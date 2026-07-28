Гигабйте GeForce Аорус RTX 5080 Инфинитй ўзига хос платалар дизайни билан ажралиб турди
ixbt.com маълумотига кўра, Гигабйте компанияси бозорда мутлақо ўзгача конструкцияга эга бўлган GeForce Аорус Инфинитй туркумидаги видеокарталарни тақдим этди. Ушбу туркумдаги энг юқори моделлар қаторига кирувчи RTX 5080 графикли платасининг дизайни технологик ҳамжамият эътиборини тортди, чунки унинг печат платаси кутилмаган меъморий ечимларга эга бўлиб чиқди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Ғайриоддий тузилма ва ҳаво оқимиОчиқланган маълумотларга кўра, янги видеокартанинг печат плата қисми етарлича қисқа узунликка эга бўлиб, унинг чап қисмида улкан тешик мавжудлиги аниқланди. Мазкур тешик яхлит эмас ва уни бир нечта юпқа йўлкалар кесиб ўтади. Мутахассисларнинг таъкидлашича, бундай муҳандислик ечими совутиш тизимининг ҳавони тўғридан-тўғри ўтказиб юбориши, яни сквозной продум таъминланиши учун атайлаб қилинган. Шунга ўхшаш дизайн илгари бозордаги бошқа моделларда кузатилмаган.
Зич жойлашув ва кучли қувват тизимиПечат платанинг умумий майдони унчалик катта эмаслиги сабабли, унинг устидаги микроэлементлар жуда зич жойлаштирилган. Хусусан, ixbt.com хабарига кўра, қурилма 17 фазали қувват қуйи тизими (подсистема питания) билан жиҳозланган бўлиб, бу графикли чипнинг барқарор ишлашини кафолатлайди.
Видеокартанинг самарали ишлаши нафақат платага, балки унинг совутиш мажмуасига ҳам боғлиқ. Ушбу модел учун яратилган радиаторда кўп сонли иссиқлик найчалари қўлланилгани боис, кулернинг умумий самарадорлиги жуда юқори бўлиши кутилмоқда. Гигабйте томонидан қўлланилган мазкур ёндашув юқори унумдорликдаги қурилмаларни қизиб кетишдан сақлашда муҳим қадам бўлиши мумкин.
…