Си Жинпинг КХДРга тарихий икки кунлик давлат ташрифини якунлади

·0·Дунё
Си Жинпинг КХДРга тарихий икки кунлик давлат ташрифини якунлади

Осиё қитъаси ва глобал геосиёсат оламида улкан акс-садо берган тарихий ва шов-шувли воқелик якунига етди. Хитой Халқ Республикаси Раиси Си Жинпинг Корея Халқ Демократик Республикасига (КХДР) узоқ кутилган икки кунлик расмий давлат ташрифини муваффақиятли якунлади. Бу Хитой раҳбарининг Шимолий Корея тупроғига (2019 йилнинг июнь ойидаги ташрифидан кейин) амалга оширган иккинчи олий даражадаги сафари бўлди. Энг муҳими, мазкур миссия Си Жинпингнинг 2026 йилдаги илк хорижий ташрифи сифатида тарих саҳифаларидан жой олди. Ушбу олий учрашув икки қудратли давлат ўртасида 1961 йилда имзоланган «Дўстлик, ҳамкорлик ва ўзаро ёрдам тўғрисида»ги тарихий шартноманинг қутлуғ 65 йиллик юбилейига бағишланди.

Океан орти ва Ғарб ОАВнинг диққат марказида бўлган ушбу сафар Шимолий Кореянинг ўзига хос дипломатик протоколига хос тарзда, мисли кўрилмаган максимал тантанаворлик, дабдаба ва чуқур рамзийлик муҳитида ўтди. Икки давлат етакчилари глобал майдондаги энг муҳим ва долзарб халқаро масалалар бўйича бир хил ва якдил қарашларга эга эканликларини бутун дунёга намойиш этиб, икки томонлама шериклик алоқаларини янада чуқурлаштиришнинг стратегик режаларини белгилаб олдилар.

Пхеньяндаги учрашувларнинг батафсил хронологияси

2026 йил 8 июнь:

  • Илк учрашув: Раис Си Жинпингнинг шахсий самолёти Пхеньян халқаро аэропортига муваффақиятли қўнди. Юксак мартабали меҳмон ва унинг рафиқаси Пэн Лиюань хонимни аэропорт чиқишида КХДР етакчиси Ким Чен Ин ва унинг рафиқаси Ли Сол Чжу катта эҳтиром билан кутиб олишди.

Си Жинпинг КХДРга тарихий икки кунлик давлат ташрифини якунлади

  • Минглар намойиши: Мамлакатнинг бош майдони — Ким Ир Сен номидаги майдонда улуғвор кутиб олиш маросими ташкил этилди. Унда махсус фахрий қоровул, ҳарбий оркестр, қўшинларнинг тантанали паради ҳамда қўлларида икки давлат байроқлари, гўзал гуллар ва йўлбошчиларнинг улкан портретларини тутиб турган минглаб пхеньянликлар иштирок этди. Бутун шаҳар кўчалари байрам либосига бурканди.

  • Музокаралар ва зиёфат: Икки мамлакат етакчилари дастлаб «яккама-якка» ёпиқ форматда, сўнгра кенг қамровли делегациялар иштирокида расмий маслаҳатлашувлар ўтказдилар. Кечқурун эса «Мокран» ҳашаматли қароргоҳида олий даражадаги давлат зиёфати уюштирилиб, унда абадий дўстлик, минтақавий барқарорлик ва социалистик ғоялар учун қадаҳлар кўтарилди. Кун дастури КХДРнинг энг сара бадиий ва мусиқий жамоаларининг мафтункор концерт дастури билан якунланди.

Си Жинпинг КХДРга тарихий икки кунлик давлат ташрифини якунлади

2026 йил 9 июнь:

  • Дўстлик хотираси: Ташрифнинг иккинчи кунида Си Жинпинг Япония босқинчилигига қарши елкама-елка туриб курашиш хотираси ва урушда ҳалок бўлган хитойлик жасур кўнгилли аскарлар шарафига қад кўтарган Хитой-Корея дўстлик минорасини зиёрат қилиб, гулчамбарлар қўйди.

  • Нутқ ва якун: Хитой раҳбари Корея Меҳнат партияси Кадрлар тайёрлаш марказий олий мактабининг тингловчилари қаршисида маъруза қилди. Шундан сўнг, якуний музокаралар бўлиб ўтди ва икки давлат ўртасида амалий ҳамкорликни кенгайтиришга қаратилган кўплаб муҳим ҳужжатлар имзоланди. Кечқурун Хитой делегацияси расмий кузатиш маросимидан сўнг Пхеньянни тарк этди.

Икки етакчидан муҳим баёнотлар ва имзоланган келишувлар

Олий даражадаги мулоқот давомида Си Жинпинг Хитой ва КХДР алоқалари вақт ва тарих синовларидан мардонавор ўтган «енгилмас дўстлик» эканини тизимли равишда қайд этди. У ташқи гегемонизм ва империалистик босимларга қарши биргаликда курашиш, давлатлар суверенитети ҳамда ҳудудий яхлитликни қатъий ҳимоя қилиш зарурлигини, шунингдек, алоқаларни «янги чўққилар»га олиб чиқиш вақти келганини билдирди.

Ўз навбатида, Ким Чен Ин ҳам Пекинни Пхеньяннинг «энг муҳим стратегик ҳамкори» ва мамлакат ташқи сиёсатидаги энг устувор йўналиш деб эълон қилди. Ушбу самимий ташриф учун миннатдорлик билдирган Шимолий Корея раҳбари, халқаро майдондаги барча муҳим ва баҳсли масалаларда Пхеньян ҳамиша Пекинни сўзсиз қўллаб-қувватлашига ваъда берди.

НАТИЖАДА ТОМОНЛАР ҚУЙИДАГИ ЭНГ ИСТИҚБОЛЛИ СОҲАЛАРДА ҲАМКОРЛИКНИ КЕНГАЙТИРИШГА КЕЛИШИБ ОЛДИЛАР:

  • Иқтисодиёт ва савдо: Ўзаро товар айирбошлаш ҳажмини ошириш, инвестициялар оқими ва иқтисодий интеграцияни кучайтириш.

  • Аграр соҳа: Қишлоқ хўжалигини ривожлантириш, озиқ-овқат хавфсизлигини таъминлаш ва халқаро санкциялар оқибатларини биргаликда енгиш.

  • Инфратузилма: Йирик йўллар қурилиши, энергетика тизимларини янгилаш ва денгиз портлари имкониятларини кенгайтириш.

  • Тиббиёт ва илм-фан: Соғлиқни сақлаш, замонавий фармацевтика ва инновацион тиббий технологиялар алмашинуви. Юқори технологиялар, таълим тизими ва малакали кадрлар тайёрлаш.

  • Гуманитар соҳа: Маданият, туризм, спорт лойиҳалари ва икки эл ёшлари ўртасидаги доимий алмашинувлар.

Си Жинпинг КХДРга тарихий икки кунлик давлат ташрифини якунлади

Иқтисодий ва геосиёсий контекст таҳлили

Иқтисодий жиҳатдан олиб қараганда, Хитой Шимолий Корея иқтисодиётида мутлақ устувор мавқега эга бўлиб, КХДР ташқи савдо айланмасининг қарийб 90 фоизини бир ўзи таъминлаб келмоқда. Глобал пандемия ва халқаро санкциялар туфайли юзага келган қисқа муддатли пасайишлардан сўнг, бугунги кунда таъминот занжири тўлиқ қайта тикланди. Икки ўртада темир йўл ва авиақатновлар фаол ишга тушди. Мутахассисларнинг фикрича, ушбу ташриф якунлари бўйича иш бошлайдиган қўшма лойиҳалар Шимолий Корея иқтисодиётини узил-кесил барқарорлаштиришга хизмат қилувчи муҳим «қутқарув ҳалқаси» ва пойдевор бўлади.

Геосиёсий нуқтаи назардан эса, ушбу ташриф КХДР ва Россия алоқалари ҳарбий-сиёсий соҳада жуда кучли даражада мустаҳкамланиб бораётган бир даврга тўғри келди. Кўплаб халқаро сиёсий таҳлилчилар Си Жинпингнинг ушбу юришини Пекиннинг Корея ярим оролидаги ўз анъанавий кучли таъсирини сақлаб қолиш ҳамда Пхеньяннинг Москва томон ҳаддан ташқари оғиб кетишининг олдини олишга қаратилган жуда донишманд ва стратегик юриши сифатида баҳолашмоқда. Гарчи КХДРнинг баҳсли ядро ва ракета дастурлари расман очиқ муҳокама қилинмаган бўлса-да, экспертлар бу мавзу ёпиқ эшиклар ортида атрофлича кўриб чиқилганига шубҳа қилишмаяпти.

Икки давлат ўртасидаги дўстлик ришталари 70 йилдан ортиқ бой тарихга эга бўлиб, Хитой 1950–1953 йиллардаги Корея уруши даврида шимолликларга ҳал қилувчи ҳарбий ёрдам берган эди. Бугунги кунда ҳам ушбу иттифоқ минтақада тинчликни сақлашнинг бош омили бўлиб хизмат қилмоқда. КХДР давлат ОАВлари ушбу ташрифни «буюк халқларнинг тарихий бирлиги» дея эътироф этди.

Халқаро сиёсатдаги энг сўнгги драматик ўзгаришлар, глобал раҳбарларнинг учрашувлари ва минтақамиздаги энг қайноқ эксклюзив янгиликларни ҳамиша Замин саҳифаларида биз билан биргаликда кузатиб боринг!

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Япония­да битта айиқ сабабли 94 та мактаб ёпилдиЯпония­да битта айиқ сабабли 94 та мактаб ёпилдиБугун, 15:41Филиппинда кучли зилзила: қурбонлар сони ортмоқдаФилиппинда кучли зилзила: қурбонлар сони ортмоқдаБугун, 15:3214 кун овқатсиз қолган аёл Малайзия тоғларидан тирик топилди14 кун овқатсиз қолган аёл Малайзия тоғларидан тирик топилдиБугун, 15:19АҚШга тезроқ кетишни истаганлар учун янги премиум хизмат йўлга қўйилдиАҚШга тезроқ кетишни истаганлар учун янги премиум хизмат йўлга қўйилдиБугун, 15:15Робот 6200 метрлик Чимборасо вулқони чўққисига чиқди, навбат ЭверестгаРобот 6200 метрлик Чимборасо вулқони чўққисига чиқди, навбат ЭверестгаБугун, 15:10Толибон амалдорларига смартфон ишлатиш тақиқландиТолибон амалдорларига смартфон ишлатиш тақиқландиБугун, 14:16
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

12 августда ноёб ҳодиса: кундуз бир зумда тун бўлади
12 августда ноёб ҳодиса: кундуз бир зумда тун бўлади
Ер айланиши хавфли даражада секинлашмоқда: олимлар огоҳлантирди
Ер айланиши хавфли даражада секинлашмоқда: олимлар огоҳлантирди
Энг кўп олтин қазиб олувчи етакчи давлатлар рейтинги эълон қилинди...
Энг кўп олтин қазиб олувчи етакчи давлатлар рейтинги эълон қилинди...
Дунёни рекорд даражадаги иссиқ йиллар кутмоқда
Дунёни рекорд даражадаги иссиқ йиллар кутмоқда
Бу ҳафта осмонда ноёб мовий ой кўриниш беради
Бу ҳафта осмонда ноёб мовий ой кўриниш беради
Энг гўзал аёллар яшайдиган давлатлар рейтинги маълум қилинди
Энг гўзал аёллар яшайдиган давлатлар рейтинги маълум қилинди
40 йил сукут сақлаган “Луноход” яна сигнал юборди
40 йил сукут сақлаган “Луноход” яна сигнал юборди
Эрон Олий раҳбари Хоманаий кутилмаган баёнот берди
Эрон Олий раҳбари Хоманаий кутилмаган баёнот берди