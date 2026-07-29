ФИФАда $10 миллиардлик можаро: «пора» айблови ва 53 кунлик ультиматум!
ФИФА президенти Жанни Инфантино Жаҳон чемпионати ҳуқуқларининг бир қисмини ташқи инвесторларга сотиш режасини амалга ошириш учун мисли кўрилмаган қадам ташлади. У ушбу режани қўллаб-қувватлаш эвазига ташкилотга аъзо 211 та футбол ассоциациясининг ҳар бирига 40 миллион доллардан тўлашни ваъда қилмоқда.
Zamin.uz ушбу $10 миллиардлик келишув тафсилотлари, Инфантинонинг аъзо давлатларга йўллаган хати ва юзага келган катта можаро мазмунини тақдим этади.
1. 53 кун ичида қарор қабул қилиниши керак
Нуфузли The Times нашри хабарига кўра, Жанни Инфантино Жаҳон чемпионати тижорий ва кўрсатув ҳуқуқларини ташқи инвесторларга сотиш ғоясини кун тартибига олиб чиққан.
Ушбу таклиф маъқулланса, 2027 йилнинг 1 январидан эътиборан қиймати 10 миллиард долларга тенг бўлган йирик пакет кучга киради. Натижада, ФИФАга аъзо бўлган 211 та ассоциациянинг ҳар бири 40 миллион доллардан олиши мумкин бўлади.
Бироқ аъзо мамлакатлар ушбу таклифни қабул қилиш ёки рад этиш бўйича қарор қабул қилиши учун атиги 53 кун вақт берилган.
2. Инфантинонинг хати: Икки хил танлов
ФИФА раҳбари аъзо ассоциацияларга махсус мактуб йўллаб, ўз позициясини ва таклифнинг икки хил вариантини шундай баён қилган:
Жанни Инфантинонинг аъзо ассоциацияларга йўллаган хатидан:
«Бу таклифни қабул қилиш ёки қилмаслик бўйича қарор тўлиқ сизларнинг ихтиёрингизда. Агар сиз уни қабул қилишни истасангиз, 10 миллиард долларлик пакет 2027 йил 1 январдан бошлаб амалга киритилади ва бу бизнинг умумий йўлимизнинг кейинги босқичи бошланганини англатади.
Агар сиз мавжуд ҳолатни сақлаб қолишга ва бу таклифни рад этишга қарор қилсангиз, биз аввал айтилганидек, молиялаштиришни оширишга қаратилган Forward дастурини 2,7 миллиард долларга кенгайтиришга тайёрмиз.
Умуман олганда, 2027 йил 1 январдан бошланадиган навбатдаги цикл давомида ҳар бир аъзо-ассоциация ушбу таклиф доирасида 40 миллион долларгача маблағ олиши мумкин».
3. Танқидчилар реакцияси: «Бу очиқчасига пора бериш!»
Ташқи инвесторларни Жаҳон чемпионати ҳуқуқларига шерик қилиш ғояси футбол жамоатчилиги ва бир қатор мутасаддилар томонидан кескин танқидга учрамоқда.
Келишувга қарши чиқаётган томонлар Инфантинонинг ҳар бир мамлакатга $40 миллион ваъда қилиб, 53 кунлик муҳлат қўйишини аъзо ассоциациялар овозини сотиб олишга қаратилган «пора бериш» тактикаси деб аташди.
ФИФАнинг $10 миллиардлик таклифи бўйича асосий фактлар
Аспект / Меззон
Тафсилотлар
Ташаббускор
Жанни Инфантино (ФИФА президенти)
Лойиҳа қиймати
$10 миллиардлик пакет
Аъзоларга таклиф
Ҳар бир аъзога (211 та) $40 миллиондан
Қарор қабул қилиш муҳлати
53 кун
Кучга кириш санаси
2027 йил 1 январь
Муқобил вариант (муваффақиятсиз бўлса)
Forward дастурини $2,7 миллиардга кенгайтириш
Асосий манба
The Times нашри
Жаҳон футболидаги энг йирик молиявий келишув ва у атрофидаги баҳслар барча футбол ишқибозлари ва мутахассислари эътибор марказида бўлиб турибди.
Ушбу қайноқ ва таҳлилий мақолани дўстларингиз, ҳамкасбларингиз ва футбол ишқибозлари гуруҳларига дарҳол юборинг!
Сизнингча, Инфантинонинг Жаҳон чемпионати ҳуқуқларини инвесторларга сотиш режаси футбол келажагига қандай таъсир қилади? Ушбу таклиф ростдан ҳам "пора"ми ёки футболни ривожлантириш имкониятими? Ўз фикр ва мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг!
…