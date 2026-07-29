Шомуродов ва Файзуллаев Европа саҳнасида: «Башакшеҳир» тарихий ўйинга тайёрланмоқда
Ўзбекистон миллий терма жамоаси етакчилари Элдор Шомуродов ва Аббосбек Файзуллаев янги мавсумни бошқалардан анча барвақт бошлаб юборишди. Истанбулнинг «Башакшеҳир» клуби сафида тўп сураётган легионерларимиз УЕФА Конференциялар лигаси саралаш босқичида фаол иштирок этмоқда.
Zamin.uz жамоанинг Финляндиянинг «Интер Турку» клубига қарши бўладиган ҳал қилувчи жавоб баҳси, таркиб тафсилотлари ва клубнинг Европа кубокларидаги тарихий кўрсаткичларини тақдим этади.
1. Жавоб баҳси Финляндияда: «Башакшеҳир»га фақат ғалаба керак
Бир ҳафта муқаддам Истанбулда кечган илк учрашувда «Башакшеҳир» ва Финляндиянинг «Интер Турку» жамоалари 1:1 ҳисобида дуранг ўйнашган эди. Энди турк клуби 30 июль куни сафарда бўладиган жавоб баҳсида кейинги босқич йўлланмасини қўлга киритиш учун майдонга тушади.
Турку шаҳридаги «Веритас» стадионида бўлиб ўтадиган ўйинни бельгиялик таниқли ҳакам Натан Вербоомен бошқариб боради. Биринчи ўйинда кучлар тенг келгани боис, Туркудаги асосий ва қўшимча вақтларда ҳам дуранг сақланиб қолса, ғолиб пенальтилар сериясида аниқланади.
Кейинги босқичдаги рақиб ким бўлади?
Ушбу жуфтлик ғолиби кейинги раундда Лихтенштейннинг «Вадуц» ҳамда Андорранинг «Атлетик Эскальдес» клублари баҳси ғолиби билан тўқнаш келади. Илк ўйинда «Вадуц» 4:0 ҳисобида йирик ғалаба қозонгани сабабли, кейинги босқичга айнан лихтенштейнликлар чиқиши деярли аниқ бўлиб турибди.
2. Нури Шаҳиннинг УЕФАга топширган расмий таркиби
«Башакшеҳир» бош мураббийи Нури Шаҳин Конференциялар лигаси ўйинлари учун УЕФАга қайтномани тақдим этди. Хурсанд қиларли томони, дисквалификация муддати тугаган ивуарлик муҳим ҳимоячи Кристофер Опери таркибга қайтган.
УЕФА қайтномасидан ўрин олган футболчилар:
Дарвозабонлар: Волкан Бабажан, Муҳаммад Шенгезер, Дениз Дилмен.
Ҳимоячилар: Жером Опоку, Онур Булут, Ҳамза Гюрелер, Кристофер Опери, Эмин Байрам, Усейну Ба, Михал Карбовник, Ўмер Али Шоҳинер.
Ярим ҳимоячилар: Берат Ўздемир, Онур Эргюн, Оливье Кемен, Аббосбек Файзуллаев, Беркай Ўзжан, Умут Гюнеш, Гювен Аталай.
Ҳужумчилар: Юсуф Сари, Давие Зельке, Нуно Да Кошта, Элдор Шомуродов, Иван Брнич, Бертуғ Йилдирим.
3. «Башакшеҳир» учун Европадаги 70-тарихий оқшом
Бўлажак баҳс Истанбул клуби учун 2015/2016 йилги мавсумдан бери Европа мусобақаларидаги (Чемпионлар лигаси, Европа лигаси ва Конференциялар лигаси) роппа-роса 70-учрашув бўлади.
Шу кунгача ўтказилган 69 та беллашувда «Башакшеҳир» қуйидаги кўрсаткичларни қайд этган:
Ғалабалар: 26 та
Дуранглар: 18 та
Мағлубиятлар: 25 та
Урилган ва ўтказиб юборилган голлар: 103:96
«Интер Турку» — «Башакшеҳир» баҳси бўйича асосий фактлар
Аспект / Меззон
Тафсилотлар
Мусобақа
УЕФА Конференциялар лигаси (2-саралаш босқичи, жавоб ўйини)
Учрашув санаси
30 июль, 2026 йил
Стадион
«Веритас» стадиони (Турку, Финляндия)
Илк ўйин ҳисоби
1:1 (Истанбулда)
Бош ҳакам
Натан Вербоомен (Бельгия)
Ўзбек легионерлари
Элдор Шомуродов, Аббосбек Файзуллаев
Эҳтимолий кейинги рақиб
«Вадуц» (Лихтенштейн) / «Атлетик Эскальдес» (Андорра)
Клуб юбилейи
«Башакшеҳир»нинг Еврокубоклардаги 70-ўйини
Миллий терма жамоамиз етакчилари Элдор Шомуродов ва Аббосбек Файзуллаевнинг Европа майдонларидаги иштироки миллионлаб ўзбек футбол мухлислари эътибор марказида бўлиб турибди.
Ушбу қайноқ мақолани дўстларингиз, ҳамкасбларингиз ва футбол ишқибозлари гуруҳларига дарҳол юборинг!
Сизнингча, «Башакшеҳир» сафардаги ўйинда «Интер Турку»ни мағлуб этиб, кейинги босқичга чиқа оладими? Шомуродов ёки Файзуллаев бу ўйинда гол ура оладими? Ўз фикр ва тахминларингизни изоҳларда қолдиринг!
…