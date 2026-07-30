Иссиқкўлда янги туризм магнити: президентлар илк халқаро голф клубини очди
Иссиқкўл бўйида оддий спорт иншооти эмас, Қирғизистон туризмининг янги йўналишини белгилаши мумкин бўлган йирик мажмуа ишга туширилди. Ўзбекистон Президенти Шавкат Мирзиёев Марказий Осиё ва Озарбайжон давлат раҳбарлари билан биргаликда мамлакатдаги илк халқаро тоифадаги гольф клубининг тантанали очилиш маросимида иштирок этди.
Янги клуб гольфни оммалаштириш билан бирга, Иссиқкўлга юқори даромадли сайёҳларни жалб қилиш ва мавсумий туризмни кенгайтиришга хизмат қилиши кутилмоқда. Аммо лойиҳанинг ҳақиқий таъсири унда халқаро мусобақалар, меҳмонхона хизматлари ва янги иш ўринлари қай даражада йўлга қўйилишига боғлиқ бўлади.
Президентлар янги мажмуа имкониятлари билан танишди
Тадбир Шавкат Мирзиёевнинг Чўлпонота шаҳрига ташрифи доирасида ўтказилди. Маросимда Қирғизистон раҳбари Садир Жапаров, Марказий Осиё мамлакатлари ва Озарбайжон давлат раҳбарлари қатнашди.
Етакчиларга мажмуада яратилган замонавий спорт ва туризм инфратузилмаси тақдим этилди. Янги объект профессионал спортчилар билан бирга гольфни энди ўрганаётган меҳмонларга ҳам хизмат кўрсатиши, келажакда эса йирик мусобақалар ўтказиш учун майдонга айланиши мумкинлиги таъкидланди.
Давлат раҳбарлари Садир Жапаров ва Қирғизистон халқини янги объектнинг очилиши билан табриклаб, мамлакат туризм салоҳиятини оширишга қаратилган лойиҳаларда муваффақият тилади.
Лойиҳа қанчалик катта?
Гольф курорти ҳақида аввал тарқатилган маълумотларга кўра, мажмуа Иссиқкўлнинг шимолий соҳилидаги Қошкўл қишлоғи яқинида жойлашган.
Лойиҳанинг умумий ҳудуди қарийб 104 гектарни ташкил этади. Унинг тахминан 70 гектари 18 тешикли, халқаро талабларга мос гольф майдони учун ажратилган. Майдон «линкс» услубида лойиҳалаштирилган бўлиб, бундай формат одатда табиий рельеф, шамол ва очиқ ҳудуд хусусиятларидан фойдаланишни назарда тутади.
Дастлабки режаларда мажмуа ҳудудида:
профессионал гольф майдони;
гольф академияси;
меҳмонлар учун апартаментлар;
дам олиш ва овқатланиш объектлари;
клуб аъзолари учун махсус хизматлар;
мусобақа ҳамда машғулот инфратузилмасини ташкил этиш кўзда тутилган.
Аввалги лойиҳа тақдимотларида курорт ҳудудида меҳмонлар учун 1,5 мингдан ортиқ апартамент барпо этилиши ҳам режалаштирилгани айтилган. Бироқ очилиш маросимига доир расмий хабарда ҳозиргача мажмуанинг қайси қисмлари тўлиқ ишга туширилгани очиқланмади.
Нега гольф туризм учун муҳим?
Гольф кўплаб мамлакатларда фақат спорт тури эмас, балки меҳмонхона, ресторан, транспорт ва кўнгилочар хизматларни бирлаштирувчи туристик маҳсулот ҳисобланади.
Оддий сайёҳ бир ҳудудда бир ёки икки кун қолиши мумкин. Гольф ўйнаш учун келган меҳмон эса кўпинча бир неча кун яшайди, майдондан ташқари меҳмонхона, овқатланиш, транспорт ва бошқа хизматлардан ҳам фойдаланади.
Шу сабаб мажмуа тўлиқ қувватда ишласа, Иссиқкўлда:
сайёҳларнинг қолиш муддатини узайтириш;
юқори тўлов қобилиятига эга аудиторияни жалб қилиш;
халқаро мусобақалар ўтказиш;
маҳаллий хизмат кўрсатиш бизнесини ривожлантириш;
янги доимий ва мавсумий иш ўринлари яратиш имкони пайдо бўлади.
Бу лойиҳа, айниқса, Иссиқкўл туризмини фақат пляж ва ёзги дам олиш билан чеклаб қўймаслик нуқтаи назаридан аҳамиятли. Гольф мавсуми об-ҳавога боғлиқ бўлса-да, у баҳор ва куз ойларида ҳам сайёҳлик оқимини сақлашга ёрдам бериши мумкин.
Очилишнинг сиёсий рамзи ҳам бор
Маросимда бир вақтнинг ўзида бир нечта давлат раҳбарининг қатнашиши объектга оддий маҳаллий спорт клубидан юқорироқ мақом берди.
Бу, бир томондан, Қирғизистоннинг йирик туризм лойиҳаларини минтақавий даражада намойиш этиш истагини кўрсатади. Иккинчи томондан, Марказий Осиё ва Озарбайжон мамлакатларининг туризм соҳасида биргаликда ишлаш имкониятларига ҳам ишора қилади.
Минтақа мамлакатлари ягона сайёҳлик йўналишларини яратса, хорижий меҳмон бир сафар давомида бир нечта давлатга ташриф буюриши мумкин. Иссиқкўлдаги гольф курорти эса табиат, спорт ва премиум дам олишни бирлаштирадиган шундай минтақавий маршрутлардан бири бўлиши эҳтимол.
Ҳали жавобсиз саволлар бор
Расмий хабарда мажмуанинг қурилиш қиймати, инвесторлари, ходимлар сони ва кутилаётган йиллик сайёҳлар оқими ҳақида батафсил маълумот берилмаган.
Шунингдек, қуйидаги масалалар ҳам очиқ қолмоқда:
клубга кириш ва аъзолик шартлари;
халқаро мусобақалар тақвими;
меҳмонхона ва апартаментларнинг ишга тушиш санаси;
маҳаллий аҳоли учун яратиладиган иш ўринлари;
сув ресурсларидан фойдаланиш ва майдонни парваришлаш тизими.
Гольф майдонлари катта ҳудуд ва мунтазам парваришни талаб қилади. Шу боис Иссиқкўл каби экологик жиҳатдан нозик ҳудудда лойиҳанинг сув сарфи ва табиатга таъсири ҳам жамоатчилик учун муҳим масала бўлиб қолади.
Асосий хулоса
Қирғизистондаги илк халқаро тоифадаги гольф клубининг очилиши мамлакат туризм соҳасида янги йўналиш бошланаётганини кўрсатади.
Шавкат Мирзиёев ва бошқа давлат раҳбарларининг маросимда иштирок этиши лойиҳанинг минтақавий аҳамиятини оширди. Мажмуа гольфни оммалаштириш, Иссиқкўлга янги тоифадаги сайёҳларни жалб қилиш ва спорт туризмини ривожлантиришга хизмат қилиши кутилмоқда.
Энди асосий интрига — катта майдон ва замонавий инфратузилма реал туристик оқим, халқаро мусобақалар ҳамда маҳаллий аҳоли учун янги даромад манбаига айлана оладими?
…