Шомуродов ва Файзуллаев Европа саҳнасида: «Башакшеҳир» тарихий ўйинга тайёрланмоқда

·116·Спорт
Шомуродов ва Файзуллаев Европа саҳнасида: «Башакшеҳир» тарихий ўйинга тайёрланмоқда

Ўзбекистон миллий терма жамоаси етакчилари Элдор Шомуродов ва Аббосбек Файзуллаев янги мавсумни бошқалардан анча барвақт бошлаб юборишди. Истанбулнинг «Башакшеҳир» клуби сафида тўп сураётган легионерларимиз УЕФА Конференциялар лигаси саралаш босқичида фаол иштирок этмоқда.

Zamin.uz жамоанинг Финляндиянинг «Интер Турку» клубига қарши бўладиган ҳал қилувчи жавоб баҳси, таркиб тафсилотлари ва клубнинг Европа кубокларидаги тарихий кўрсаткичларини тақдим этади.

1. Жавоб баҳси Финляндияда: «Башакшеҳир»га фақат ғалаба керак

Бир ҳафта муқаддам Истанбулда кечган илк учрашувда «Башакшеҳир» ва Финляндиянинг «Интер Турку» жамоалари 1:1 ҳисобида дуранг ўйнашган эди. Энди турк клуби 30 июль куни сафарда бўладиган жавоб баҳсида кейинги босқич йўлланмасини қўлга киритиш учун майдонга тушади.

Турку шаҳридаги «Веритас» стадионида бўлиб ўтадиган ўйинни бельгиялик таниқли ҳакам Натан Вербоомен бошқариб боради. Биринчи ўйинда кучлар тенг келгани боис, Туркудаги асосий ва қўшимча вақтларда ҳам дуранг сақланиб қолса, ғолиб пенальтилар сериясида аниқланади.

Кейинги босқичдаги рақиб ким бўлади?

Ушбу жуфтлик ғолиби кейинги раундда Лихтенштейннинг «Вадуц» ҳамда Андорранинг «Атлетик Эскальдес» клублари баҳси ғолиби билан тўқнаш келади. Илк ўйинда «Вадуц» 4:0 ҳисобида йирик ғалаба қозонгани сабабли, кейинги босқичга айнан лихтенштейнликлар чиқиши деярли аниқ бўлиб турибди.

2. Нури Шаҳиннинг УЕФАга топширган расмий таркиби

«Башакшеҳир» бош мураббийи Нури Шаҳин Конференциялар лигаси ўйинлари учун УЕФАга қайтномани тақдим этди. Хурсанд қиларли томони, дисквалификация муддати тугаган ивуарлик муҳим ҳимоячи Кристофер Опери таркибга қайтган.

УЕФА қайтномасидан ўрин олган футболчилар:

  • Дарвозабонлар: Волкан Бабажан, Муҳаммад Шенгезер, Дениз Дилмен.

  • Ҳимоячилар: Жером Опоку, Онур Булут, Ҳамза Гюрелер, Кристофер Опери, Эмин Байрам, Усейну Ба, Михал Карбовник, Ўмер Али Шоҳинер.

  • Ярим ҳимоячилар: Берат Ўздемир, Онур Эргюн, Оливье Кемен, Аббосбек Файзуллаев, Беркай Ўзжан, Умут Гюнеш, Гювен Аталай.

  • Ҳужумчилар: Юсуф Сари, Давие Зельке, Нуно Да Кошта, Элдор Шомуродов, Иван Брнич, Бертуғ Йилдирим.

3. «Башакшеҳир» учун Европадаги 70-тарихий оқшом

Бўлажак баҳс Истанбул клуби учун 2015/2016 йилги мавсумдан бери Европа мусобақаларидаги (Чемпионлар лигаси, Европа лигаси ва Конференциялар лигаси) роппа-роса 70-учрашув бўлади.

Шу кунгача ўтказилган 69 та беллашувда «Башакшеҳир» қуйидаги кўрсаткичларни қайд этган:

  • Ғалабалар: 26 та

  • Дуранглар: 18 та

  • Мағлубиятлар: 25 та

  • Урилган ва ўтказиб юборилган голлар: 103:96

«Интер Турку» — «Башакшеҳир» баҳси бўйича асосий фактлар

Аспект / Меззон

Тафсилотлар

Мусобақа

УЕФА Конференциялар лигаси (2-саралаш босқичи, жавоб ўйини)

Учрашув санаси

30 июль, 2026 йил

Стадион

«Веритас» стадиони (Турку, Финляндия)

Илк ўйин ҳисоби

1:1 (Истанбулда)

Бош ҳакам

Натан Вербоомен (Бельгия)

Ўзбек легионерлари

Элдор Шомуродов, Аббосбек Файзуллаев

Эҳтимолий кейинги рақиб

«Вадуц» (Лихтенштейн) / «Атлетик Эскальдес» (Андорра)

Клуб юбилейи

«Башакшеҳир»нинг Еврокубоклардаги 70-ўйини

Миллий терма жамоамиз етакчилари Элдор Шомуродов ва Аббосбек Файзуллаевнинг Европа майдонларидаги иштироки миллионлаб ўзбек футбол мухлислари эътибор марказида бўлиб турибди.

Ушбу қайноқ мақолани дўстларингиз, ҳамкасбларингиз ва футбол ишқибозлари гуруҳларига дарҳол юборинг!

Сизнингча, «Башакшеҳир» сафардаги ўйинда «Интер Турку»ни мағлуб этиб, кейинги босқичга чиқа оладими? Шомуродов ёки Файзуллаев бу ўйинда гол ура оладими? Ўз фикр ва тахминларингизни изоҳларда қолдиринг!

Элдор ШомуродовАббосбек ФайзуллаевБашакшехирИнтер ТуркуУЕФА
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Францияда янги давр: Зидан келди, миллий жамоа логотипи янгиландиФранцияда янги давр: Зидан келди, миллий жамоа логотипи янгиландиБугун, 22:54Мадридда "бомба" трансфер: «Реал» Родри билан шахсий шартномани келишдиМадридда "бомба" трансфер: «Реал» Родри билан шахсий шартномани келишдиБугун, 22:31Самарқандда 5 та гол ва драма: «Динамо» «Қўқон-1912»ни мағлуб этдиСамарқандда 5 та гол ва драма: «Динамо» «Қўқон-1912»ни мағлуб этдиБугун, 22:24Роберто Де Зерби Лукас Бергваллнинг Тоттенхемда қолишини истамоқдаРоберто Де Зерби Лукас Бергваллнинг Тоттенхемда қолишини истамоқдаБугун, 22:12Гарри Кейн Бавария билан шартномани узайтиришга тайёрГарри Кейн Бавария билан шартномани узайтиришга тайёрБугун, 21:53Начо Криштиану Роналду 1000 та гол маррасига етишига ишонмоқдаНачо Криштиану Роналду 1000 та гол маррасига етишига ишонмоқдаБугун, 21:17
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Фабио Каннаваро: "Бу ҳикоя тугамади, фақат битта афсусим бор"
Фабио Каннаваро: "Бу ҳикоя тугамади, фақат битта афсусим бор"
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Ўзбек ҳимоячиси Бундеслигага йўл олмоқда: Трансфер нархи маълум бўлди
Ўзбек ҳимоячиси Бундеслигага йўл олмоқда: Трансфер нархи маълум бўлди
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди