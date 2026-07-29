Энкоре AI мижозлар қўнғироқларидан таълим олувчи агентлар учун 30 миллион доллар жалб қилди

·35·Техно
Энкоре AI мижозлар қўнғироқларидан таълим олувчи агентлар учун 30 миллион доллар жалб қилди

Сунъий интеллект соҳасидаги стартаплар қаторига қўшилган Энкоре AI мижозлар билан мулоқотларни таҳлил қилиб, савдо ва қўллаб-қувватлаш жамоаларига ёрдам берувчи овозли агентларни яратиш учун 30 миллион доллар миқдорида инвестиция тўплади. Team8 бошчилигида ўтказилган А сериясидаги молиялаштириш раунди компанияга ўз технологияларини янада ривожлантириш ва бозорлардаги мавқеини мустаҳкамлаш имконини беради. Ушбу молиявий ёрдам замонавий технологиялар ёрдамида бизнес жараёнларини автоматлаштириш қанчалик долзарб эканини кўрсатади. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.

TechCrunch нашри маълумотига кўра, 2022 йилда Инсаит ИО номи остида бош директор Двир Гинзбург томонидан асос солинган компания дастлаб молия маслаҳатчилари учун тавсия дастурларини ишлаб чиққан эди. Ҳозирда ребрендингдан ўтиб, Энкоре AI дея номланган стартап ўз тизимини сезиларли даражада кенгайтирди. Янги платформа ходимлар ва мижозлар ўртасидаги суҳбатларни таҳлил қилиш, қайси ёндашувлар муваффақиятли якунланганини аниқлаш ҳамда шу асосда сунъий интеллект агентларини ўқитиш имкониятига эга.

Интеракция кончилик технологияси ва унинг афзалликлари

Двир Гинзбург бу жараённи «интеракция кончилиги» деб атайди. Компания платформаси қўнғироқлар ёзувлари, электрон почта хабарлари, матнли хабарларни тўплайди ва бу маълумотларни CRM тизимлари билан боғлайди. Шундан сўнг мижозлар билан мулоқот босқичларга бўлиниб, суҳбатнинг қайси қисми жараённи олдинга силжитгани ёки аксинча, муваффақиятсиз бўлгани ўрганилади. Натижада яратилган агентлар ташкилот ходимлари фойдаланадиган энг кучли қўлланмалар ва тажрибаларга таяниб ишлайди.

Эксклюзив интервюда Гинзбургнинг таъкидлашича, уларнинг агентлари баъзида ходимлар ишлатадиган ҳазиллар, латифалар ёки ҳаётий мисолларгача қўллаши мумкин. Чунки улар реал мулоқотларда муваффақият қозонган услублар асосида ишлайди. Ушбу сунъий интеллект агентлари мижозлар билан овозли ёки матнли алоқага чиқиши ёхуд ходимларга мулоқот давомида керакли жавоблар ва тактик тавсияларни берувчи ёрдамчи вазифасини бажариши мумкин.

Бозор динамикаси ва рақобат муҳити

Бугунги кунда компаниянинг дунё бўйлаб 40 дан ортиқ йирик корпоратив мижозлари мавжуд бўлиб, уларнинг аксарият қисмини молия институтлари ташкил этади. Гинзбургнинг сўзларига кўра, Энкоре AI компаниясининг йиллик доимий даромади бундан 18 ой олдин ўтказилган бошланғич молиялаштириш раунидагига нисбатан беш баравардан зиёдроққа ошган, бироқ аниқ рақамлар ошкор этилмаган.

Шунга қарамай, мазкур бозор тез ривожланиб бораётгани сабабли келгусида Salesforce, SAP, Зоҳо ва ҲубSpot каби йирик CRM провайдерлари ҳам шунга ўхшаш функцияларни ўз платформаларида жорий этиши мумкин. Бироқ Гинзбургнинг фикрича, шунчаки маълумотларга эга бўлишнинг ўзи етарли эмас, чунки ташкилотлар ўз тарихий мулоқотларини сунъий интеллект агентларининг асосий пойдеворига айлантириш учун тубдан ўзгаришларни амалга ошириши талаб этилади.

Энкоре AIСунийтеллектИнвестицияТехнологияларБизнесАвтоматлаштириш
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Бактериялар сувдаги заҳарли уранни 96 фоизга тозаладиБактериялар сувдаги заҳарли уранни 96 фоизга тозаладиБугун, 23:28АҚШ миллий хавфсизликни рўкач қилиб хорижий роботлар ва инверторларни тақиқладиАҚШ миллий хавфсизликни рўкач қилиб хорижий роботлар ва инверторларни тақиқладиБугун, 23:26Джеймс Уебб телескопи Дайсон сфералари ҳақидаги умидларни рад этдиДжеймс Уебб телескопи Дайсон сфералари ҳақидаги умидларни рад этдиБугун, 22:58Ваймо автоном таксилари юқори тезликдаги автомагистралларга қайтмоқдаВаймо автоном таксилари юқори тезликдаги автомагистралларга қайтмоқдаБугун, 22:55Ferrari компаниясининг илк электрокарига талаб кутилгандан юқори бўлдиFerrari компаниясининг илк электрокарига талаб кутилгандан юқори бўлдиБугун, 22:55Япония компанияси оддий ноутбукларда йирик сунъий интеллект моделларини ишга тушириш қурилмасини яратдиЯпония компанияси оддий ноутбукларда йирик сунъий интеллект моделларини ишга тушириш қурилмасини яратдиБугун, 22:28
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб