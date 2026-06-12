Хитой сувларида жосус тошбақалар ва балиқлар шов-шувга сабаб бўлди

·0·Дунё
Хитой сувларида жосус тошбақалар ва балиқлар шов-шувга сабаб бўлди

Хитой Давлат хавфсизлиги вазирлиги чет эл разведка тузилмалари мамлакатнинг сув ҳудудларида янги турдаги кузатув усулларидан фойдаланаётгани ҳақида баёнот берди.

Вазирлик 12 июнь куни WeChat платформасида эълон қилган маълумотда, Хитой атрофидаги денгиз ҳудудларида “кўринмас уруш” ва махфий разведка фаолияти кучайгани таъкидланган.

Расмий баёнотга кўра, айрим хорижий идоралар сувости маълумотларини йиғиш учун турли замонавий қурилмалардан, шу жумладан сенсорлар ўрнатилган ҳайвонлардан ҳам фойдаланмоқда.

Вазирлик маълумотида “жосус тошбақалар” ва “жосус балиқлар” орқали сув муҳити ҳақидаги маълумотлар тўпланиб, улар реал вақтда сунъий йўлдош орқали узатилгани айтилган. Бу маълумотлар сув ҳарорати, шўрланиш даражаси ва океан оқимларини ўз ичига олган.

Бироқ расмийлар ушбу ҳайвонлар қаердан олингани ва уларни ким техник жиҳозлагани ҳақида аниқ маълумот бермаган.

Хитой томони, шунингдек, сувости маёқчалари ва тўлқин ҳаракати орқали ишлайдиган махсус “глайдер” қурилмалари ҳам аниқланганини билдирди. Улар ҳарбий кемалар ҳаракати ва сувости товушларини кузатиш учун ишлатилган бўлиши мумкинлиги таъкидланмоқда.

Маълумотда қайд этилишича, Жанубий Хитой денгизи, Шарқий Хитой денгизи ва Тайван бўғози атрофида разведка фаоллиги тез-тез кузатилмоқда.

Шу билан бирга, Хитой оммавий ахборот воситалари сув ҳудудларида шубҳали қурилмаларни топган балиқчиларга катта миқдорда пул мукофотлари берилаётганини ҳам маълум қилган.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ариана Гранде Оқ уйдан мусиқасидан фойдаланмасликни талаб қилдиАриана Гранде Оқ уйдан мусиқасидан фойдаланмасликни талаб қилдиБугун, 12:05Таиланд маликаси 4 йил комада ётиб, соғлиғи кескин ёмонлашгани сабабли вафот этдиТаиланд маликаси 4 йил комада ётиб, соғлиғи кескин ёмонлашгани сабабли вафот этдиБугун, 12:00Ниқобдаги хайриячи: бутун дунёга яширин ёрдам бераётган инсонНиқобдаги хайриячи: бутун дунёга яширин ёрдам бераётган инсонБугун, 10:51Инсониятнинг илк излари сақланган 9 минг йиллик ғор сириИнсониятнинг илк излари сақланган 9 минг йиллик ғор сириБугун, 10:14Илон Маск тарихдаги биринчи триллионерга айлангани айтилмоқдаИлон Маск тарихдаги биринчи триллионерга айлангани айтилмоқдаБугун, 08:56Жанубий Кореянинг собиқ президенти 30 йилга қамалдиЖанубий Кореянинг собиқ президенти 30 йилга қамалдиБугун, 08:33
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

12 августда ноёб ҳодиса: кундуз бир зумда тун бўлади
12 августда ноёб ҳодиса: кундуз бир зумда тун бўлади
Ер айланиши хавфли даражада секинлашмоқда: олимлар огоҳлантирди
Ер айланиши хавфли даражада секинлашмоқда: олимлар огоҳлантирди
Энг кўп олтин қазиб олувчи етакчи давлатлар рейтинги эълон қилинди...
Энг кўп олтин қазиб олувчи етакчи давлатлар рейтинги эълон қилинди...
Дунёни рекорд даражадаги иссиқ йиллар кутмоқда
Дунёни рекорд даражадаги иссиқ йиллар кутмоқда
Бу ҳафта осмонда ноёб мовий ой кўриниш беради
Бу ҳафта осмонда ноёб мовий ой кўриниш беради
Энг гўзал аёллар яшайдиган давлатлар рейтинги маълум қилинди
Энг гўзал аёллар яшайдиган давлатлар рейтинги маълум қилинди
Эрон Олий раҳбари Хоманаий кутилмаган баёнот берди
Эрон Олий раҳбари Хоманаий кутилмаган баёнот берди
40 йил сукут сақлаган “Луноход” яна сигнал юборди
40 йил сукут сақлаган “Луноход” яна сигнал юборди