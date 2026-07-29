Журриен Тимбер Арсенал йиғинини тарк этди

·50·Спорт
Журриен Тимбер Арсенал йиғинини тарк этди

Арсенал ҳимоячиси Журриен Тимбер Испаниядаги мавсумолди тайёргарлик йиғинини тарк этиб, Лондон шаҳрига қайтиб келди. Нидерландиялик футболчи ўтган мавсум охирида уни безовта қилган сон қисмидаги жароҳатдан кейинги тикланиш жараёнини давом эттирмоқда. Бу ҳолат дастлаб жамоа мухлислари орасида хавотир уйғотган бўлса-да, BBC нашри тарқатган маълумотларга кўра, мазкур сафар футболчининг шахсий реабилитация режасига тўла мос келади. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Реабилитация режаси ва жамоага қайтиш муддати

Клубга яқин манбаларнинг таъкидлашича, ўнг қанот ҳимоячисининг Лондонга қайтиши жароҳатнинг янгиланиши ёки тикланиш жараёнидаги кутилмаган асорат эмас. Ушбу қадам футболчининг якка тартибдаги реабилитация дастурининг муайян босқичини Буюк Британияда якунлаб олишга қаратилган. Нидерландиялик ҳимоячи Лондондаги махсус машғулотлар фаза тамом бўлгач, Испаниядаги жамоадошлари сафига қайтиши кутилмоқда.

25 ёшли футболчи учун Лондондаги Эмиратес Стадиум клубига кўчиб ўтганидан буён жисмоний ҳолат борасидаги қийинчиликлар давом этиб келмоқда. 2023-йил июль ойида 34 миллион фунт стерлинг эвазига таркибга қўшилган ўйинчи дебют мавсумининг илк туридаёқ тиззасидаги хочасимон боғламидан жиддий жароҳат олиб, деярли бир йилни ўтказиб юборишга мажбур бўлган эди.

Микел Артета лойиҳасидаги ўрни

Муваффақиятсиз бошланган дастлабки даврдан сўнг, Тимбер ўтган мавсум давомида асосий таркибнинг доимий вакилига айланди. Бироқ мавсум охирига бориб тўпиғидан олган жароҳати унинг ўйин амалиётига салбий таъсир кўрсатиб, икки ойлик танаффусни келтириб чиқарди. Шунга қарамай, у тикланишга улгуриб, Чемпионлар лигаси доирасидаги Пари Сен-Жермен қарши баҳсда майдонга тушди, бироқ сўнгги сон жароҳати унга Жаҳон чемпионатида қатнашиш имкониятини бермади.

Тўлиқ соғлом ҳолатдаги Журриен Тимбер Микел Артета тактик тизимининг энг муҳим қисмларидан бири саналади. У ўзининг ҳимоядаги универсаллиги ва ҳужум қуришдаги совуққонлиги билан ажралиб туради. Ўтган мавсумда Англия Премер-лигасида 30 та учрашувда майдонга тушган ҳимоячи тўртта гол уриб, еттита голли узатмага муаллифлик қилди ва Арсеналнинг 2004-йилдан бери илк бор чемпионликни қўлга киритишига катта ҳисса қўшди.

Ҳозирда футболчининг клуб билан амалдаги шартномаси 2028-йил ёзигача мўлжалланган бўлиб, у бош мураббий Микел Артетанинг узоқ йиллик режаларида марказий ўрин тутади. Жамоанинг олдинда турган Англия Премер-лигаси мавсуми олдидан Тимбернинг тўлиқ сафга қайтиши ва ўзининг оптимал спорт формасини тиклаши Лондон клуби учун муҳим аҳамият касб этади.

Журриен ТимберАрсеналАнглия Премер-лигасиМикел АртетаФутбол трансферлари
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Шавкат Мирзиёев “Келажак ўйинлари”нинг очилиш маросимида қатнашди (фото)Шавкат Мирзиёев “Келажак ўйинлари”нинг очилиш маросимида қатнашди (фото)Бугун, 23:13Францияда янги давр: Зидан келди, миллий жамоа логотипи янгиландиФранцияда янги давр: Зидан келди, миллий жамоа логотипи янгиландиБугун, 22:54Мадридда "бомба" трансфер: «Реал» Родри билан шахсий шартномани келишдиМадридда "бомба" трансфер: «Реал» Родри билан шахсий шартномани келишдиБугун, 22:31Самарқандда 5 та гол ва драма: «Динамо» «Қўқон-1912»ни мағлуб этдиСамарқандда 5 та гол ва драма: «Динамо» «Қўқон-1912»ни мағлуб этдиБугун, 22:24Роберто Де Зерби Лукас Бергваллнинг Тоттенхемда қолишини истамоқдаРоберто Де Зерби Лукас Бергваллнинг Тоттенхемда қолишини истамоқдаБугун, 22:12Гарри Кейн Бавария билан шартномани узайтиришга тайёрГарри Кейн Бавария билан шартномани узайтиришга тайёрБугун, 21:53
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Фабио Каннаваро: "Бу ҳикоя тугамади, фақат битта афсусим бор"
Фабио Каннаваро: "Бу ҳикоя тугамади, фақат битта афсусим бор"
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Ўзбек ҳимоячиси Бундеслигага йўл олмоқда: Трансфер нархи маълум бўлди
Ўзбек ҳимоячиси Бундеслигага йўл олмоқда: Трансфер нархи маълум бўлди
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди