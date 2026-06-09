Филиппинда кучли зилзила: қурбонлар сони ортмоқда

·0·Дунё
Филиппинда кучли зилзила: қурбонлар сони ортмоқда

Филиппиннинг жанубида жойлашган Минданао ороли қирғоқлари яқинида 8 июн куни кучли зилзила содир бўлди. 7,8 магнитудали ер силкиниши оқибатида камида 35 киши ҳалок бўлгани маълум қилинди.

Табиий офатдан сўнг ҳудудда юздан ортиқ афтершоклар кузатилган. Кучли силкинишлар натижасида 200 дан ортиқ фуқаро турли даражадаги тан жароҳатлари олган. Айни пайтда қутқарув ва тиклаш ишлари давом этмоқда.

Расмийлар вайроналар остида қолган бўлиши мумкин бўлган фуқароларни излаш ишларини олиб бормоқда. Зилзила кўплаб уй-жойлар ва инфратузилма объектларига жиддий зарар етказгани айтилмоқда.

Фожиа муносабати билан Шавкат Мирзиёев Фердинанд Маркосга ҳамдардлик билдириб, таъзия йўллади.

Мутахассислар ҳудудда яна такрорий зилзилалар кузатилиши мумкинлигини истисно этмаяпти ва аҳолига эҳтиёт чораларига қатъий амал қилишни тавсия қилмоқда.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Charos
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

14 кун овқатсиз қолган аёл Малайзия тоғларидан тирик топилди14 кун овқатсиз қолган аёл Малайзия тоғларидан тирик топилдиБугун, 15:19АҚШга тезроқ кетишни истаганлар учун янги премиум хизмат йўлга қўйилдиАҚШга тезроқ кетишни истаганлар учун янги премиум хизмат йўлга қўйилдиБугун, 15:15Робот 6200 метрлик Чимборасо вулқони чўққисига чиқди, навбат ЭверестгаРобот 6200 метрлик Чимборасо вулқони чўққисига чиқди, навбат ЭверестгаБугун, 15:10Толибон амалдорларига смартфон ишлатиш тақиқландиТолибон амалдорларига смартфон ишлатиш тақиқландиБугун, 14:16Федерал суд Трамп жорий этган қимматбаҳо виза тўловини бекор қилдиФедерал суд Трамп жорий этган қимматбаҳо виза тўловини бекор қилдиБугун, 12:08Яшаш даражаси энг юқори давлатлар маълум бўлдиЯшаш даражаси энг юқори давлатлар маълум бўлдиБугун, 10:22
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

12 августда ноёб ҳодиса: кундуз бир зумда тун бўлади
12 августда ноёб ҳодиса: кундуз бир зумда тун бўлади
Ер айланиши хавфли даражада секинлашмоқда: олимлар огоҳлантирди
Ер айланиши хавфли даражада секинлашмоқда: олимлар огоҳлантирди
Энг кўп олтин қазиб олувчи етакчи давлатлар рейтинги эълон қилинди...
Энг кўп олтин қазиб олувчи етакчи давлатлар рейтинги эълон қилинди...
Дунёни рекорд даражадаги иссиқ йиллар кутмоқда
Дунёни рекорд даражадаги иссиқ йиллар кутмоқда
Бу ҳафта осмонда ноёб мовий ой кўриниш беради
Бу ҳафта осмонда ноёб мовий ой кўриниш беради
Энг гўзал аёллар яшайдиган давлатлар рейтинги маълум қилинди
Энг гўзал аёллар яшайдиган давлатлар рейтинги маълум қилинди
40 йил сукут сақлаган “Луноход” яна сигнал юборди
40 йил сукут сақлаган “Луноход” яна сигнал юборди
Эрон Олий раҳбари Хоманаий кутилмаган баёнот берди
Эрон Олий раҳбари Хоманаий кутилмаган баёнот берди