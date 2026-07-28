Сатя Наделла: битта сунъий интеллектга таяниб қолган компаниялар инқирозга учрайди
Microsoft раҳбари Сатя Наделла бизнес оламига сунъий интеллект технологияларидан фойдаланишда мутлақо ҳушёр бўлишни ва битта хусусий таъминотчига боғланиб қолмасликни қатъий тавсия қилди. CNN телеканалига берган интервюсида у фақат битта сунъий интеллект лабораториясига тўлиқ таяниб иш кўрадиган компаниялар келгусида рақобатбардошлигини йўқотиб, таназзулга юз тутишини очиқ айтди. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.
ixbt.com маълумотига кўра, Наделла бизнеслар ўз маълумотлари ва сўровларини (промптс) бошқа компанияларга топширишда эҳтиёткор бўлиши лозимлигини таъкидлаган. Унинг фикрича, ҳар бир корхона сунъий интеллект моделларидан фойдаланганда унинг барча метамаълумотларини ўзида сақлаб қолиши шарт. Бу келгусида ўзининг шахсий очиқ моделларини ёки махсус вазн параметрларини (веигҳтс) яратиш имконини беради.
Сунъий интеллект инфратузилмасини назорат қилиш заруратиMicrosoft раҳбари ўз фикрини давом эттирар экан, ўз моделига ёки мустақил инфратузилмасига эга бўлмаган ҳар қандай фирма аста-секин ўз фикрлаш қобилиятини ташқи томонга топшириб қўйишини таъкидлади. Агар компаниялар маълумотлар алмашинуви ва сўровларни моделдан ажратиб турувчи махсус AI шлюзларидан фойдаланмаса, улар катта хавф остида қолади.
Шунингдек, Наделла корхоналарни сунъий интеллект лабораторияларининг ўрнатилган кодлаш воситалари ва ёрдамчиларига (ҳарнессес) ҳаддан ташқари боғланиб қолмасликка чақирди. Бундай ёндашув компанияга келгусида исталган моделни ўзгартириш ёки бир нечта тизимлардан бир вақтнинг ўзида фойдаланиш имконини беради. Натижада бизнес ўз тақдирини битта провайдерга боғлаб қўймайди.
Бозор тенденциялари ва келажак истиқболлариҚизиғи шундаки, Microsoft компаниясининг ўзи ҳам Anthropic ва OpenAI каби йирик сунъий интеллект лабораторияларининг асосий инвесторларидан бири ҳисобланади. Шунга қарамай, Наделланинг бу баёноти технология бозорида муқобил инфратузилма ва булутли хизматларга бўлган талаб ортиб бораётганини кўрсатади.
Бугунги кунда бизнес вакиллари битта қиммат моделга таяниб қолмасдан, очиқ кодли ва ўз аппарат таъминотида ишлай оладиган арзонроқ моделларни танлашга интилмоқда. Бу эса келгусида турли хил сунъий интеллект тизимларини бошқариш ҳамда мустақил кодлаш агентларидан фойдаланиш заруратини янада оширади.
…