеллект моделларига нисбатан шошма-шофарларча чекловлар қўймасликка чақирганди. Гарчи ўша мактубда Хитой давлати тўғридан-тўғри тилга олинмаган бўлса-да, асосий баҳслар айнан Хитой лабораторияларининг интеллектуал мулкни ўғирлаш орқали имкониятларини кенгайтираётгани ҳақидаги даъволарга бориб тақалади.

Хитойнинг сунъий интеллект борасидаги хавфлари

Dario Amodei ўзининг блогпостида хавфсизлик масаласига алоҳида тўхталиб, очиқ вазнли моделлар ва Хитой томонидан келаётган таҳдидларни бир-биридан фарқлаш лозимлигини таъкидлади. У хавфли имкониятларга эга бўлмаган очиқ вазнли моделларни жамият учун фойдали деб билишини, улар тадқиқотчилар ва дастурчиларга катта наф келтиришини қайд этди. Бироқ унинг асосий хавотири авторитар ҳукуматлар, хусусан, Хитой Коммунистик партиясининг АҚШдан ҳам қудратлироқ тизимларни яратиб, доимий ҳарбий устунликка эришишга уринишидадир.

Шунингдек, Anthropic раҳбари биологик ҳужумлар ва киберхавфсизлик таҳдидлари кучайишидан хавотир билдирди. Унинг фикрича, очиқ вазнли моделлар бундай сценарийларда хавфлироқ ҳисобланади, чунки улардан фойдаланишни назорат қилиш ёки уларга чекловлар ўрнатиш жуда мушкул. Британия сунъий интеллект хавфсизлиги институти ҳисоботига таяниб, очиқ вазнли кодлар тарқатиб юборилгач, уларни ортга қайтариб олиб бўлмаслигини эслатиб ўтди.

Экспертлар ва келажакдаги чоралар

Очиқ манба тарафдорлари кучли моделларга кириш имконияти якка тартибдаги назоратдан холи бўлиб, ҳимоячиларга хавфсизликни таъминлашда ёрдам беришини таъкидлашади. Бироқ Амодеи бунга қарши ўлароқ, Хитойнинг сунъий интеллект соҳасидаги устунлигига қарши курашиш учун аниқ чораларни таклиф қилди. Унинг фикрича, Хитойнинг қудратли чипларга киришини чеклаш ҳамда интеллектуал мулк ўғирланишининг олдини олиш учун дистиллаш жараёнларига қарши расмий чоралар кўриш зарур.

Маълумот учун, АҚШ ҳукумати америкалик компанияларнинг интеллектуал мулки ўғирлангани аниқланган тақдирда Хитойга нисбатан санкциялар қўллаши мумкинлигидан огоҳлантириб келмоқда. Шу сабабли технология бозорида инновациялар эркинлиги ва миллий хавфсизлик ўртасидаги мувозанатни сақлаш масаласи бугунги кунда асосий муҳокама марказида қолмоқда.

AnthropicСунъий интеллектХитойNvidiaТехнология
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Гигабйте GeForce Аорус RTX 5080 Инфинитй ўзига хос платалар дизайни билан ажралиб турдиГигабйте GeForce Аорус RTX 5080 Инфинитй ўзига хос платалар дизайни билан ажралиб турдиБугун, 02:55Сатя Наделла: битта сунъий интеллектга таяниб қолган компаниялар инқирозга учрайдиСатя Наделла: битта сунъий интеллектга таяниб қолган компаниялар инқирозга учрайдиБугун, 02:28Ҳало Кампаигн Эвольвед ўйини учун қандай видеочастота кераклиги маълум бўлдиҲало Кампаигн Эвольвед ўйини учун қандай видеочастота кераклиги маълум бўлдиБугун, 02:26Пеакокк ва YouTube стратегик шериклик келишувига эришдиПеакокк ва YouTube стратегик шериклик келишувига эришдиБугун, 01:56Теа Энергй термоядро реакторлари учун 20 миллион доллар грант олдиТеа Энергй термоядро реакторлари учун 20 миллион доллар грант олдиБугун, 01:52Claude фойдаланувчиларининг ёзишмалари Google қидирувига чиқиб кетдиClaude фойдаланувчиларининг ёзишмалари Google қидирувига чиқиб кетдиБугун, 01:26
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб