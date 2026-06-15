Трамп Эрон билан “улкан келишув” якунланганини маълум қилди

·14·Дунё
Трамп Эрон билан “улкан келишув” якунланганини маълум қилди

АҚШ ва Эрон ўртасида дастлабки тинчлик меморандуми келишиб олингани маълум қилинди. Ҳужжат 19 июнь куни Швейцарияда имзоланиши режалаштирилмоқда.

Келишув барча фронтларда, жумладан Ливанда ҳам жангларни тўхтатиш ҳамда Ҳўрмуз бўғозини қайта очишни назарда тутади.

Маълумотларга кўра, меморандум Эрон нефтига нисбатан санкцияларни юмшатиш, музлатилган активларни озод қилиш ва ядровий дастур бўйича мажбуриятларни ҳам ўз ичига олади.

Ҳужжат имзолангач, АҚШ ва Эрон яна 60 кун давомида энг баҳсли масалалар бўйича музокараларни давом эттиради. Шундан сўнг якуний тинчлик келишуви имзоланиши кутилмоқда.

Доналд Трамп келишув минтақада тинчлик ва хавфсизликни мустаҳкамлашга хизмат қилишини таъкидлади.

Доналд ТрампАҚШЭронШвейцарияЛиван
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Швейцария аҳоли сонини 10 миллион билан чекламоқчими?Швейцария аҳоли сонини 10 миллион билан чекламоқчими?Бугун, 07:12Туркия Президенти АҚШ ва Эрон ўртасида эришилган келишувни олқишладиТуркия Президенти АҚШ ва Эрон ўртасида эришилган келишувни олқишладиБугун, 07:00Хитойда робот илонлар электр тармоқларини назорат қилишга киришдиХитойда робот илонлар электр тармоқларини назорат қилишга киришдиБугун, 06:57Рио-де-Жанейродаги фожиа: машҳур қўшиқчи ҳалок бўлдиРио-де-Жанейродаги фожиа: машҳур қўшиқчи ҳалок бўлдиБугун, 06:47Ноодатий ҳодиса: Бу балиқ сузмайди, у океан тубида уч оёқдек туради!Ноодатий ҳодиса: Бу балиқ сузмайди, у океан тубида уч оёқдек туради!Бугун, 00:12Дунёни ҳайратга солган лойиҳа: ҳайвонсиз гўшт етиштириладиган илк ферма ишга туширилдиДунёни ҳайратга солган лойиҳа: ҳайвонсиз гўшт етиштириладиган илк ферма ишга туширилдиБугун, 00:06
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

12 августда ноёб ҳодиса: кундуз бир зумда тун бўлади
12 августда ноёб ҳодиса: кундуз бир зумда тун бўлади
Ер айланиши хавфли даражада секинлашмоқда: олимлар огоҳлантирди
Ер айланиши хавфли даражада секинлашмоқда: олимлар огоҳлантирди
Энг кўп олтин қазиб олувчи етакчи давлатлар рейтинги эълон қилинди...
Энг кўп олтин қазиб олувчи етакчи давлатлар рейтинги эълон қилинди...
Дунёни рекорд даражадаги иссиқ йиллар кутмоқда
Дунёни рекорд даражадаги иссиқ йиллар кутмоқда
Бу ҳафта осмонда ноёб мовий ой кўриниш беради
Бу ҳафта осмонда ноёб мовий ой кўриниш беради
Энг гўзал аёллар яшайдиган давлатлар рейтинги маълум қилинди
Энг гўзал аёллар яшайдиган давлатлар рейтинги маълум қилинди
Эрон Олий раҳбари Хоманаий кутилмаган баёнот берди
Эрон Олий раҳбари Хоманаий кутилмаган баёнот берди
40 йил сукут сақлаган “Луноход” яна сигнал юборди
40 йил сукут сақлаган “Луноход” яна сигнал юборди