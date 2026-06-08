80 минг одам яшайдиган кема-шаҳар: келажак аллақачон бошланмоқда

·0·Дунё
80 минг одам яшайдиган кема-шаҳар: келажак аллақачон бошланмоқда

Дунёда илк бор улкан миқёсдаги сузувчи кема-шаҳар қурилиши режалаштирилмоқда. Лойиҳага кўра, узунлиги 1,5 километрга етадиган бу гигант иншоот оддий кема эмас, балки ҳақиқий “сузувчи мамлакат” бўлиши кутилмоқда.

Мазкур кема-шаҳарда яшаш учун барча шароитлар яратилади: мактаблар, коллежлар, стадион, банклар, савдо марказлари, ресторанлар ва ҳатто кичик аэропорт ҳам бўлади. Бу эса аҳолига қуруқликка чиқмасдан туриб, тўлиқ ҳаёт кечириш имконини беради.

Лойиҳа америкалик муҳандис Норман Нихон ғоясига асосланган бўлиб, ҳозирда уни амалга ошириш учун инвесторлар жалб қилинмоқда. Тахминий қиймати 16 миллиард долларга баҳоланаётган ушбу мега-лойиҳа амалга ошса, у тарихдаги энг йирик сузувчи иншоотлардан бирига айланади.

Режага кўра, кема-шаҳарда 50 минг доимий аҳоли истиқомат қилади, яна 10 минг турист ва 20 минг экипаж аъзолари ҳам жойлашиши мумкин. Энг қизиқ жиҳати шундаки, бу “сузувчи шаҳар” аҳолиси дунё бўйлаб саёҳат қилган ҳолда яшаш, ишлаш ва таълим олиш имконига эга бўлади.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Charos
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Трамп Эронга қўйилган санкциялар бўйича кутилмаган баёнот бердиТрамп Эронга қўйилган санкциялар бўйича кутилмаган баёнот бердиБугун, 06:32Дональд Трамп Эрон билан тинчлик келишуви бўйича қатъий баёнот бердиДональд Трамп Эрон билан тинчлик келишуви бўйича қатъий баёнот бердиБугун, 06:09Англияда ота ва қиз тиббиёт олийгоҳини бирга тамомладиАнглияда ота ва қиз тиббиёт олийгоҳини бирга тамомладиКеча, 13:23Дунёдаги энг чуқур бассейн: сув остида бутун бир шаҳар яширинганДунёдаги энг чуқур бассейн: сув остида бутун бир шаҳар яширинганКеча, 12:52Хитойда робот болакайни тепиб юбордиХитойда робот болакайни тепиб юбордиКеча, 12:36“Сувараклар партияси” намойиши ортидан олти киши ҳибсга олинди“Сувараклар партияси” намойиши ортидан олти киши ҳибсга олиндиКеча, 12:09
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Ер айланиши хавфли даражада секинлашмоқда: олимлар огоҳлантирди
Ер айланиши хавфли даражада секинлашмоқда: олимлар огоҳлантирди
12 августда ноёб ҳодиса: кундуз бир зумда тун бўлади
12 августда ноёб ҳодиса: кундуз бир зумда тун бўлади
Энг кўп олтин қазиб олувчи етакчи давлатлар рейтинги эълон қилинди...
Энг кўп олтин қазиб олувчи етакчи давлатлар рейтинги эълон қилинди...
Дунёни рекорд даражадаги иссиқ йиллар кутмоқда
Дунёни рекорд даражадаги иссиқ йиллар кутмоқда
Бу ҳафта осмонда ноёб мовий ой кўриниш беради
Бу ҳафта осмонда ноёб мовий ой кўриниш беради
Энг гўзал аёллар яшайдиган давлатлар рейтинги маълум қилинди
Энг гўзал аёллар яшайдиган давлатлар рейтинги маълум қилинди
40 йил сукут сақлаган “Луноход” яна сигнал юборди
40 йил сукут сақлаган “Луноход” яна сигнал юборди
Эрон Олий раҳбари Хоманаий кутилмаган баёнот берди
Эрон Олий раҳбари Хоманаий кутилмаган баёнот берди