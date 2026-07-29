Энкоре AI мижозлар қўнғироқларидан таълим олувчи агентлар учун 30 миллион доллар жалб қилди
Сунъий интеллект соҳасидаги стартаплар қаторига қўшилган Энкоре AI мижозлар билан мулоқотларни таҳлил қилиб, савдо ва қўллаб-қувватлаш жамоаларига ёрдам берувчи овозли агентларни яратиш учун 30 миллион доллар миқдорида инвестиция тўплади. Team8 бошчилигида ўтказилган А сериясидаги молиялаштириш раунди компанияга ўз технологияларини янада ривожлантириш ва бозорлардаги мавқеини мустаҳкамлаш имконини беради. Ушбу молиявий ёрдам замонавий технологиялар ёрдамида бизнес жараёнларини автоматлаштириш қанчалик долзарб эканини кўрсатади. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.
TechCrunch нашри маълумотига кўра, 2022 йилда Инсаит ИО номи остида бош директор Двир Гинзбург томонидан асос солинган компания дастлаб молия маслаҳатчилари учун тавсия дастурларини ишлаб чиққан эди. Ҳозирда ребрендингдан ўтиб, Энкоре AI дея номланган стартап ўз тизимини сезиларли даражада кенгайтирди. Янги платформа ходимлар ва мижозлар ўртасидаги суҳбатларни таҳлил қилиш, қайси ёндашувлар муваффақиятли якунланганини аниқлаш ҳамда шу асосда сунъий интеллект агентларини ўқитиш имкониятига эга.
Интеракция кончилик технологияси ва унинг афзалликлариДвир Гинзбург бу жараённи «интеракция кончилиги» деб атайди. Компания платформаси қўнғироқлар ёзувлари, электрон почта хабарлари, матнли хабарларни тўплайди ва бу маълумотларни CRM тизимлари билан боғлайди. Шундан сўнг мижозлар билан мулоқот босқичларга бўлиниб, суҳбатнинг қайси қисми жараённи олдинга силжитгани ёки аксинча, муваффақиятсиз бўлгани ўрганилади. Натижада яратилган агентлар ташкилот ходимлари фойдаланадиган энг кучли қўлланмалар ва тажрибаларга таяниб ишлайди.
Эксклюзив интервюда Гинзбургнинг таъкидлашича, уларнинг агентлари баъзида ходимлар ишлатадиган ҳазиллар, латифалар ёки ҳаётий мисолларгача қўллаши мумкин. Чунки улар реал мулоқотларда муваффақият қозонган услублар асосида ишлайди. Ушбу сунъий интеллект агентлари мижозлар билан овозли ёки матнли алоқага чиқиши ёхуд ходимларга мулоқот давомида керакли жавоблар ва тактик тавсияларни берувчи ёрдамчи вазифасини бажариши мумкин.
Бозор динамикаси ва рақобат муҳитиБугунги кунда компаниянинг дунё бўйлаб 40 дан ортиқ йирик корпоратив мижозлари мавжуд бўлиб, уларнинг аксарият қисмини молия институтлари ташкил этади. Гинзбургнинг сўзларига кўра, Энкоре AI компаниясининг йиллик доимий даромади бундан 18 ой олдин ўтказилган бошланғич молиялаштириш раунидагига нисбатан беш баравардан зиёдроққа ошган, бироқ аниқ рақамлар ошкор этилмаган.
Шунга қарамай, мазкур бозор тез ривожланиб бораётгани сабабли келгусида Salesforce, SAP, Зоҳо ва ҲубSpot каби йирик CRM провайдерлари ҳам шунга ўхшаш функцияларни ўз платформаларида жорий этиши мумкин. Бироқ Гинзбургнинг фикрича, шунчаки маълумотларга эга бўлишнинг ўзи етарли эмас, чунки ташкилотлар ўз тарихий мулоқотларини сунъий интеллект агентларининг асосий пойдеворига айлантириш учун тубдан ўзгаришларни амалга ошириши талаб этилади.
…