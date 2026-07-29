Тадбиркор фойдасига 1 млрд 340 млн сўм ундирилди

·41·Жамият
Тадбиркор фойдасига 1 млрд 340 млн сўм ундирилди

Суд қарорининг тўлиқ ижро этилгани натижасида тадбиркорнинг маблағлари қайта тикланиб, унинг ишлаб чиқариш ва хизмат кўрсатиш фаолиятини узлуксиз давом эттириши учун муҳим ҳуқуқий ва молиявий кафолат таъминланди.

Мажбурий ижро бюроси Бектемир туман бўлими томонидан тадбиркорлик субъекти манфаатларини ҳимоя қилиш ва суд қарорлари ижросини таъминлаш борасидаги навбатдаги ижобий натижага эришилди.

Тошкент туманлараро иқтисодий судининг қарорига асосан қарздор ташкилотдан ундирувчи МЧЖ фойдасига 1 млрд 340 млн сўм миқдорида компенсация ундириш белгиланган ижро ҳужжати бўлим иш юритувига келиб тушгач, қонунчиликда белгиланган тартибда ижро иши қўзғатилди.

Ижро ҳаракатлари давомида қарздорнинг ҳисоб рақамлари, автотранспорт воситалари, кўчмас мулклари ҳамда божхона орқали амалга ошириладиган ҳаракатларига нисбатан тегишли чеклов ва тақиқ чоралари қўлланилди.

Изчил ва самарали олиб борилган мажбурий ижро тадбирлари натижасида қарздордан 1 млрд 340 млн сўм пул маблағи тўлиқ ундирилиб, тадбиркорнинг ҳисоб рақамига ўтказиб берилди.

Мазкур ижро ҳаракатлари тадбиркорлик субъектларининг қонуний манфаатларини ҳимоя қилиш, уларни қўллаб-қувватлаш ҳамда иқтисодий фаолияти учун барқарор ҳуқуқий муҳит яратиш борасида амалга оширилаётган ишлар амалий самара бераётганини кўрсатади.

Мажбурий ижро бюроси тадбиркорларнинг ҳуқуқ ва қонуний манфаатларини ишончли ҳимоя қилиш, суд ҳужжатларининг ўз вақтида ва тўлиқ ижросини таъминлаш борасидаги тизимли ишларини давом эттирмоқда.

БектемирТошкентМажбурий ижро бюроси
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Фуқарога қўпол муомала қилган Косондаги амалдорга хизмат текшируви бошландиФуқарога қўпол муомала қилган Косондаги амалдорга хизмат текшируви бошландиБугун, 16:13Келинга тегишли мол-мулклар мажбурий тартибда қонуний эгасига қайтарилдиКелинга тегишли мол-мулклар мажбурий тартибда қонуний эгасига қайтарилдиБугун, 15:56Сирдарёда ёнғин: учта дўкон зарар кўрдиСирдарёда ёнғин: учта дўкон зарар кўрдиБугун, 15:00Тошкент аэропортида 4,4 кг синтетик наркотик мусодара қилиндиТошкент аэропортида 4,4 кг синтетик наркотик мусодара қилиндиБугун, 13:55Суд қарори сўзда эмас, амалда: хонадонни бўшатиш ижроси таъминландиСуд қарори сўзда эмас, амалда: хонадонни бўшатиш ижроси таъминландиБугун, 12:55Суд қарори ижроси таъминланди: фуқарони яшаш хонадонига киритиш иши якунландиСуд қарори ижроси таъминланди: фуқарони яшаш хонадонига киритиш иши якунландиБугун, 12:51
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Жамият янгиликлар

Араб шайхидан ўзбекистонлик аёлга қилинган совға тармоқларда қизғин муҳокама қилинмоқда
Араб шайхидан ўзбекистонлик аёлга қилинган совға тармоқларда қизғин муҳокама қилинмоқда
Абдуқодир Ҳусанов Аббос Файзуллаевнинг тўй кортежида кўринди (видео)
Абдуқодир Ҳусанов Аббос Файзуллаевнинг тўй кортежида кўринди (видео)
Аббос Файзуллаев тўйида қадимий анъана: келин салом меҳмонларни ҳаяжонга солди
Аббос Файзуллаев тўйида қадимий анъана: келин салом меҳмонларни ҳаяжонга солди
Ноқонуний қурилиш қимматга тушди
Ноқонуний қурилиш қимматга тушди
Ўзбекистонлик уста мотоблок ва “Жигули”дан янги техника яратди
Ўзбекистонлик уста мотоблок ва “Жигули”дан янги техника яратди
Кутилмаган натижа: бир дона кўрпа бутун Onix’нинг кўринишини ўзгартириб юборди!
Кутилмаган натижа: бир дона кўрпа бутун Onix’нинг кўринишини ўзгартириб юборди!
Ўзбекистонда бир миллион сўмга сотилаётган ўргатилган чигиртка тармоқларда қизиқиш уйғотмоқда
Ўзбекистонда бир миллион сўмга сотилаётган ўргатилган чигиртка тармоқларда қизиқиш уйғотмоқда
Сув ичида доира чалган йигит танқидлар остида қолди
Сув ичида доира чалган йигит танқидлар остида қолди