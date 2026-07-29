«Реал»да шов-шувли трансфер: Родри «Сити»дан 24 соат ичида кўчиб ўтиши мумкин!

·60·Спорт
«Реал»да шов-шувли трансфер: Родри «Сити»дан 24 соат ичида кўчиб ўтиши мумкин!

Мадриднинг «Реал» клуби «Манчестер Сити» ва Испания терма жамоаси яримҳимоячиси Родрининг трансферини яқин 24 соат ичида якунлаши мумкин. Мадридликлар ушбу трансферни ёзги ойнанинг энг асосий нишони сифатида кўрмоқда.

Zamin.uz ушбу сенсацион трансфер тафсилотлари, Флорентино Переснинг розилиги ва келишув суммаси ҳақидаги маълумотларни тақдим этади.

1. 30 июлдаги ҳал қилувчи учрашув ва 24 соатлик муҳлат

Испаниянинг нуфузли AS нашри бераётган хабарга кўра, «қироллик клуби» вакиллари 30 июль куни бўлиб ўтадиган махсус учрашувдан сўнг трансфер бўйича якуний келишувга эришишга астойдил умид қилмоқда.

Томонлар ўртасидаги оғзаки ва расмий музокаралар жадаллашган бўлиб, агар ҳаммаси режадагидек кечса, трансфер яқин 24 соат ичида расман ҳал бўлиши кутилмоқда.

2. Флорентино Переснинг «яшил чироғи» ва 40–50 миллион евролик таклиф

Аввалроқ «Реал Мадрид» президенти Флорентино Перес 30 ёшли тажрибали ва жаҳон даражасидаги яримҳимоячи Родрининг трансферини шахсан маъқуллагани ҳамда «Манчестер Сити» раҳбарияти билан музокаралар бошлангани ҳақида хабарлар тарқалган эди.

Манбаларнинг таъкидлашича, Мадрид гранди испаниялик футболчи учун 40–50 миллион евро атрофида маблағ тўлашни режалаштирмоқда.

Трансфер атрофидаги манбалар хабаридан:

«Флорентино Перес Родрининг трансферига яшил чироқ ёқди. "Реал" ва "Манчестер Сити" ўртасидаги музокаралар актив босқичга кирди ва мадридликлар 30 июлдаги учрашувдан сўнг келишувни тўлиқ ёпишга ишонч билдирмоқда.»

Родрининг «Реал Мадрид»га эҳтимолий трансфери бўйича асосий фактлар

Аспект / Меззон

Тафсилотлар

Футболчи

Родри (Родриго Эрнандес, 30 ёш, Испания)

Амалдаги клуби

«Манчестер Сити» (Англия)

Даъвогар клуб

«Реал Мадрид» (Испания)

Эҳтимолий трансфер суммаси

40–50 миллион евро

Ҳал қилувчи муддат

24 соат ичида (30 июль учрашувидан сўнг)

Асосий ташаббускор

Флорентино Перес («Реал» президенти)

Асосий манба

AS нашри

«Реал Мадрид» ва «Манчестер Сити» ўртасидаги ушбу шов-шувли келишув ёзги трансфер ойнасининг энг йирик воқеаларидан бирига айланиши мумкин.

Ушбу қайноқ ва таҳлилий мақолани дўстларингиз, ҳамкасбларингиз ва футбол ишқибозлари гуруҳларига дарҳол юборинг!

Сизнингча, Родри «Реал Мадрид» яримҳимоя чизиғини янада кучайтира оладими? «Манчестер Сити» уни 40–50 миллион еврога қўйиб юбориши тўғри қарорми? Ўз фикр ва тахминларингизни изоҳларда қолдиринг!

РодриРеал МадридМанчестер СитиФлорентино ПересИспания
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Шавкат Мирзиёев “Келажак ўйинлари”нинг очилиш маросимида қатнашди (фото)Шавкат Мирзиёев “Келажак ўйинлари”нинг очилиш маросимида қатнашди (фото)Бугун, 23:13Францияда янги давр: Зидан келди, миллий жамоа логотипи янгиландиФранцияда янги давр: Зидан келди, миллий жамоа логотипи янгиландиБугун, 22:54Мадридда "бомба" трансфер: «Реал» Родри билан шахсий шартномани келишдиМадридда "бомба" трансфер: «Реал» Родри билан шахсий шартномани келишдиБугун, 22:31Самарқандда 5 та гол ва драма: «Динамо» «Қўқон-1912»ни мағлуб этдиСамарқандда 5 та гол ва драма: «Динамо» «Қўқон-1912»ни мағлуб этдиБугун, 22:24Роберто Де Зерби Лукас Бергваллнинг Тоттенхемда қолишини истамоқдаРоберто Де Зерби Лукас Бергваллнинг Тоттенхемда қолишини истамоқдаБугун, 22:12Гарри Кейн Бавария билан шартномани узайтиришга тайёрГарри Кейн Бавария билан шартномани узайтиришга тайёрБугун, 21:53
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Фабио Каннаваро: "Бу ҳикоя тугамади, фақат битта афсусим бор"
Фабио Каннаваро: "Бу ҳикоя тугамади, фақат битта афсусим бор"
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Ўзбек ҳимоячиси Бундеслигага йўл олмоқда: Трансфер нархи маълум бўлди
Ўзбек ҳимоячиси Бундеслигага йўл олмоқда: Трансфер нархи маълум бўлди
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди