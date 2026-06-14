Бир донаси 4000 доллар: Бу гўштнинг нархига шаҳардан икки уй олса бўлади

·0·Дунё
Бир донаси 4000 доллар: Бу гўштнинг нархига шаҳардан икки уй олса бўлади

Дунёда турли хил қимматбаҳо таомлар мавжуд, аммо айрим гўшт турларининг нархи ҳатто кўпчиликни ҳайратга солиши мумкин. Қизиғи шундаки, рўйхатдаги биринчи ўрин қийматига шаҳар марказидан бир нечта уй харид қилиш мумкин.

5-ўринда Япониянинг машҳур Wagyu Beef гўшти жой олган. У дунёдаги энг қиммат гўшт турларидан бири саналади. Ушбу маҳсулотнинг 1 килограмми одатда 200 доллардан 600 долларгача баҳоланади.

4-ўриндан эса Kobe Beef ўрин олган. Бу оддий Wagyu эмас, балки унинг энг нуфузли навларидан бири ҳисобланади. Мазкур гўштнинг нархи 1 килограмм учун тахминан 1000 долларгача етади.

3-ўринда Matsusaka Beef қайд этилган. У ҳам Япониянинг энг юқори сифатли Wagyu навларидан бири сифатида танилган. Унинг баҳоси айрим ҳолатларда 1 килограмм учун 1000 доллардан ҳам ошиб кетади.

2-ўринни Испаниянинг машҳур Iberico Ham маҳсулоти эгаллаган. Бу оддий қуритилган гўшт эмас. Унинг бир дона бутун сонининг нархи 4000 долларгача чиқиши мумкин.

Рўйхатнинг 1-ўринидан эса Bluefin Tuna ўрин олган.

Бу мол гўшти эмас, балки дунёдаги энг қиммат гўшт маҳсулотларидан бири сифатида эътироф этилади. Айниқса, Токиодаги аукционларда Bluefin Tuna учун рекорд даражада маблағлар таклиф қилинган бўлиб, айрим ҳолатларда унинг нархи 1 миллион долларгача етган. Шу сабабли у дунёдаги энг қиммат гўшт маҳсулотларидан бири сифатида тилга олинади.

YaponiyaВагю говогиКобе говогиИспанияТокио
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Эбола вируси бўйича шошилинч вазият: тарқалиш тез, чоралар кучайтирилмоқдаЭбола вируси бўйича шошилинч вазият: тарқалиш тез, чоралар кучайтирилмоқдаБугун, 08:36АҚШ–Эрон музокаралари Исроилни ташвишга солдиАҚШ–Эрон музокаралари Исроилни ташвишга солдиБугун, 07:48“Сочга ўхшаш” таом: Хитойдаги ноодатий деликатес ҳайрат уйғотмоқда“Сочга ўхшаш” таом: Хитойдаги ноодатий деликатес ҳайрат уйғотмоқдаБугун, 07:19Хитойда роботлар одамлардан пул сўраб, тиланчилик қилмоқдаХитойда роботлар одамлардан пул сўраб, тиланчилик қилмоқдаБугун, 05:17Сохта диплом билан 17 йил парвоз қилган учувчи қўлга олиндиСохта диплом билан 17 йил парвоз қилган учувчи қўлга олиндиБугун, 05:02Олимлар ҳайратда: Антарктида музлари остида улкан сирли тузилма топилдиОлимлар ҳайратда: Антарктида музлари остида улкан сирли тузилма топилдиБугун, 20:42
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

12 августда ноёб ҳодиса: кундуз бир зумда тун бўлади
12 августда ноёб ҳодиса: кундуз бир зумда тун бўлади
Ер айланиши хавфли даражада секинлашмоқда: олимлар огоҳлантирди
Ер айланиши хавфли даражада секинлашмоқда: олимлар огоҳлантирди
Энг кўп олтин қазиб олувчи етакчи давлатлар рейтинги эълон қилинди...
Энг кўп олтин қазиб олувчи етакчи давлатлар рейтинги эълон қилинди...
Дунёни рекорд даражадаги иссиқ йиллар кутмоқда
Дунёни рекорд даражадаги иссиқ йиллар кутмоқда
Бу ҳафта осмонда ноёб мовий ой кўриниш беради
Бу ҳафта осмонда ноёб мовий ой кўриниш беради
Энг гўзал аёллар яшайдиган давлатлар рейтинги маълум қилинди
Энг гўзал аёллар яшайдиган давлатлар рейтинги маълум қилинди
Эрон Олий раҳбари Хоманаий кутилмаган баёнот берди
Эрон Олий раҳбари Хоманаий кутилмаган баёнот берди
40 йил сукут сақлаган “Луноход” яна сигнал юборди
40 йил сукут сақлаган “Луноход” яна сигнал юборди