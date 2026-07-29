ФИФАда $10 миллиардлик можаро: «пора» айблови ва 53 кунлик ультиматум!

·76·Спорт
ФИФАда $10 миллиардлик можаро: «пора» айблови ва 53 кунлик ультиматум!

ФИФА президенти Жанни Инфантино Жаҳон чемпионати ҳуқуқларининг бир қисмини ташқи инвесторларга сотиш режасини амалга ошириш учун мисли кўрилмаган қадам ташлади. У ушбу режани қўллаб-қувватлаш эвазига ташкилотга аъзо 211 та футбол ассоциациясининг ҳар бирига 40 миллион доллардан тўлашни ваъда қилмоқда.

Zamin.uz ушбу $10 миллиардлик келишув тафсилотлари, Инфантинонинг аъзо давлатларга йўллаган хати ва юзага келган катта можаро мазмунини тақдим этади.

1. 53 кун ичида қарор қабул қилиниши керак

Нуфузли The Times нашри хабарига кўра, Жанни Инфантино Жаҳон чемпионати тижорий ва кўрсатув ҳуқуқларини ташқи инвесторларга сотиш ғоясини кун тартибига олиб чиққан.

Ушбу таклиф маъқулланса, 2027 йилнинг 1 январидан эътиборан қиймати 10 миллиард долларга тенг бўлган йирик пакет кучга киради. Натижада, ФИФАга аъзо бўлган 211 та ассоциациянинг ҳар бири 40 миллион доллардан олиши мумкин бўлади.

Бироқ аъзо мамлакатлар ушбу таклифни қабул қилиш ёки рад этиш бўйича қарор қабул қилиши учун атиги 53 кун вақт берилган.

2. Инфантинонинг хати: Икки хил танлов

ФИФА раҳбари аъзо ассоциацияларга махсус мактуб йўллаб, ўз позициясини ва таклифнинг икки хил вариантини шундай баён қилган:

Жанни Инфантинонинг аъзо ассоциацияларга йўллаган хатидан:

«Бу таклифни қабул қилиш ёки қилмаслик бўйича қарор тўлиқ сизларнинг ихтиёрингизда. Агар сиз уни қабул қилишни истасангиз, 10 миллиард долларлик пакет 2027 йил 1 январдан бошлаб амалга киритилади ва бу бизнинг умумий йўлимизнинг кейинги босқичи бошланганини англатади.

Агар сиз мавжуд ҳолатни сақлаб қолишга ва бу таклифни рад этишга қарор қилсангиз, биз аввал айтилганидек, молиялаштиришни оширишга қаратилган Forward дастурини 2,7 миллиард долларга кенгайтиришга тайёрмиз.

Умуман олганда, 2027 йил 1 январдан бошланадиган навбатдаги цикл давомида ҳар бир аъзо-ассоциация ушбу таклиф доирасида 40 миллион долларгача маблағ олиши мумкин».

3. Танқидчилар реакцияси: «Бу очиқчасига пора бериш!»

Ташқи инвесторларни Жаҳон чемпионати ҳуқуқларига шерик қилиш ғояси футбол жамоатчилиги ва бир қатор мутасаддилар томонидан кескин танқидга учрамоқда.

Келишувга қарши чиқаётган томонлар Инфантинонинг ҳар бир мамлакатга $40 миллион ваъда қилиб, 53 кунлик муҳлат қўйишини аъзо ассоциациялар овозини сотиб олишга қаратилган «пора бериш» тактикаси деб аташди.

ФИФАнинг $10 миллиардлик таклифи бўйича асосий фактлар

Аспект / Меззон

Тафсилотлар

Ташаббускор

Жанни Инфантино (ФИФА президенти)

Лойиҳа қиймати

$10 миллиардлик пакет

Аъзоларга таклиф

Ҳар бир аъзога (211 та) $40 миллиондан

Қарор қабул қилиш муҳлати

53 кун

Кучга кириш санаси

2027 йил 1 январь

Муқобил вариант (муваффақиятсиз бўлса)

Forward дастурини $2,7 миллиардга кенгайтириш

Асосий манба

The Times нашри

Жаҳон футболидаги энг йирик молиявий келишув ва у атрофидаги баҳслар барча футбол ишқибозлари ва мутахассислари эътибор марказида бўлиб турибди.

Ушбу қайноқ ва таҳлилий мақолани дўстларингиз, ҳамкасбларингиз ва футбол ишқибозлари гуруҳларига дарҳол юборинг!

Сизнингча, Инфантинонинг Жаҳон чемпионати ҳуқуқларини инвесторларга сотиш режаси футбол келажагига қандай таъсир қилади? Ушбу таклиф ростдан ҳам "пора"ми ёки футболни ривожлантириш имкониятими? Ўз фикр ва мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг!

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Шавкат Мирзиёев “Келажак ўйинлари”нинг очилиш маросимида қатнашди (фото)Шавкат Мирзиёев “Келажак ўйинлари”нинг очилиш маросимида қатнашди (фото)Бугун, 23:13Францияда янги давр: Зидан келди, миллий жамоа логотипи янгиландиФранцияда янги давр: Зидан келди, миллий жамоа логотипи янгиландиБугун, 22:54Мадридда "бомба" трансфер: «Реал» Родри билан шахсий шартномани келишдиМадридда "бомба" трансфер: «Реал» Родри билан шахсий шартномани келишдиБугун, 22:31Самарқандда 5 та гол ва драма: «Динамо» «Қўқон-1912»ни мағлуб этдиСамарқандда 5 та гол ва драма: «Динамо» «Қўқон-1912»ни мағлуб этдиБугун, 22:24Роберто Де Зерби Лукас Бергваллнинг Тоттенхемда қолишини истамоқдаРоберто Де Зерби Лукас Бергваллнинг Тоттенхемда қолишини истамоқдаБугун, 22:12Гарри Кейн Бавария билан шартномани узайтиришга тайёрГарри Кейн Бавария билан шартномани узайтиришга тайёрБугун, 21:53
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Фабио Каннаваро: "Бу ҳикоя тугамади, фақат битта афсусим бор"
Фабио Каннаваро: "Бу ҳикоя тугамади, фақат битта афсусим бор"
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Ўзбек ҳимоячиси Бундеслигага йўл олмоқда: Трансфер нархи маълум бўлди
Ўзбек ҳимоячиси Бундеслигага йўл олмоқда: Трансфер нархи маълум бўлди
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди