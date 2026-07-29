Журриен Тимбер Арсенал йиғинини тарк этди
Арсенал ҳимоячиси Журриен Тимбер Испаниядаги мавсумолди тайёргарлик йиғинини тарк этиб, Лондон шаҳрига қайтиб келди. Нидерландиялик футболчи ўтган мавсум охирида уни безовта қилган сон қисмидаги жароҳатдан кейинги тикланиш жараёнини давом эттирмоқда. Бу ҳолат дастлаб жамоа мухлислари орасида хавотир уйғотган бўлса-да, BBC нашри тарқатган маълумотларга кўра, мазкур сафар футболчининг шахсий реабилитация режасига тўла мос келади. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Реабилитация режаси ва жамоага қайтиш муддатиКлубга яқин манбаларнинг таъкидлашича, ўнг қанот ҳимоячисининг Лондонга қайтиши жароҳатнинг янгиланиши ёки тикланиш жараёнидаги кутилмаган асорат эмас. Ушбу қадам футболчининг якка тартибдаги реабилитация дастурининг муайян босқичини Буюк Британияда якунлаб олишга қаратилган. Нидерландиялик ҳимоячи Лондондаги махсус машғулотлар фаза тамом бўлгач, Испаниядаги жамоадошлари сафига қайтиши кутилмоқда.
25 ёшли футболчи учун Лондондаги Эмиратес Стадиум клубига кўчиб ўтганидан буён жисмоний ҳолат борасидаги қийинчиликлар давом этиб келмоқда. 2023-йил июль ойида 34 миллион фунт стерлинг эвазига таркибга қўшилган ўйинчи дебют мавсумининг илк туридаёқ тиззасидаги хочасимон боғламидан жиддий жароҳат олиб, деярли бир йилни ўтказиб юборишга мажбур бўлган эди.
Микел Артета лойиҳасидаги ўрниМуваффақиятсиз бошланган дастлабки даврдан сўнг, Тимбер ўтган мавсум давомида асосий таркибнинг доимий вакилига айланди. Бироқ мавсум охирига бориб тўпиғидан олган жароҳати унинг ўйин амалиётига салбий таъсир кўрсатиб, икки ойлик танаффусни келтириб чиқарди. Шунга қарамай, у тикланишга улгуриб, Чемпионлар лигаси доирасидаги Пари Сен-Жермен қарши баҳсда майдонга тушди, бироқ сўнгги сон жароҳати унга Жаҳон чемпионатида қатнашиш имкониятини бермади.
Тўлиқ соғлом ҳолатдаги Журриен Тимбер Микел Артета тактик тизимининг энг муҳим қисмларидан бири саналади. У ўзининг ҳимоядаги универсаллиги ва ҳужум қуришдаги совуққонлиги билан ажралиб туради. Ўтган мавсумда Англия Премер-лигасида 30 та учрашувда майдонга тушган ҳимоячи тўртта гол уриб, еттита голли узатмага муаллифлик қилди ва Арсеналнинг 2004-йилдан бери илк бор чемпионликни қўлга киритишига катта ҳисса қўшди.
Ҳозирда футболчининг клуб билан амалдаги шартномаси 2028-йил ёзигача мўлжалланган бўлиб, у бош мураббий Микел Артетанинг узоқ йиллик режаларида марказий ўрин тутади. Жамоанинг олдинда турган Англия Премер-лигаси мавсуми олдидан Тимбернинг тўлиқ сафга қайтиши ва ўзининг оптимал спорт формасини тиклаши Лондон клуби учун муҳим аҳамият касб этади.
…