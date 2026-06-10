Ер остидаги топилма: асрлар сирини сақлаган узук

·0·Дунё
Ер остидаги топилма: асрлар сирини сақлаган узук

Металл изловчи ҳаваскор томонидан топилган XVI асрга оид ноёб олмосли узук аукционда катта қизиқиш уйғотиши кутилмоқда. Мутахассислар ушбу тарихий топилма 15 минг фунт стерлингдан 20 минг фунт стерлинггача баҳоланиши мумкинлигини маълум қилди. Узук 23 июнь куни Лондондаги машҳур аукцион савдоларида сотувга қўйилади.

Топилмани аниқлаган Стюартнинг айтишича, у узоқ давом этган етти соатлик қидирувнинг сўнгги паллаларида ер орасидан ушбу ноёб буюмни топган. Унинг сўзларига кўра, узукни қўлига олган пайтда ҳис-туйғуларини яшира олмаган.

«Узукни топганимда қувончдан ҳайратга тушдим. Бундай кашфиётни орзу қилардим, аммо унинг аҳамияти шунчалик юқори бўлишини тасаввур ҳам қилмагандим. Бу менинг бутун ҳаётимдаги энг яхши топилмам. Уни бемалол “умримда бир марта учрайдиган топилма” деб аташим мумкин», — дейди у.

Қизиқ жиҳати шундаки, узук тупроқ орасидан чиқарилганда ундаги олмослардан бири ажралиб, Стюартнинг қўлига тушиб кетган. Яна бир қимматбаҳо тош эса йўқолгани маълум бўлган. Шундан сўнг у топилма чиққан жойдаги тупроқни йиғиб, ювиб ва элакдан ўтказиб чиққан. Натижада йўқолган олмос ҳам топилган.

Маълум қилинишича, аукциондан тушадиган маблағ топилма аниқланган ер эгаси ва топувчи ўртасида тенг тақсимланади. Узук эса экспертиза учун Британия музейи мутахассислари томонидан ўрганиб чиқилган.

Noonans аукцион уйининг заргарлик буюмлари бўйича мутахассиси Лаура Смитнинг таъкидлашича, XVII аср бошларида барокко услубида яратилган йирик ва кўзга ташланувчи узуклар жуда машҳур бўлган. Унинг фикрича, мазкур узукнинг гул шаклидаги қисми саккизта ноёб «hogback» туридаги олмослардан ташкил топган бўлиб, бундай намуналар жуда кам учрайди.

Мутахассислар мазкур топилмани нафақат қимматбаҳо заргарлик буюми, балки ўз даврининг тарихий ва маданий меросини акс эттирувчи ноёб артефакт сифатида баҳоламоқда.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Туркияда аёлини пичоқлаб ўлдирган ўзбекистонликка умрбод қамоқ жазоси сўралдиТуркияда аёлини пичоқлаб ўлдирган ўзбекистонликка умрбод қамоқ жазоси сўралдиБугун, 15:59Британия оролларида 415 миллион йиллик улкан чаён топилдиБритания оролларида 415 миллион йиллик улкан чаён топилдиБугун, 11:11Мехикода ЖЧ-2026 очилиши олдидан оммавий норозилик намойишлари бошландиМехикода ЖЧ-2026 очилиши олдидан оммавий норозилик намойишлари бошландиБугун, 10:26Теҳрон Вашингтонга минтақани тарк этиш ҳақида огоҳлантириш бердиТеҳрон Вашингтонга минтақани тарк этиш ҳақида огоҳлантириш бердиБугун, 09:45Жанубий Африкадаги отишмада 12 киши ҳалок бўлдиЖанубий Африкадаги отишмада 12 киши ҳалок бўлдиБугун, 09:37Афғонистон Покистонни учта вилоятга зарба беришда айбладиАфғонистон Покистонни учта вилоятга зарба беришда айбладиБугун, 09:29
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

12 августда ноёб ҳодиса: кундуз бир зумда тун бўлади
12 августда ноёб ҳодиса: кундуз бир зумда тун бўлади
Ер айланиши хавфли даражада секинлашмоқда: олимлар огоҳлантирди
Ер айланиши хавфли даражада секинлашмоқда: олимлар огоҳлантирди
Энг кўп олтин қазиб олувчи етакчи давлатлар рейтинги эълон қилинди...
Энг кўп олтин қазиб олувчи етакчи давлатлар рейтинги эълон қилинди...
Дунёни рекорд даражадаги иссиқ йиллар кутмоқда
Дунёни рекорд даражадаги иссиқ йиллар кутмоқда
Бу ҳафта осмонда ноёб мовий ой кўриниш беради
Бу ҳафта осмонда ноёб мовий ой кўриниш беради
Энг гўзал аёллар яшайдиган давлатлар рейтинги маълум қилинди
Энг гўзал аёллар яшайдиган давлатлар рейтинги маълум қилинди
40 йил сукут сақлаган “Луноход” яна сигнал юборди
40 йил сукут сақлаган “Луноход” яна сигнал юборди
Эрон Олий раҳбари Хоманаий кутилмаган баёнот берди
Эрон Олий раҳбари Хоманаий кутилмаган баёнот берди