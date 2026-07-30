Иссиқкўлда янги туризм магнити: президентлар илк халқаро голф клубини очди

·0·Дунё
Иссиқкўлда янги туризм магнити: президентлар илк халқаро голф клубини очди

Иссиқкўл бўйида оддий спорт иншооти эмас, Қирғизистон туризмининг янги йўналишини белгилаши мумкин бўлган йирик мажмуа ишга туширилди. Ўзбекистон Президенти Шавкат Мирзиёев Марказий Осиё ва Озарбайжон давлат раҳбарлари билан биргаликда мамлакатдаги илк халқаро тоифадаги гольф клубининг тантанали очилиш маросимида иштирок этди.

Янги клуб гольфни оммалаштириш билан бирга, Иссиқкўлга юқори даромадли сайёҳларни жалб қилиш ва мавсумий туризмни кенгайтиришга хизмат қилиши кутилмоқда. Аммо лойиҳанинг ҳақиқий таъсири унда халқаро мусобақалар, меҳмонхона хизматлари ва янги иш ўринлари қай даражада йўлга қўйилишига боғлиқ бўлади.

Иссиқкўлда янги туризм магнити: президентлар илк халқаро голф клубини очди

Президентлар янги мажмуа имкониятлари билан танишди

Тадбир Шавкат Мирзиёевнинг Чўлпонота шаҳрига ташрифи доирасида ўтказилди. Маросимда Қирғизистон раҳбари Садир Жапаров, Марказий Осиё мамлакатлари ва Озарбайжон давлат раҳбарлари қатнашди.

Етакчиларга мажмуада яратилган замонавий спорт ва туризм инфратузилмаси тақдим этилди. Янги объект профессионал спортчилар билан бирга гольфни энди ўрганаётган меҳмонларга ҳам хизмат кўрсатиши, келажакда эса йирик мусобақалар ўтказиш учун майдонга айланиши мумкинлиги таъкидланди.

Иссиқкўлда янги туризм магнити: президентлар илк халқаро голф клубини очди

Давлат раҳбарлари Садир Жапаров ва Қирғизистон халқини янги объектнинг очилиши билан табриклаб, мамлакат туризм салоҳиятини оширишга қаратилган лойиҳаларда муваффақият тилади.

Лойиҳа қанчалик катта?

Гольф курорти ҳақида аввал тарқатилган маълумотларга кўра, мажмуа Иссиқкўлнинг шимолий соҳилидаги Қошкўл қишлоғи яқинида жойлашган.

Лойиҳанинг умумий ҳудуди қарийб 104 гектарни ташкил этади. Унинг тахминан 70 гектари 18 тешикли, халқаро талабларга мос гольф майдони учун ажратилган. Майдон «линкс» услубида лойиҳалаштирилган бўлиб, бундай формат одатда табиий рельеф, шамол ва очиқ ҳудуд хусусиятларидан фойдаланишни назарда тутади.

Иссиқкўлда янги туризм магнити: президентлар илк халқаро голф клубини очди

Дастлабки режаларда мажмуа ҳудудида:

  • профессионал гольф майдони;

  • гольф академияси;

  • меҳмонлар учун апартаментлар;

  • дам олиш ва овқатланиш объектлари;

  • клуб аъзолари учун махсус хизматлар;

  • мусобақа ҳамда машғулот инфратузилмасини ташкил этиш кўзда тутилган.

Аввалги лойиҳа тақдимотларида курорт ҳудудида меҳмонлар учун 1,5 мингдан ортиқ апартамент барпо этилиши ҳам режалаштирилгани айтилган. Бироқ очилиш маросимига доир расмий хабарда ҳозиргача мажмуанинг қайси қисмлари тўлиқ ишга туширилгани очиқланмади.

Иссиқкўлда янги туризм магнити: президентлар илк халқаро голф клубини очди

Нега гольф туризм учун муҳим?

Гольф кўплаб мамлакатларда фақат спорт тури эмас, балки меҳмонхона, ресторан, транспорт ва кўнгилочар хизматларни бирлаштирувчи туристик маҳсулот ҳисобланади.

Оддий сайёҳ бир ҳудудда бир ёки икки кун қолиши мумкин. Гольф ўйнаш учун келган меҳмон эса кўпинча бир неча кун яшайди, майдондан ташқари меҳмонхона, овқатланиш, транспорт ва бошқа хизматлардан ҳам фойдаланади.

Шу сабаб мажмуа тўлиқ қувватда ишласа, Иссиқкўлда:

  • сайёҳларнинг қолиш муддатини узайтириш;

  • юқори тўлов қобилиятига эга аудиторияни жалб қилиш;

  • халқаро мусобақалар ўтказиш;

  • маҳаллий хизмат кўрсатиш бизнесини ривожлантириш;

  • янги доимий ва мавсумий иш ўринлари яратиш имкони пайдо бўлади.

Иссиқкўлда янги туризм магнити: президентлар илк халқаро голф клубини очди

Бу лойиҳа, айниқса, Иссиқкўл туризмини фақат пляж ва ёзги дам олиш билан чеклаб қўймаслик нуқтаи назаридан аҳамиятли. Гольф мавсуми об-ҳавога боғлиқ бўлса-да, у баҳор ва куз ойларида ҳам сайёҳлик оқимини сақлашга ёрдам бериши мумкин.

Очилишнинг сиёсий рамзи ҳам бор

Маросимда бир вақтнинг ўзида бир нечта давлат раҳбарининг қатнашиши объектга оддий маҳаллий спорт клубидан юқорироқ мақом берди.

Бу, бир томондан, Қирғизистоннинг йирик туризм лойиҳаларини минтақавий даражада намойиш этиш истагини кўрсатади. Иккинчи томондан, Марказий Осиё ва Озарбайжон мамлакатларининг туризм соҳасида биргаликда ишлаш имкониятларига ҳам ишора қилади.

Иссиқкўлда янги туризм магнити: президентлар илк халқаро голф клубини очди

Минтақа мамлакатлари ягона сайёҳлик йўналишларини яратса, хорижий меҳмон бир сафар давомида бир нечта давлатга ташриф буюриши мумкин. Иссиқкўлдаги гольф курорти эса табиат, спорт ва премиум дам олишни бирлаштирадиган шундай минтақавий маршрутлардан бири бўлиши эҳтимол.

Ҳали жавобсиз саволлар бор

Расмий хабарда мажмуанинг қурилиш қиймати, инвесторлари, ходимлар сони ва кутилаётган йиллик сайёҳлар оқими ҳақида батафсил маълумот берилмаган.

Шунингдек, қуйидаги масалалар ҳам очиқ қолмоқда:

Иссиқкўлда янги туризм магнити: президентлар илк халқаро голф клубини очди

  • клубга кириш ва аъзолик шартлари;

  • халқаро мусобақалар тақвими;

  • меҳмонхона ва апартаментларнинг ишга тушиш санаси;

  • маҳаллий аҳоли учун яратиладиган иш ўринлари;

  • сув ресурсларидан фойдаланиш ва майдонни парваришлаш тизими.

Гольф майдонлари катта ҳудуд ва мунтазам парваришни талаб қилади. Шу боис Иссиқкўл каби экологик жиҳатдан нозик ҳудудда лойиҳанинг сув сарфи ва табиатга таъсири ҳам жамоатчилик учун муҳим масала бўлиб қолади.

Иссиқкўлда янги туризм магнити: президентлар илк халқаро голф клубини очди

Асосий хулоса

Қирғизистондаги илк халқаро тоифадаги гольф клубининг очилиши мамлакат туризм соҳасида янги йўналиш бошланаётганини кўрсатади.

Шавкат Мирзиёев ва бошқа давлат раҳбарларининг маросимда иштирок этиши лойиҳанинг минтақавий аҳамиятини оширди. Мажмуа гольфни оммалаштириш, Иссиқкўлга янги тоифадаги сайёҳларни жалб қилиш ва спорт туризмини ривожлантиришга хизмат қилиши кутилмоқда.

Иссиқкўлда янги туризм магнити: президентлар илк халқаро голф клубини очди

Энди асосий интрига — катта майдон ва замонавий инфратузилма реал туристик оқим, халқаро мусобақалар ҳамда маҳаллий аҳоли учун янги даромад манбаига айлана оладими?

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Португалияда шов-шув: Трампнинг набираси Жоау Феликсга қизиқиш билдирдиПортугалияда шов-шув: Трампнинг набираси Жоау Феликсга қизиқиш билдирдиБугун, 22:21UFC юлдузи рафиқасини машинада уриб кетишга уринди: айблов ва ҳибсга олишUFC юлдузи рафиқасини машинада уриб кетишга уринди: айблов ва ҳибсга олишБугун, 20:48Сингапур метросида йўловчининг пауэрбанки ёниб кетдиСингапур метросида йўловчининг пауэрбанки ёниб кетдиБугун, 20:42Россия Украинага оммавий ракета ва дрон ҳужумини уюштирди: сўнгги тафсилотларРоссия Украинага оммавий ракета ва дрон ҳужумини уюштирди: сўнгги тафсилотларБугун, 20:33Телефонга берилган сайёҳ айиқ билан юзма-юз келди (видео)Телефонга берилган сайёҳ айиқ билан юзма-юз келди (видео)Бугун, 20:20Хўжайинига буйрагини берган аёл кейинчалик ишдан бўшатилдиХўжайинига буйрагини берган аёл кейинчалик ишдан бўшатилдиБугун, 19:49
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Олимлар Ерда ҳаёт қачон тугашини ҳисоблаб чиқди
Олимлар Ерда ҳаёт қачон тугашини ҳисоблаб чиқди
Атлантикада улкан оқ акула пайдо бўлди, янада каттаси яқинлашмоқда
Атлантикада улкан оқ акула пайдо бўлди, янада каттаси яқинлашмоқда
Оёқлари билан расм чизадиган Фотима узоқ йиллик орзуси Роналду билан учрашди
Оёқлари билан расм чизадиган Фотима узоқ йиллик орзуси Роналду билан учрашди
Дунёдаги энг чиройли сўз эълон қилинди
Дунёдаги энг чиройли сўз эълон қилинди
Боғча тарбиячисининг бу меҳри миллионлар қалбини забт этди
Боғча тарбиячисининг бу меҳри миллионлар қалбини забт этди
Ламин Ямалнинг финалдан кейинги пул дасталари билан тушган сурати тармоқларда баҳс уйғотди
Ламин Ямалнинг финалдан кейинги пул дасталари билан тушган сурати тармоқларда баҳс уйғотди
Ламин Ямалнинг Испания федерациясидан сўраган ғалати илтимоси кўплаб баҳсларга сабаб бўлди
Ламин Ямалнинг Испания федерациясидан сўраган ғалати илтимоси кўплаб баҳсларга сабаб бўлди
Вирусга айланган ўйинчоқ болаларни шифохонага туширмоқда
Вирусга айланган ўйинчоқ болаларни шифохонага туширмоқда