Сатя Наделла: битта сунъий интеллектга таяниб қолган компаниялар инқирозга учрайди

·40·Техно
Сатя Наделла: битта сунъий интеллектга таяниб қолган компаниялар инқирозга учрайди

Microsoft раҳбари Сатя Наделла бизнес оламига сунъий интеллект технологияларидан фойдаланишда мутлақо ҳушёр бўлишни ва битта хусусий таъминотчига боғланиб қолмасликни қатъий тавсия қилди. CNN телеканалига берган интервюсида у фақат битта сунъий интеллект лабораториясига тўлиқ таяниб иш кўрадиган компаниялар келгусида рақобатбардошлигини йўқотиб, таназзулга юз тутишини очиқ айтди. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.

ixbt.com маълумотига кўра, Наделла бизнеслар ўз маълумотлари ва сўровларини (промптс) бошқа компанияларга топширишда эҳтиёткор бўлиши лозимлигини таъкидлаган. Унинг фикрича, ҳар бир корхона сунъий интеллект моделларидан фойдаланганда унинг барча метамаълумотларини ўзида сақлаб қолиши шарт. Бу келгусида ўзининг шахсий очиқ моделларини ёки махсус вазн параметрларини (веигҳтс) яратиш имконини беради.

Сунъий интеллект инфратузилмасини назорат қилиш зарурати

Microsoft раҳбари ўз фикрини давом эттирар экан, ўз моделига ёки мустақил инфратузилмасига эга бўлмаган ҳар қандай фирма аста-секин ўз фикрлаш қобилиятини ташқи томонга топшириб қўйишини таъкидлади. Агар компаниялар маълумотлар алмашинуви ва сўровларни моделдан ажратиб турувчи махсус AI шлюзларидан фойдаланмаса, улар катта хавф остида қолади.

Шунингдек, Наделла корхоналарни сунъий интеллект лабораторияларининг ўрнатилган кодлаш воситалари ва ёрдамчиларига (ҳарнессес) ҳаддан ташқари боғланиб қолмасликка чақирди. Бундай ёндашув компанияга келгусида исталган моделни ўзгартириш ёки бир нечта тизимлардан бир вақтнинг ўзида фойдаланиш имконини беради. Натижада бизнес ўз тақдирини битта провайдерга боғлаб қўймайди.

Бозор тенденциялари ва келажак истиқболлари

Қизиғи шундаки, Microsoft компаниясининг ўзи ҳам Anthropic ва OpenAI каби йирик сунъий интеллект лабораторияларининг асосий инвесторларидан бири ҳисобланади. Шунга қарамай, Наделланинг бу баёноти технология бозорида муқобил инфратузилма ва булутли хизматларга бўлган талаб ортиб бораётганини кўрсатади.

Бугунги кунда бизнес вакиллари битта қиммат моделга таяниб қолмасдан, очиқ кодли ва ўз аппарат таъминотида ишлай оладиган арзонроқ моделларни танлашга интилмоқда. Бу эса келгусида турли хил сунъий интеллект тизимларини бошқариш ҳамда мустақил кодлаш агентларидан фойдаланиш заруратини янада оширади.

Сатя НаделлаMicrosoftСунъий интеллектТехнологияларБизнес
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Anthropic раҳбари очиқ вазнли сунъий интеллект моделларига муносабат билдирдиAnthropic раҳбари очиқ вазнли сунъий интеллект моделларига муносабат билдирдиБугун, 05:20Гигабйте GeForce Аорус RTX 5080 Инфинитй ўзига хос платалар дизайни билан ажралиб турдиГигабйте GeForce Аорус RTX 5080 Инфинитй ўзига хос платалар дизайни билан ажралиб турдиБугун, 02:55Ҳало Кампаигн Эвольвед ўйини учун қандай видеочастота кераклиги маълум бўлдиҲало Кампаигн Эвольвед ўйини учун қандай видеочастота кераклиги маълум бўлдиБугун, 02:26Пеакокк ва YouTube стратегик шериклик келишувига эришдиПеакокк ва YouTube стратегик шериклик келишувига эришдиБугун, 01:56Теа Энергй термоядро реакторлари учун 20 миллион доллар грант олдиТеа Энергй термоядро реакторлари учун 20 миллион доллар грант олдиБугун, 01:52Claude фойдаланувчиларининг ёзишмалари Google қидирувига чиқиб кетдиClaude фойдаланувчиларининг ёзишмалари Google қидирувига чиқиб кетдиБугун, 01:26
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб