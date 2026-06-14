Бир донаси 4000 доллар: Бу гўштнинг нархига шаҳардан икки уй олса бўлади
Дунёда турли хил қимматбаҳо таомлар мавжуд, аммо айрим гўшт турларининг нархи ҳатто кўпчиликни ҳайратга солиши мумкин. Қизиғи шундаки, рўйхатдаги биринчи ўрин қийматига шаҳар марказидан бир нечта уй харид қилиш мумкин.
5-ўринда Япониянинг машҳур Wagyu Beef гўшти жой олган. У дунёдаги энг қиммат гўшт турларидан бири саналади. Ушбу маҳсулотнинг 1 килограмми одатда 200 доллардан 600 долларгача баҳоланади.
4-ўриндан эса Kobe Beef ўрин олган. Бу оддий Wagyu эмас, балки унинг энг нуфузли навларидан бири ҳисобланади. Мазкур гўштнинг нархи 1 килограмм учун тахминан 1000 долларгача етади.
3-ўринда Matsusaka Beef қайд этилган. У ҳам Япониянинг энг юқори сифатли Wagyu навларидан бири сифатида танилган. Унинг баҳоси айрим ҳолатларда 1 килограмм учун 1000 доллардан ҳам ошиб кетади.
2-ўринни Испаниянинг машҳур Iberico Ham маҳсулоти эгаллаган. Бу оддий қуритилган гўшт эмас. Унинг бир дона бутун сонининг нархи 4000 долларгача чиқиши мумкин.
Рўйхатнинг 1-ўринидан эса Bluefin Tuna ўрин олган.
Бу мол гўшти эмас, балки дунёдаги энг қиммат гўшт маҳсулотларидан бири сифатида эътироф этилади. Айниқса, Токиодаги аукционларда Bluefin Tuna учун рекорд даражада маблағлар таклиф қилинган бўлиб, айрим ҳолатларда унинг нархи 1 миллион долларгача етган. Шу сабабли у дунёдаги энг қиммат гўшт маҳсулотларидан бири сифатида тилга олинади.
…