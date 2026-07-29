«Реал»да шов-шувли трансфер: Родри «Сити»дан 24 соат ичида кўчиб ўтиши мумкин!
Мадриднинг «Реал» клуби «Манчестер Сити» ва Испания терма жамоаси яримҳимоячиси Родрининг трансферини яқин 24 соат ичида якунлаши мумкин. Мадридликлар ушбу трансферни ёзги ойнанинг энг асосий нишони сифатида кўрмоқда.
Zamin.uz ушбу сенсацион трансфер тафсилотлари, Флорентино Переснинг розилиги ва келишув суммаси ҳақидаги маълумотларни тақдим этади.
1. 30 июлдаги ҳал қилувчи учрашув ва 24 соатлик муҳлат
Испаниянинг нуфузли AS нашри бераётган хабарга кўра, «қироллик клуби» вакиллари 30 июль куни бўлиб ўтадиган махсус учрашувдан сўнг трансфер бўйича якуний келишувга эришишга астойдил умид қилмоқда.
Томонлар ўртасидаги оғзаки ва расмий музокаралар жадаллашган бўлиб, агар ҳаммаси режадагидек кечса, трансфер яқин 24 соат ичида расман ҳал бўлиши кутилмоқда.
2. Флорентино Переснинг «яшил чироғи» ва 40–50 миллион евролик таклиф
Аввалроқ «Реал Мадрид» президенти Флорентино Перес 30 ёшли тажрибали ва жаҳон даражасидаги яримҳимоячи Родрининг трансферини шахсан маъқуллагани ҳамда «Манчестер Сити» раҳбарияти билан музокаралар бошлангани ҳақида хабарлар тарқалган эди.
Манбаларнинг таъкидлашича, Мадрид гранди испаниялик футболчи учун 40–50 миллион евро атрофида маблағ тўлашни режалаштирмоқда.
Трансфер атрофидаги манбалар хабаридан:
«Флорентино Перес Родрининг трансферига яшил чироқ ёқди. "Реал" ва "Манчестер Сити" ўртасидаги музокаралар актив босқичга кирди ва мадридликлар 30 июлдаги учрашувдан сўнг келишувни тўлиқ ёпишга ишонч билдирмоқда.»
Родрининг «Реал Мадрид»га эҳтимолий трансфери бўйича асосий фактлар
Аспект / Меззон
Тафсилотлар
Футболчи
Родри (Родриго Эрнандес, 30 ёш, Испания)
Амалдаги клуби
«Манчестер Сити» (Англия)
Даъвогар клуб
«Реал Мадрид» (Испания)
Эҳтимолий трансфер суммаси
40–50 миллион евро
Ҳал қилувчи муддат
24 соат ичида (30 июль учрашувидан сўнг)
Асосий ташаббускор
Флорентино Перес («Реал» президенти)
Асосий манба
AS нашри
«Реал Мадрид» ва «Манчестер Сити» ўртасидаги ушбу шов-шувли келишув ёзги трансфер ойнасининг энг йирик воқеаларидан бирига айланиши мумкин.
Ушбу қайноқ ва таҳлилий мақолани дўстларингиз, ҳамкасбларингиз ва футбол ишқибозлари гуруҳларига дарҳол юборинг!
Сизнингча, Родри «Реал Мадрид» яримҳимоя чизиғини янада кучайтира оладими? «Манчестер Сити» уни 40–50 миллион еврога қўйиб юбориши тўғри қарорми? Ўз фикр ва тахминларингизни изоҳларда қолдиринг!
…