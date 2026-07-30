Рус актёрининг Путинга вирус мурожаати ва 2 соатдан кейинги кутилмаган «тавбаси»
Россиялик 26 ёшли актёр Алексей Ярмушчик 2026 йил 28 июл куни Instagram саҳифасида Россия президенти Владимир Путинга кескин танқидий видеомурожаат йўллади ва бу пост икки кун ичида бир ярим миллиондан ортиқ кўрилди. У ўз чиқишида Путинни президент сифатида кўрмаслигини ҳамда Қримнинг аннексия қилинишига норозилигини очиқ баён қилди.
Россиялик 26 ёшли иқтидорли актёр Алексей Ярмушчикнинг РФ президенти Владимир Путинга йўллаган кескин танқидий видеомурожаати интернетнинг рус сегментида ҳақиқий ахборот портлашини содир этди. Бир неча соат ичида миллионлаб кўрилган вирус видеодан сўнг, актёр кутилмаганда ўз фикридан қайтди.
Zamin.uz ушбу шов-шувли воқеа тафсилотлари, актёрнинг асл мақсадлари ва унинг Сергей Безруков театридаги фаолияти билан боғлиқ қизиқарли жиҳатларни таҳлил қилади.
1. Ахборот пуфагини ёриб чиқиш: Биринчи видеодаги оловли нутқ
2026 йилнинг 28 июль тонгида Алексей Ярмушчик ўз инстаграм саҳифасида Владимир Путинга тўғридан-тўғри мурожаат ёзилган видеони эълон қилди. Унда зумерлар авлоди вакили бўлган актёр сиёсий қарашларини очиқ-ойдин ва жуда ҳис-туйғуларга берилиб баён қилган.
Ярмушчикнинг мурожаатидаги энг шов-шувли нуқталар:
«Путин – менинг президентим эмас»: Актёр бу фикрни бир неча бор такрорлаб, ўзи ва тенгдошлари Путинни президент сифатида кўришни истамаслигини таъкидлаган.
«Қрим – бизники эмас»: У Россиянинг Қримни аннексия қилишига нисбатан ўз норозилигини очиқ билдирган.
Тенгдошлар қўрқуви: Актёр ўз авлодининг амалдаги ҳукуматдан қўрқишини, аммо ичида норози эканлигини айтган. У фақат хорижий агентларга қарши Шаман (Ярослав Дронов) ҳукуматни қўллаб-қувватлашини мисол қилиб келтирган.
Пропагандадан чарчоқ: Ярмушчик давлат телевидениесини кўришни истамаслигини, Инстаграм каби блокировка қилинган сервисларни афзал кўришини айтган.
Диққатга сазовор факт: Ушбу видео икки кун ичида бир ярим миллиондан ортиқ кўрилди, постга 65 мингдан ортиқ киши лайк босди.
2. Кутилмаган бурилиш: Икки соатдан кейинги «тавба» видеоси
Биринчи видео вирусдек тарқалаётган бир пайтда, Алексей Ярмушчик бир неча соат ўтиб навбатдаги мурожаатни эълон қилди. Иккинчи видеода унинг оҳанги ва фикрлари биринчисига мутлақо қарама-қарши эди.
Актёр ўз фикрини ўзгартирганини қуйидагича изоҳлади:
Онасининг сўзлари: У онаси унга сиёсатда ҳеч нарсани тушунмаслигини ва Путин мамлакат учун «кўп иш қилгани»ни айтганини билдирди.
Мухолифларнинг «меҳрибонлиги»: Актёр ўзининг биринчи видеосига ёзилган салбий изоҳларни ўқиб, одамларнинг «яхшилик билан ёзишлари»дан ҳайратга тушганини айтган. Бу «меҳрибонлик» унинг фикрини ўзгартиришга сабаб бўлган.
Ҳукуматга «муҳаббат»: Иккинчи видеода Ярмушчик: «Мен аллақачон ҳукуматни ҳам яхши кўраман, мен аллақачон Владимир Владимировични... ҳурмат қиламан», – деган.
3. Оқибатлардан чўчиш ва сафарбарлик қўрқуви: Асл сабаблар нимада?
Актёр «Осторожно, новости» нашрига берган интервюсида ўз ҳаракатларининг асл сабабларини очиқлади. У биринчи видеони «ахборот пуфагини ёриб чиқишга уриниш» деб атаган бўлса-да, оқибатлардан «албатта, чўчиётгани»ни тан олди.
«Мен 26 ёшдаман. Тенгдошларимнинг барчаси қўрқишади. Путиннинг фамилиясини тилга олган ягона одамман. Бошқалар эса қандайдир қўрқувда», – деган у.
Мурожаатга туртки бўлган омил: Актёрнинг сўзларига кўра, Россияда сафарбарликнинг янги тўлқини бошланиши ҳақидаги миш-мишлар уни жуда қаттиқ хавотирга солган. «Мендек ёш йигит учун, бу энг кучли хавотирлардан биридир», – деган у.
Алексей Ярмушчикнинг Сергей Безруков театридаги фаолияти ва кетиши
Алексей Ярмушчик сиёсий фаоллигидан олдин Сергей Безруков раҳбарлигидаги Москва област драма театрида ишлаган. Безруков Путиннинг ишончли вакили сифатида танилганлиги сабабли, Ярмушчикнинг бу театрда ишлаши ва кейинчалик Путинни танқид қилиши алоҳида қизиқарли жиҳатдир.
Актёр 2026 йил июн ойида театрдан бўшаган. У бунга қуйидаги сабабларни келтирган:
Жуда паст иш ҳақи.
Актёрларни «мулк сифатида қабул қилишлари».
Психологик чегараларни бузиш ва қадр-қимматни камситиш.
Асосий маълумотлар жадвали
Меззон / Маълумот
Тафсилотлар
Субъект
Алексей Ярмушчик (26 ёшли рус актёри)
Биринчи видео (28 июль)
Путинни танқид қилган, Қримни «бизники эмас» деган
Вирус кўрсаткичлари
1,5 млн+ кўриш, 65к+ лайк (2 кунда)
Иккинчи видео (Икки соатдан кейин)
Ҳукуматни севишини ва Путинни ҳурмат қилишини айтган
Асл сабаб (Интервью)
Ахборот пуфагини ёриб чиқиш ва сафарбарлик қўрқуви
Собиқ иш жойи
Москва област драма театри (Бадиий раҳбар: Сергей Безруков)
Театрдан кетиш сабаби
Паст ойлик, мулк сифатида кўриш, психологик босим
Ушбу шов-шувли ва таҳлилий воқеа ҳақидаги хабарни тезроқ яқинларингиз ва танишларингизга юборинг!
Рус актёрининг Путинга кескин мурожаати ва икки соатдан кейинги «тавбаси» ортидаги қўрқув ва ички зиддиятлар — бу бугунги куннинг энг долзарб мавзуларидан биридир.
Ушбу қайноқ ва таҳлилий мақолани дарҳол дўстларингиз ва сиёсий вазиятга қизиқувчи гуруҳларга юборинг!
Сизнингча, актёрнинг икки видеоси ортидаги ҳақиқий туйғулар қайси бирига яқинроқ? Нима учун у икки соатдан кейин фикрини ўзгартирди? Ўз фикр ва тахминларингизни изоҳларда қолдиринг!
…